Зарема о Бакаеве и Федуне: «Странно видеть, как «Спартак» поздравляет целователя стрелки, но не бывшего владельца. Для Дзюбы тогда тоже должны найти добрые слова»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров Артем Дзюба Леонид Федун премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова считает странным, что «Спартак» поздравил Зелимхана Бакаева.

1 июля воспитаннику «Спартака» исполнилось 27 лет. С прошлого года Бакаев выступает за «Зенит».

Ранее в этом году «Спартак» не поздравил с днем рождения Леонида Федуна, владевшего клубом на протяжении 18 лет.

«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для Дзюбы и Володьки Быстрова должны найти добрые слова.

Абстрагируюсь от личностей, все-таки за «Спартак» они отметились более значимо, чем Бакаев. Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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47 комментариев

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QWertY
«Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда»🤣
Скажите ей, что Спартак в инфополе давно ассоциируется с 🐷🐽
+56
-21
+35
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Сергей Васильев
"Супруга"? Эскортницу наконец-то замуж взяли?
+51
-17
+34
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Михаил1970
Заговор против Спартака, это дело рук самого Спартака.
+26
-6
+20
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1футбол1
Ответ Сергей Васильев
"Супруга"? Эскортницу наконец-то замуж взяли?
Там не понятно. То супруга. То спутница. Потом опять супруга. И снова будет спутница.
+14
-1
+13
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Адам Нинуху
Спартак известен больше как раб а не как гладиатор
+17
-5
+12
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Miron_8383
Спартак в инфополе скорей цирк-шапито, а не гладиатор, а до кота Леопольда им тем более далеко
+14
-6
+8
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Джононбек Тоиров
Твоё место у пор... то есть, извините в кухне
+8
-2
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Венер Кучербаев
Ответ Трент Резнор
Федуна забыли как страшный сон, плевать на его юбилеи
свой стадион тоже забыли?
+7
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Сергей Васильев
Ответ 1футбол1
Там не понятно. То супруга. То спутница. Потом опять супруга. И снова будет спутница.
Видимо, Лёне свойственна хаотичная непоследовательность не только в управлении футбольном клубом, но и в личной жизни. На эмоциях разводится, а потом снова замуж берёт.
+6
-1
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prus_3
Ответ Джононбек Тоиров
Твоё место у пор... то есть, извините в кухне
Если "упор", то для Заремы этот вариант тоже вполне подойдет, но, думаю, предполагалось "у пар..." все-таки.
+5
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angry horse
бывший владелец только позорил спартак десятилетиями, о каких поздравлениях может идти речь?😁
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Александр Зубков
Леопольда Федуна?
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Uragan Boy
как же она реально надоелО
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Фан Рубина
"из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда" - тявкать с ложным ощущением собственной важности из под полки с трофеями, добытыми предыдущими поколениями - это, конечно, "бесстрашное гладиаторство". Особенно, если знать, что Коты Леопольды вокруг только улыбнутся, а не пнут источник звука обратно под полку.
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Трент Резнор
Ответ Венер Кучербаев
свой стадион тоже забыли?
Нет, его вы поменяли на 15 лет унижений
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Алексей Магоев
Мда... Права Зарема, некрасиво получается, Арнольдович столько сделал для команды, и не поздравили.
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шатанледс 12
Ответ QWertY
«Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда»🤣 Скажите ей, что Спартак в инфополе давно ассоциируется с 🐷🐽
Белые рабы ждут второй звезды (с) классика
+6
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юра георгиевский
Ответ Иван Левин
Накинула на вентилятор
Кто на неё внимание обращает ...?!
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BaltikaSPb
Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора
==========================
Зарема хоть бы книжку какую прочитала кто такие были гладиаторы
"Гладиаторы считались самой низшей «кастой» даже в среде рабов, и стать гладиатором — огромный позор для римского гражданина." (с)
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RUS-TOMSK
У него работа такая целовать эмблемы - всё же лучше чем )))
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Tornado S
вот касаясь её, из грязи в князи. Везде свой нос сует по делу не по делу, причём многие интервью ну просто ужасны. Я поражаюсь.
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Oleg Olegov
Ох уж этот Спартак- бесстрашный гладиатор инфополя!
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Tun
Федуна видать забыли
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Сергей
Ответ atomio
А как же, она подзакрепила союз детьми)))
Скрепа
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Victor Pavlovuch
Как это странно? Он же кумир спартачей, хотя кинул их из за денег! вот они рыдают и его поздравляют! Осталось поздравить Ларссона и Крала!
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