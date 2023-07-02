Зарема о Бакаеве и Федуне: «Странно видеть, как «Спартак» поздравляет целователя стрелки, но не бывшего владельца. Для Дзюбы тогда тоже должны найти добрые слова»

Зарема Салихова считает странным, что «Спартак» поздравил Зелимхана Бакаева.

1 июля воспитаннику «Спартака» исполнилось 27 лет. С прошлого года Бакаев выступает за « ».

Ранее в этом году «Спартак» не поздравил с днем рождения , владевшего клубом на протяжении 18 лет.

«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для и Володьки Быстрова должны найти добрые слова.

Абстрагируюсь от личностей, все-таки за «Спартак» они отметились более значимо, чем . Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.