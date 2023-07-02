Зарема о Бакаеве и Федуне: «Странно видеть, как «Спартак» поздравляет целователя стрелки, но не бывшего владельца. Для Дзюбы тогда тоже должны найти добрые слова»
Зарема Салихова считает странным, что «Спартак» поздравил Зелимхана Бакаева.
1 июля воспитаннику «Спартака» исполнилось 27 лет. С прошлого года Бакаев выступает за «Зенит».
Ранее в этом году «Спартак» не поздравил с днем рождения Леонида Федуна, владевшего клубом на протяжении 18 лет.
«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для Дзюбы и Володьки Быстрова должны найти добрые слова.
Абстрагируюсь от личностей, все-таки за «Спартак» они отметились более значимо, чем Бакаев. Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Скажите ей, что Спартак в инфополе давно ассоциируется с 🐷🐽
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Зарема хоть бы книжку какую прочитала кто такие были гладиаторы
"Гладиаторы считались самой низшей «кастой» даже в среде рабов, и стать гладиатором — огромный позор для римского гражданина." (с)