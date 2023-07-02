Григорий Родченков написал вторую книгу о допинге в России.

Новая книга бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории будет называться «Допинг. Запрещенные страницы».

Первая книга «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» вышла в 2020 году.

«Новая книга вновь будет раскрывать историю российского допинга, на этот раз основываясь на моих дневниках, которые я смог вывезти из России.

Надеюсь, моя книга наконец-то заставит наложить осмысленную и устойчивую дисквалификацию на российских спортсменов до тех пор, пока Россия полностью не переделает всю систему подготовки спортсменов, на что уйдет минимум лет десять», – сказал Родченков.

Скучали по Родченкову? В США вышла вторая документалка о нем – отрастил бороду, скитается по отелям и ругается с женой

Родченков впервые рассказал, как убегал из России: две машины до «Шереметьево», объятия с сыном, кроссовки и плавки в ручной клади