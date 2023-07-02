Григорий Родченков написал вторую книгу о допинге в России

Теги допинг МОК Олимпийская сборная России Григорий Родченков Легкая атлетика

Григорий Родченков написал вторую книгу о допинге в России.

Новая книга бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории будет называться «Допинг. Запрещенные страницы».

Первая книга «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» вышла в 2020 году.

«Новая книга вновь будет раскрывать историю российского допинга, на этот раз основываясь на моих дневниках, которые я смог вывезти из России.

Надеюсь, моя книга наконец-то заставит МОК наложить осмысленную и устойчивую дисквалификацию на российских спортсменов до тех пор, пока Россия полностью не переделает всю систему подготовки спортсменов, на что уйдет минимум лет десять», – сказал Родченков.

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52 комментария

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MaitreML
Красава Гриборий,пишет книги даже после смерти
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Андоррский почтальон
Ответ Mbest77
Да всем уже плевать 😂🙈 Хоть 10 книг пусть напишет. Недопуски у спортсменов уже по другой причине.
Да, ловко его Путин уделал с этой СВО.)
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Andrey Novikov
Не актуально, сейчас важнее астма Норвегии. Что обсуждать если и так не допущены по политическим причинам? А вообще интересно, если в РФ так развита допинговая система, то почему так мало выигрывали? У других допинг круче?
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Vladimir Zinkov
Новая книга, вероятно, о том , что допинг в России принимают не только спортсмены, но и высшее руководство страны, в последующих томах будут перечислены все гражданы страны ,когда-либо пившие( принимавшие) "дюшес" .
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Mbest77
Да всем уже плевать 😂🙈
Хоть 10 книг пусть напишет.
Недопуски у спортсменов уже по другой причине.
+12
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aalto
Ответ Артём Ларсон
Кстати! А он иноагент?)
стыдно, товарищ! он лауреат гос. премии! путя лично награждал!
+7
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Igor Pivovarov
Ответ MaitreML
Красава Гриборий,пишет книги даже после смерти
На самом деле книги за него пишет Банкетный.
+6
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steelhard
Под Сапковского копает, сериал хочет
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Регион-36
Да уж, российскому спорту сейчас бы те проблемы, что были лет 10 назад, да и лет на 10 вперед, когда не пустят по другим причинам.
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svft
возвращение допинга? или допинг: возмездие?
+3
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tull
Ответ IrbIS
а я напоминаю всем, УКРАИНА идет 3ей в медальном зачете ЕвроИгр...
Вот ваше место на ОИ.
44 Украина 1 +6 + 12 = 19
+5
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Michael_Monza
И ведь кто-то верит в эту чушь.
+5
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Irinka-kartinka
Ответ MaitreML
Красава Гриборий,пишет книги даже после смерти
Это легко, душа на многое способно, особенно, когда есть тетради! Только америкосы менталитет не учли, наши дневников памяти не пишут
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Алексей Ильин
Родченков себе с Богом решил ассоциировать? XD
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fedorbazaykin
Деньги от первой закончились
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Rio (BLR)
Отлично. И вовремя, Родя.
Будет о чем спортсру летом писать.
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форест
Деньги кончились.
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Igor Pivovarov
Ответ Андоррский почтальон
Да, ловко его Путин уделал с этой СВО.)
Многоходовочка от мастера политических интриг, стратега.
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DosSantosAveiro
И как назвал ее? "Привет с того света"?
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Mortimer1
Ответ Дмигорь Знамеранский
настоящая ГОЙДАА
А вот и пример типичного "либерала". Услышал новое слово и повторяет везде не в тему)
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murzzzzzilka
Вот же больной идиот😂
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Ярик01
лучше бы мутко и нагорных написали, пребывая в колонии
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Olga.t
Ответ IrbIS
вся информация передана в CAS, теперь ждем решение и справедливого приговора, коим будет являться пожизненное отстранение от тренерской деятельности
Просто ждём справедливого приговора. Каким он будет, вы/мы не знаем, поэтому "ваши ожидания - ваши проблемы’.
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dedpihto59
Никак не уймётся, самка собаки‼️
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Олег Кучтраев
Ответ IrbIS
а я напоминаю всем, УКРАИНА идет 3ей в медальном зачете ЕвроИгр...
Я думал, всех спортсменов поубивали искандеры и расхитители унитазов
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