Григорий Родченков написал вторую книгу о допинге в России
Григорий Родченков написал вторую книгу о допинге в России.
Новая книга бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории будет называться «Допинг. Запрещенные страницы».
Первая книга «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» вышла в 2020 году.
«Новая книга вновь будет раскрывать историю российского допинга, на этот раз основываясь на моих дневниках, которые я смог вывезти из России.
Надеюсь, моя книга наконец-то заставит МОК наложить осмысленную и устойчивую дисквалификацию на российских спортсменов до тех пор, пока Россия полностью не переделает всю систему подготовки спортсменов, на что уйдет минимум лет десять», – сказал Родченков.
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Хоть 10 книг пусть напишет.
Недопуски у спортсменов уже по другой причине.
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Будет о чем спортсру летом писать.