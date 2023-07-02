Украина 2-й раз в истории вышла в полуфинал молодежного Евро и сыграет с Испанией. Вторая пара – Израиль против Англии
Сборная Украины в полуфинале молодежного Евро встретится с Испанией.
Сегодня команда Руслана Ротаня обыграла Францию (3:1) в четвертьфинале. Испанцы вчера одолели Швейцарию (2:1).
Украина U21 дошла до полуфинала во второй раз в истории. В 2006 году она завоевала серебряные медали Евро-2006.
Вторую пару в 1/2 финала образуют Англия и Израиль. Оба матча пройдут 5 июля, финал – 8-го.
Возможно еще парочку игроков перейдут. Защитники и опорники топ.
Ну, а Мудрик не зря самый дорогой игрок этого Евро.