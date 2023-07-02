Украина 2-й раз в истории вышла в полуфинал молодежного Евро и сыграет с Испанией. Вторая пара – Израиль против Англии

Теги сборная Украины U-21 Руслан Ротань сборная Англии U-21 сборная Франции U-21 сборная Испании U-21 сборная Израиля U-21 Евро U-21 2023 Футбол

Сборная Украины в полуфинале молодежного Евро встретится с Испанией.

Сегодня команда Руслана Ротаня обыграла Францию (3:1) в четвертьфинале. Испанцы вчера одолели Швейцарию (2:1).

Украина U21 дошла до полуфинала во второй раз в истории. В 2006 году она завоевала серебряные медали Евро-2006.

Вторую пару в 1/2 финала образуют Англия и Израиль. Оба матча пройдут 5 июля, финал – 8-го.

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79 комментариев

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Obdob
чувствуете как сайт очистился? это распустили всех ботов повара
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HI MARS
Лучшая сборная Восточной Европы в очередной раз доказала свое реноме)
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Любезный Коссутий
ждем Украину в финале
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Лука Тараканов
Украина отобралась на Олимпиаду 2024.
+38
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Andrew Pacific
Браво, Украина! От души. Нет подлой войне.
+34
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stubborn89
Ответ aleks9600
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тогда обязательно надо рассказать)
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HI MARS
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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Ваня Лазарець
Ответ Гогинот
Станет станет и бог даст, потому что мы русские 😉
станет станет, вы главное лекарство принимайте и боярой запивайте, у вас и Херсон русский и Запорожье русское да и вообще обе областы вошли в состав на основании декларации которой никто в мире не видел
+29
-9
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Ваня Лазарець
Ответ Nerazzurri-88
Комментарий удален модератором
расскажи своей географичке что Хорватия это восточная Европа
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Великий фунфурье
Ответ Rio de Janeiro
На украине весь спорт уничтожили (особенно глядя по ОИ) чтобы на его фоне гордиться абсолютно средним футболом с 1 достойной квалификацией на крупный турнир за 30 лет😏
Их сборная U20 так-то чемпион мира 2019 года!
+22
-4
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NbamenWade3
Ответ aleks9600
Комментарий удален модератором
Почему нельзя просто спокойно порадоваться за хорошую игру команды? 🤔🤷🏻‍♂️ Мне хочется просто поздравить соседей с очень хорошей игрой и результатом. Молодцы! Неожиданно конечно)
+20
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Yura Donetsky
Очень хорошая прежде всего командная игра, Ротань грамотно выбрал тактику, что помогло добиться такого ошеломляющего успеха. Ну а Мудрик и Судаков просто лютейший топ. Украина молодцы!
+19
-3
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London.is.blue
Кажется Трубина и Судакова ждет конкретное повышение.
Возможно еще парочку игроков перейдут. Защитники и опорники топ.
Ну, а Мудрик не зря самый дорогой игрок этого Евро.
+18
-4
+14
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HI MARS
У Франции всегда было талант на таланте.И так уверенно пройти их.Браво Украина👏🏼🇺🇦
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Великий фунфурье
Ответ Obdob
чувствуете как сайт очистился? это распустили всех ботов повара
База
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HI MARS
Не дай бог Шахтеру стать днровским.А то угробят и это чудо
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R Popov
Думал будет валидольная игра с затяжками времени . А так уверенно прошли , не боялись французов
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aleks9600
Ответ Rio de Janeiro
На украине весь спорт уничтожили (особенно глядя по ОИ) чтобы на его фоне гордиться абсолютно средним футболом с 1 достойной квалификацией на крупный турнир за 30 лет😏
ахаххахх, а то что молодежка Украины недавно выигрывала чемпионат мира,то такое?))
+11
-2
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GCD
Ответ Зизуха
Франции сейчас не до футбола
к чему это? в Украине война и она показала как нужно играть
+12
-3
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ДнепрЧемпион1983
Молодчики! Назаренко, Ротань- Как мне эти имена знакомы!
+10
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max bogomazov
Франция давила весь матч но ничего толком и не создали. А вот закидушки Мудрика это что-то
+11
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The Best
Молодцы конечно,хоть и французы в индивидуальном мастерстве были сильнее но свои моменты не использовали при этом в защите просто ужасно сыграли.Поздравляю молодежную сборную Украины 👏
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Letosixteen
Как казаки в футбол играли
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HI MARS
Ответ Obdob
чувствуете как сайт очистился? это распустили всех ботов повара
Так ростовский теперь не ольгинский?А чей?🤔
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Сергей Гирин
Ответ Rio de Janeiro
На украине весь спорт уничтожили (особенно глядя по ОИ) чтобы на его фоне гордиться абсолютно средним футболом с 1 достойной квалификацией на крупный турнир за 30 лет😏
Чемпионы мира U-20 в 2019 году, мог бы знать такое
+6
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