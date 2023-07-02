Мбаппе хочет 240 млн евро при трансфере этим летом. «Реал» не будет его подписывать в 2023-м и считает «узником денег» (Marca)
Килиан Мбаппе рассчитывает на значительную компенсацию в случае ухода из «ПСЖ» этим летом.
По данным Marca, форвард хочет получить 240 млн евро, если его продадут. Вероятно, в эту сумму входят 60 млн, положенные ему в качестве зарплаты в сезоне-2023/24, и 90-миллионный бонус за лояльность.
«Реал» заинтересован в подписании Мбаппе, но намерен сделать это в 2024 году, когда игрок станет свободным агентом. В 2023-м покупать Килиана мадридцы не собираются и считают его «узником денег».
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