Мбаппе хочет 240 млн евро при трансфере этим летом. «Реал» не будет его подписывать в 2023-м и считает «узником денег» (Marca)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе рассчитывает на значительную компенсацию в случае ухода из «ПСЖ» этим летом.

По данным Marca, форвард хочет получить 240 млн евро, если его продадут. Вероятно, в эту сумму входят 60 млн, положенные ему в качестве зарплаты в сезоне-2023/24, и 90-миллионный бонус за лояльность.

«Реал» заинтересован в подписании Мбаппе, но намерен сделать это в 2024 году, когда игрок станет свободным агентом. В 2023-м покупать Килиана мадридцы не собираются и считают его «узником денег».

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106 комментариев

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Никита Волков
Гарри Поттер и узник денег
+131
-5
+126
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Б81
В золотой клетке паренек, никто такую зп не даст.Сам виноват
+73
-3
+70
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Джон Джонон
Ответ Б81
В золотой клетке паренек, никто такую зп не даст.Сам виноват
Одним словом - бедолага..
+58
-1
+57
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Vladimir Zinkov
Ответ Б81
В золотой клетке паренек, никто такую зп не даст.Сам виноват
Когда же он скажет:"Остановись, Золотая антилопа".
+35
0
+35
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Александр Тихомиров
желаю мбаппе всю карьеру провести в псж, он этого заслуживает
+31
-3
+28
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Низом Хурсанов
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Реал пока не потратил ни копейки на него
+22
-3
+19
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Stewart D.
Ответ Никита Волков
Гарри Поттер и узник денег
как бы не послали его из Хогвартса за использование запрещённой чёрной магии...
+19
-1
+18
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Nurzhan Assubayev
Уважаемый Спортс, разрешите материться под постами о Мбаппе.
+18
-2
+16
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Пирс Морган
Ответ Stewart D.
как бы не послали его из Хогвартса за использование запрещённой чёрной магии...
Грозный глаз Грюм, знаменитый мракоборец, гончий пес Азкабана, охотник на черных магов.

Мбаппе: "Каких магов?"
+11
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Mr. Galacticos
лесом пусть идет,тортилла деньгипоедающая
+13
-3
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Бестрофейник 19/20
Во главу угла поставил деньги. Если и дальше так пойдёт, то ПСЖ не продлит с ним контракт, а другие клубы не подпишут с такими запросами. Было бы хорошо, если бы так случилось
+12
-3
+9
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evgeniiios
Ответ Александр Тихомиров
желаю мбаппе всю карьеру провести в псж, он этого заслуживает
УЖАС! Ни одному человеку такому нельзя пожелать..
+9
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Денис Давыдов
Нечасто бввает такое желание, но хочется, чтобы он сдулся. Слишком уж меркантилен и скандален
+12
-3
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Valex182
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
И сколько денег он "выдоил" с Реала? Реал, в отличие от ПСЖ, ему ни цента не заплатили
+11
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+8
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Байгазы Козтимесин
его надо назвать Мбабло)))
+9
-2
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Ruslan3132
Не знаю, что еще нужно сделать Мбабло, чтобы Реал отказался от него?!
+8
-1
+7
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андрей калуцких
После Месси и Роналду ждали Холанда и Мбаппе. В итоге первый выиграл уже практически всё значимое на клубном уровне, второй давится из-за денег....
+7
-1
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aidos_1979
Ответ Байгазы Козтимесин
его надо назвать Мбабло)))
Как в свое время Кэшли Коула)
Или Рахим фунт Стерлинг)
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f0rmoceft
Ответ Бестрофейник 19/20
Во главу угла поставил деньги. Если и дальше так пойдёт, то ПСЖ не продлит с ним контракт, а другие клубы не подпишут с такими запросами. Было бы хорошо, если бы так случилось
Саудиты дадут 200 в год
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Я всех их сделал
У Мбаппе крыша совсем поехала, ЧСВ космическое у парня, понятно что не на пустом месте, много чего добился в свои годы, брал ЧМ и делал хет-трик в финале, президент страны с ним корешится и так далее, но всему есть предел, ты либо выбираешь футбол, либо деньги, совместить это не получится. Даже для небедного Реала запросы Мбаппе просто за гранью разумного, как можно заявлять что это клуб твоей мечты, и при этом всё равно требовать такие деньги, обычно наоборот в подобных случаях игроки даже идут на потери в деньгах, лишь бы надеть футболку любимой команды. А Киллиану с таким настроением можно уже сразу ехать в Аравию, там ему дадут и 200 и 300. Не люблю считать чужие деньги, но такое ощущение что Мбаппе со своей семьёй просто помешались на деньгах, сколько им ни дай, всё равно будут хотеть ещё больше, при том что они много лет уже мультимиллионеры и давным-давно себе могут позволить всё.
+2
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Number_2
Почему грандам просто не договориться и не внести эту алчную черепаху в блек-лист
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NIK7478
Сколько еще Реал будет унижаться перед этим ...?! Мбаппе и его ненасытная мамаша , похоже, просто издеваются над Реалом.
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Сергей Вольфрам
Да Реалу вообще стоит от него отказаться,чет он палку вообще перегибает с баблом - пусть в ПСЖ гниет!
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Nico Boi
Ответ Никита Волков
Гарри Поттер и узник денег
думаю Реалу и другим клубам нужно сдедать показательную порку, ни один игрок не стоит и не стоил таких денег, без него ни Реал, ни ПСЖ никуда не пропадут, за то он сам может обречь себя на изгойночиство, и думаю это будет правильно, если слухи реальны
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LIBerly
Мбаппе хочет и рыбку съесть, и в лодку сесть
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