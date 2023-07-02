Килиан Мбаппе рассчитывает на значительную компенсацию в случае ухода из «ПСЖ» этим летом.

По данным Marca, форвард хочет получить 240 млн евро, если его продадут. Вероятно, в эту сумму входят 60 млн, положенные ему в качестве зарплаты в сезоне-2023/24, и 90-миллионный бонус за лояльность.

« » заинтересован в подписании Мбаппе, но намерен сделать это в 2024 году, когда игрок станет свободным агентом. В 2023-м покупать мадридцы не собираются и считают его «узником денег».

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