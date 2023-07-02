Юристы Левандовского потребовали у польского сайта исправить мемы про рекламный контракт игрока из-за «недостоверной информации»

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Юристы Роберта Левандовского вынудили польский сайт извиниться за мемы.

В начале года Ига Швентек заключила контракт с брендом Oshee, который раньше рекламировал капитан футбольной сборной Польши.

Как сообщает Fakt, это спровоцировало появление в сети множества юмористических картинок с шутками о том, что теннисистка отобрала контракт у футболиста и что именно производитель витаминизированной воды предпочел ее форварду «Барселоны».

Юристы Левандовского написали владельцам сайта Kwejk письмо с требованием исправить содержащуюся в мемах «недостоверную информацию» в связи с тем, что «сотрудничество не было продлено в результате единоличного решения» игрока.

Отмечается, что подобное происходит не впервые. По той же причине Левандовскому уже приносил извинения сайт Wirtualne Media.

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16 комментариев

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Mr. Fett
Исправить мемы©
Это вин просто😁😁😁
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Гамарджоба Генацвале
Лёва какой-то вечно обижающийся и жалующийся А, вспомнил, он же поляк.
+26
-8
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Александр Митраков
Ну а вообще поражает, что по-прежнему не все знают про "эффект Стрейзанд".

Помнится, Бейонсе тоже требовала удалить из интернета неудачные фотки после выступления на Супербоуле. И ей это до сих пор припоминают
+10
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#SharkTeam
Какой лева оказывается ранимый
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Растиньяк
ллол
решил воевать с интернетом, теперь ему конец
представляю какой там фарш в голове, в принципе, по лицу левандовского это и так видно
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dr. cage
Ответ #SharkTeam
Какой лева оказывается ранимый
Да там по одному языку тела все ясно..
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HI MARS
Внатуре ФК Мем)
+4
-2
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Radik_2.0
Лёва, найми юриста Бейонсе, он шарит в мемах
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Анатолий Дмитриевич
"Kwejk Kurwa!" - так закончил объяснение сути претензии Левандовски
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Фан Рубина
Подайте ответный иск, чтобы этого ЧСВшника обязали сделать своё поведение соответвующим мемам.
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Isshin88
Лёва поплыл. Это примерно как Сюткин, требовавший удалить мемы о себе.
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