Юристы Левандовского потребовали у польского сайта исправить мемы про рекламный контракт игрока из-за «недостоверной информации»
Юристы Роберта Левандовского вынудили польский сайт извиниться за мемы.
В начале года Ига Швентек заключила контракт с брендом Oshee, который раньше рекламировал капитан футбольной сборной Польши.
Как сообщает Fakt, это спровоцировало появление в сети множества юмористических картинок с шутками о том, что теннисистка отобрала контракт у футболиста и что именно производитель витаминизированной воды предпочел ее форварду «Барселоны».
Юристы Левандовского написали владельцам сайта Kwejk письмо с требованием исправить содержащуюся в мемах «недостоверную информацию» в связи с тем, что «сотрудничество не было продлено в результате единоличного решения» игрока.
Отмечается, что подобное происходит не впервые. По той же причине Левандовскому уже приносил извинения сайт Wirtualne Media.
Это вин просто😁😁😁
Помнится, Бейонсе тоже требовала удалить из интернета неудачные фотки после выступления на Супербоуле. И ей это до сих пор припоминают
решил воевать с интернетом, теперь ему конец
представляю какой там фарш в голове, в принципе, по лицу левандовского это и так видно