Юристы Роберта Левандовского вынудили польский сайт извиниться за мемы.

В начале года Ига Швентек заключила контракт с брендом Oshee, который раньше рекламировал капитан футбольной сборной .

Как сообщает Fakt, это спровоцировало появление в сети множества юмористических картинок с шутками о том, что теннисистка отобрала контракт у футболиста и что именно производитель витаминизированной воды предпочел ее форварду «Барселоны».

Юристы Левандовского написали владельцам сайта Kwejk письмо с требованием исправить содержащуюся в мемах «недостоверную информацию» в связи с тем, что «сотрудничество не было продлено в результате единоличного решения» игрока.

Отмечается, что подобное происходит не впервые. По той же причине Левандовскому уже приносил извинения сайт Wirtualne Media.