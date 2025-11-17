  • Спортс
«Зенит» хотел купить Луиса Суареса летом. Форвард «Альмерии» решил перейти в «Спортинг» (Legalbet)

«Зенит» мог купить Луиса Суареса летом.

«Зенит» планировал приобрести нападающего «Альмерии» Луиса Суареса Чарриса в летнее трансферное окно.

По данным Legalbet, сине-бело-голубые изучали возможность трансфера 27-летнего форварда сборной Колумбии, но футболист предпочел продолжить карьеру в Европе.

28 июля Суарес перешел в «Спортинг» за 25 миллиона евро. В нынешнем сезоне он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 17 играх за новый клуб.

Подробная статистика второго бомбардира «Спортинга» – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
