2

Агент Малкома о возвращении в «Зенит» зимой: «Он любит Россию, но это невозможно. «Аль-Хилаль» не продает игрока»

Агент: Малком не вернется в «Зенит» зимой.

Луис Фернандо Гарсия, агент атакующего полузащитника «Аль-Хилаля» Малкома, исключил возвращение бразильца в «Зенит» зимой.

Малком после трансфера из «Барселоны» выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. Затем он был продан в Саудовскую Аравию за 60 миллионов евро.

– Возможно ли возвращение Малкома в «Зенит» этой зимой?

– Малком любит Россию, но это невозможно.

У него контракт с «Аль-Хилалем». Дело не в отсутствии интереса или чем-то подобном. Просто «Аль-Хилаль» не продает игрока, – сказал Гарсия.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
