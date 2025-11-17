Агент Малкома о возвращении в «Зенит» зимой: «Он любит Россию, но это невозможно. «Аль-Хилаль» не продает игрока»
Агент: Малком не вернется в «Зенит» зимой.
Луис Фернандо Гарсия, агент атакующего полузащитника «Аль-Хилаля» Малкома, исключил возвращение бразильца в «Зенит» зимой.
Малком после трансфера из «Барселоны» выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. Затем он был продан в Саудовскую Аравию за 60 миллионов евро.
– Возможно ли возвращение Малкома в «Зенит» этой зимой?
– Малком любит Россию, но это невозможно.
У него контракт с «Аль-Хилалем». Дело не в отсутствии интереса или чем-то подобном. Просто «Аль-Хилаль» не продает игрока, – сказал Гарсия.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
