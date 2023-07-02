«Спартак» близок к трансферу вингера «Кадиса» Бонгонда за 10 млн евро с учетом бонусов (Relevo)
«Спартак» близок к трансферу вингера «Кадиса» Тео Бонгонда.
По данным Relevo, сумма сделки может составить около 10 млн евро с учетом бонусов. «Кадис» купил футболиста за 3 млн евро в августе 2022-го.
Утверждается, что тренер москвичей Гильермо Абаскаль уже считает сделку закрытой.
В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи – это лучший результат «Кадиса» по системе «гол+пас». Статистика футболиста – здесь.
Мой комментарий: "Я бы помечтал о Батурине из Загреба, Таллесе Магно, Радоньич или Орта из Браги, но это будет слишком хорошо, зная управленцев
Скорее подпишут по таким критериям какого-нибудь полусбитого летчика, как Бальде, который вроде еще что-то может, а вроде уже смирился, что звезд с неба не ухватит, только за 15 миллионов. Например, Бонгонда, Делофеу или Эльнени"
У меня тогда ушло 20 минут, чтоб по-моему в фмовской базе данных выставить критерии, отсеять футболистов с тем гражданством, кто в Россию не поедет и тех, кто слишком крут для нас. Я нашел этого Бонгонду за 20 минут. Эшуорт имитирует деятельность почти год. С 18 мая, если не раньше по таким критериям ищет футболиста. Новости про Бонгонду начали появляться недели 3 назад. То есть он несколько недель искал самый очевидный вариант, который проще простого найти за 20 минут. И более того, уже третью неделю договаривается с ним по очень невыгодным условиям.
Проще купить чела буквально с витрины, уже немного заветренного, не первой свежести и облапанного другими покупателями. А так как запасных планов зачастую не бывает, то Кадис будет запрашивать сколько хочет, постоянно завышая цену. Очень грустно, что спортивным блоком управляют откровенно лохи, а тем, кто выше их, кто их назначал - пофиг, как там дела обстоят