«Спартак» близок к трансферу вингера «Кадиса» Бонгонда за 10 млн евро с учетом бонусов (Relevo)

«Спартак» близок к трансферу вингера «Кадиса» Тео Бонгонда.

По данным Relevo, сумма сделки может составить около 10 млн евро с учетом бонусов. «Кадис» купил футболиста за 3 млн евро в августе 2022-го.

Утверждается, что тренер москвичей Гильермо Абаскаль уже считает сделку закрытой.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи – это лучший результат « » по системе «гол+пас». Статистика футболиста – здесь.