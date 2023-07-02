«Спартак» близок к трансферу вингера «Кадиса» Бонгонда за 10 млн евро с учетом бонусов (Relevo)

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Кадис Тео Бонгонда деньги Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» близок к трансферу вингера «Кадиса» Тео Бонгонда.

По данным Relevo, сумма сделки может составить около 10 млн евро с учетом бонусов. «Кадис» купил футболиста за 3 млн евро в августе 2022-го.

Утверждается, что тренер москвичей Гильермо Абаскаль уже считает сделку закрытой.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи – это лучший результат «Кадиса» по системе «гол+пас». Статистика футболиста – здесь.

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83 комментария

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spartak_1988
Ответ Tigo_Volchara93
А как же « во время изоляции надо своих игрков растить, давать шанс молодым русским»??
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+90
-14
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Rio de Janeiro
Ответ Дядя ТУРА
дико переоценен. смотрю Лалигу. очень очень средний игрок.
Средний игрок Примеры (вообще любой игрок основы испанских клубов, тем более один из лидеров как Бонгонда) потенциальная суперзвезда нынешней РПЛ
+59
-20
+39
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Никита Самарин
Несколько дней назад писали про 7 млн., сейчас уже про 10 млн. пишут, кажется за такие деньги можно привести помоложе и поинтереснее футболиста.
+22
-2
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Димаааааасик Смирнов
Ответ Дядя ТУРА
дико переоценен. смотрю Лалигу. очень очень средний игрок.
Вы регулярно смотрите матчи с участием Кадиса?)
+20
-6
+14
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Андрооо
Ответ Константин Эсперов
Если он топ то надо брать . Тем более на правом фланге некому играть
В ом то и дело что он НЕ топ
+14
-2
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Дядя ТУРА
дико переоценен. смотрю Лалигу. очень очень средний игрок.
+18
-9
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Jean_M
А потом будем ныть, что газпром покупает за 12 млн. Клаудиньо и тем самым имеет преимущество
+10
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Three Days Grace
не верю. 10 за него даже совсем отбитые не дадут
+9
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
за 10 можно латиноса хорошего взять
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Кирилл Демченко
Ответ spartak_1988
Болелам с Питера задай этот вопрос
а что кто то в Питере об этом заявлял ?
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Илья Богданов
Новость от 18 мая, когда писали, что Спартак хочет взять футболиста с Европейским именем в районе 15 млн.
Мой комментарий: "Я бы помечтал о Батурине из Загреба, Таллесе Магно, Радоньич или Орта из Браги, но это будет слишком хорошо, зная управленцев
Скорее подпишут по таким критериям какого-нибудь полусбитого летчика, как Бальде, который вроде еще что-то может, а вроде уже смирился, что звезд с неба не ухватит, только за 15 миллионов. Например, Бонгонда, Делофеу или Эльнени"
У меня тогда ушло 20 минут, чтоб по-моему в фмовской базе данных выставить критерии, отсеять футболистов с тем гражданством, кто в Россию не поедет и тех, кто слишком крут для нас. Я нашел этого Бонгонду за 20 минут. Эшуорт имитирует деятельность почти год. С 18 мая, если не раньше по таким критериям ищет футболиста. Новости про Бонгонду начали появляться недели 3 назад. То есть он несколько недель искал самый очевидный вариант, который проще простого найти за 20 минут. И более того, уже третью неделю договаривается с ним по очень невыгодным условиям.
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Lumberjack
Игрок Кадиса за 10 + агентам + ЗП, а также еще и игрок сборной Молдавии. Наблюдаем обычную ЦИКЛичную трансферную компанию Спартака по скупке ноунеймов за дорого. А потом как обычно "это все судьи и ВАР, а не то бы великий спартак стал чемпионом".
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Брэд Либил
Ответ Азрет-Али Айбазов
А если через полгода он приостановит контракт, и свалит обратно в Европу?
Он не сможет приостановить контракт.
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Artem Piatkov
почти лярд рублей за посредственного лега :))
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ПравдоРуб
Ответ Никита Самарин
Несколько дней назад писали про 7 млн., сейчас уже про 10 млн. пишут, кажется за такие деньги можно привести помоложе и поинтереснее футболиста.
Ну так 7 его цена, а 3 на распил пойдет
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coldwar
Очередной шлак за дорого, спортивный директор из недружественной страны на собственный карман работает. Когда осенью Абаскаля будут увольнять за отсутствие результата, пусть он выкупает этого Бонгонду за личные деньги и с собой забирает.
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Илья Богданов
Ответ Злодей Спб
Бельгийское спортивное гражданство вызывает вопросы. Не проще ли накинуть еще 2 миллиона и купить аналог Клаудиньо в Бразилии?
Было бы лучше, только заморачиваться надо. Разбираться, что там футболисты клубу принадлежат на 70%, на сколько-то агенту и на сколько-то себе. Плюс бразильцы не прочь надуть лохов, когда видят перед собой лохов, коими нашими управленцы сейчас и являются со времен Родионова и Измайлова
Проще купить чела буквально с витрины, уже немного заветренного, не первой свежести и облапанного другими покупателями. А так как запасных планов зачастую не бывает, то Кадис будет запрашивать сколько хочет, постоянно завышая цену. Очень грустно, что спортивным блоком управляют откровенно лохи, а тем, кто выше их, кто их назначал - пофиг, как там дела обстоят
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Антон Круть
Ответ Max Zhomkov
один год только в Испании отыграл, до этого в Бельгии пылил. Как то 10 млн слишком много за такого игрока
Так до этого и в Сельте сезоны были, так что не один
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spartak_1988
Ответ Verhovn
Парировал просто! Всегда эту карту используй про Питер и будет тебе счастье)
Молодец! Садись, 5!)))
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Verhovn
Ответ spartak_1988
Болелам с Питера задай этот вопрос
Парировал просто! Всегда эту карту используй про Питер и будет тебе счастье)
+5
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Bartez1986
Ответ Димаааааасик Смирнов
Вы регулярно смотрите матчи с участием Кадиса?)
чтобы собрать плюсов, здесь любой смотрит матчи с участием Кадиса
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Брэд Либил
Почему-то трансфер Эберта вспоминается.
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ My Channels To Watch
Ерунда )) Он не может стоить 7 млн, если конечно контракт не заканчивается. А касаемо моложе и интереснее. Ну кого?) Почему не привозят тогда? Очевидно )
почему не может? его за 3 ляма взяли год назад, так он ещё и неудачный сезон провёл после этого)))
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Пользователь Huawei
Вроди недавно была информация, что 7 много, а тут 10.
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Tony Lee
Ответ Дядя ТУРА
дико переоценен. смотрю Лалигу. очень очень средний игрок.
Посмотри его статистику в предыдущих командах. Кадис это не показатель, они за весь чемпионат забили 30 голов. Команда так играет.
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