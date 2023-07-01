«Тур де Франс». 2-й этап. Гонщики проедут холмистый этап с набором высоты 2000 м
2 июля пройдет второй этап веломногодневки «Тур де Франс».
«Тур де Франс»
2-й этап
Витория-Гастейс – Сан-Себастьян
209 км
Начало – 13.25 по московскому времени.
Общий зачет (после первого этапа)
1. Адам Йейтс (Великобритания) – 4.22,39
2. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – 0,08
3. Тадей Погачар (Словения) – 0,18
4. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – 0,22
5. Майкл Вудс (Канада, Israel – Premier Tech) – то же время
6. Виктор Лафе (Франция, Cofidis)
7. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe)
8. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek)
9. Йонас Вингегард (Дания)
10. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ)...
14. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Jumbo-Visma)
Расписание и маршрут веломногодневки «Тур де Франс-2023»
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