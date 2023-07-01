«Тур де Франс». 2-й этап. Гонщики проедут холмистый этап с набором высоты 2000 м

2 июля пройдет второй этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де »

2-й этап

Витория-Гастейс – Сан-Себастьян

209 км

Профиль/Карта

Начало – 13.25 по московскому времени.

Общий зачет (после первого этапа)

1. Адам Йейтс (Великобритания) – 4.22,39

2. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – 0,08

3. Тадей Погачар (Словения) – 0,18

4. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – 0,22

5. Майкл Вудс (Канада, Israel – Premier Tech) – то же время

6. Виктор Лафе (Франция, Cofidis)

7. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe)

8. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek)

9. Йонас Вингегард (Дания)

10. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ)...

14. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Jumbo-Visma)

Расписание и маршрут веломногодневки «Тур де Франс-2023»

Составы всех команд на «Тур де Франс-2023»