Президент «Интер Майами» Мас: «Месси может помочь МЛС стать одной из двух-трех лучших лиг мира»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Хорхе Мас Футбол

Президент и совладелец «Интер Майами» уверен, что трансфер Лионеля Месси повлияет на МЛС.

«В 2019 году мы начали думать о том, как бы мы могли подписать Месси. Лео может помочь МЛС стать одной из двух-трех лучших лиг мира.

Думаю, он пришел с желанием оставить след. Лео сможет сделать это не только в футболе. Когда он завершить карьеру, у него будет доля в клубе», – сказал Хорхе Мас в интервью El País.

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22 комментария

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Сергей Васильев
Остальные две лучшие лиги - чемпионат Саудовской Аравии и отечественный пердив.
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Левая рука Хардена
Ловите наркомана🤦‍♂️
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градус ненависти
Одной из двух-трёх лучших лиг Северной Америки максимум
+6
-1
+5
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Los Galácticos
Добавит узнаваемости, популярности и подписчиков в инстаграм, но до Европы им всё равно будет как до луны.
+3
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DolJun
роналду уже саудовской аравии помог, лол) попилит бабло да в аргентину поедет)
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Гамарджоба Генацвале
Кто только будет смотреть эту лигу по ночам, вот это вопрос.
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Tiestorzn17
Нельзя быть топ 2-3 лигой мира не играя в ЛЧ.
+1
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Дани Алисса
Сейчас даже лига Катара по уровню игры лучше чем чемп США (обе лиги очень часто смотрю),так что из-за одного игрока уровень чемпа не поднимется
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Один живой
я думал америкосы не упустят возможность подтянуть Криша и Месси в МЛС как раз накануне Мира 26. Они бы раскрутили и лигу, и интерес. Но всё по пошло не так....Интересно было бы глянуть за их соперничеством хоть в МЛС
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⚽️Juventini⚽️
Интересно чем может помочь ? Сомневаюсь что он сыграет больше 2-3 матчей за Интер . Скорее сдерет последнюю шкуру с Интера и обанкротит . Человек фактически завершил карьеру , не объявляет об этом ,потому что расчитывает ещё по собирать зарплату . А они такие космические планы на него строят .
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Дмитрий Гудков
Для начала надо привлечь 32 млрд человек на презентацию
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Mark Andre Ter Shtegen
Хахахаахахахах
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Андрей Рязанов
Месси вам может помочь только пешеходные тропинки протоптать на поле.
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иц а мэн
млс как минимум в топ 10 лиг мира
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HI MARS
Ответ fbd
Ему 36 лет, он выиграл вообще все, что только можно представить, и поехал чисто почилить в Майами. Нафига ему что-то там кому-то доказывать?
Типа он завершил карьеру?
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Евгений Теличко
Ответ Tiestorzn17
Нельзя быть топ 2-3 лигой мира не играя в ЛЧ.
Так они играют в ЛЧ. Гэлакси и Сиэтл Саундерс даже кубок забирали
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Yusa Naza
Ответ Один живой
я думал америкосы не упустят возможность подтянуть Криша и Месси в МЛС как раз накануне Мира 26. Они бы раскрутили и лигу, и интерес. Но всё по пошло не так....Интересно было бы глянуть за их соперничеством хоть в МЛС
нагляделись уже. да и соперничества толком не было. Месси делал своё, а фрукта превозносили его же фанатики. Про адекватных БОЛЕЛЬЩИКОВ не говорю.
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⚽️Juventini⚽️
Ответ DolJun
роналду уже саудовской аравии помог, лол) попилит бабло да в аргентину поедет)
Ну за Роналду потянулись многие топы , к концу лета арабы имеют все шансы опустошить Европу . Вот что значит величие Роналду и деньги арабов . А про Месси можно забыть . Он завязал с футболом
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