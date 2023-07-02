Президент «Интер Майами» Мас: «Месси может помочь МЛС стать одной из двух-трех лучших лиг мира»
Президент и совладелец «Интер Майами» уверен, что трансфер Лионеля Месси повлияет на МЛС.
«В 2019 году мы начали думать о том, как бы мы могли подписать Месси. Лео может помочь МЛС стать одной из двух-трех лучших лиг мира.
Думаю, он пришел с желанием оставить след. Лео сможет сделать это не только в футболе. Когда он завершить карьеру, у него будет доля в клубе», – сказал Хорхе Мас в интервью El País.
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