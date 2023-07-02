Андрей Шевченко: «Российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях»

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Андрей Шевченко против участия россиян и белорусов в международных спортивных турнирах.

По мнению бывшего игрока и тренера сборной Украины, спортсмены из России и Беларуси не должны соревноваться на международном уровне до окончания конфликта на Украине.

«Моя позиция очень четкая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в [международных] соревнованиях», – заявил обладатель «Золотого мяча»-2004 в интервью Sky.

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105 комментариев

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Red_Marlboro_
"Иначе Зинченко затопит весь мир", добавил Шевченко
+90
-16
+74
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Криштиану Роналду
Ну это точно не Шеве решать.
+43
-16
+27
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Helge
Ответ Евгений Квасников
я думал,что он намного умнее!!!
уже давно понятно, что нет
+40
-14
+26
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Klinsmann32
если так, то давайте будем последовательные, все странны которые спонсирует тоже не должны участвовать
+35
-15
+20
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IceBear27
Ответ Red_Marlboro_
"Иначе Зинченко затопит весь мир", добавил Шевченко
Но о том, что в 2014 году после начала всей возни уехал в Москву, а не в Киев, предпочтёт не вспоминать
+25
-9
+16
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CaSpeR-13
как мантру талдычат одно и тоже.
Белорусам почему нельзя тогда, если из за поддержки России тогда и китай и иран и бразилию требуйте отстранить
+15
-2
+13
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qiqe
кста напомните плз, что делали украинские военные в Ираке и Афганистане?
+23
-11
+12
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Евгений Квасников
я думал,что он намного умнее!!!
+34
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Rosenbaum
Тогда и украинские тоже...))
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Украина тоже нигде не должна участвовать за агрессию на территориях российских регионов: Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск.
+23
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+8
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Amalfitano
Ответ Евгений Квасников
я думал,что он намного умнее!!!
Он умным никогда не был. Он был феноменальным футболистом.
+18
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+7
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eao79rus
Украинские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях с 2014 года, но чубатая кастрюля об этом не скажет
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Uragan Boy
шевченко потом переобуется когда его страна скоро исчезнет на островки
+8
-2
+6
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Direct free kick
Как же жалок Шевченко с 2006 года
+9
-3
+6
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Вова Пупкин
Когда-то Шевченко был моим кумиром. Но после того, как я несколько раз слышал его русофобские высказывания, то он мне стал просто противен. Он типа ярый патриот? Так почему тогда не в окопах, а живёт в Англии с английским паспортом? Они все такие ура-патриоты, больше всех горлопанят о патриотизме, только живут все в Европе. Какое дело Шеве до наших спортсменов? Уж его никто не будет спрашивать. Кого интересует его мнение?
+6
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Tornado S
Ответ Вова Пупкин
Когда-то Шевченко был моим кумиром. Но после того, как я несколько раз слышал его русофобские высказывания, то он мне стал просто противен. Он типа ярый патриот? Так почему тогда не в окопах, а живёт в Англии с английским паспортом? Они все такие ура-патриоты, больше всех горлопанят о патриотизме, только живут все в Европе. Какое дело Шеве до наших спортсменов? Уж его никто не будет спрашивать. Кого интересует его мнение?
оно никто это шевченко
+5
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Денис Юрьев
АМЕРИКАНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ УЧАСТВОВАТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ В ИРАКЕ
+7
-2
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armageddon123456
Хм... Моя позиция очень четкая - Андрей Шевченко - тупой мудак
+10
-5
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Tornado S
Ответ Денис Юрьев
АМЕРИКАНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ УЧАСТВОВАТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ В ИРАКЕ
в точку..
+5
0
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Gonzoo
Да почему не должны то? Как же они заколебали с этой отменой всего русского.
+8
-3
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Uragan Boy
Ответ CaSpeR-13
как мантру талдычат одно и тоже. Белорусам почему нельзя тогда, если из за поддержки России тогда и китай и иран и бразилию требуйте отстранить
в точку
+5
-1
+4
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Олег Гайдар
Это и есть признак нацизма! Не важно виноват человек или нет, просто делить всех по нации!
Наци проклятые!
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madflava
А ведь это 2014 год:

https://pic.sport.ua/media/images/61a23262a9de3a48a42005cb33288f47_5.jpg

Как неудобно получается, да?
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Олег Гайдар
А причем здесь вообще Беларусь?
В войне участвуют Россия и Украина, давайте уберем всех спортсменов из этих двух стран. Как вы тогда запоете?
А ещё США, пока не выведет свои войска из Сирии!
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Мукунку хороший
Ты у меня еще и за гол Филимонову ответишь)))
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