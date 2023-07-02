Андрей Шевченко: «Российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях»
Андрей Шевченко против участия россиян и белорусов в международных спортивных турнирах.
По мнению бывшего игрока и тренера сборной Украины, спортсмены из России и Беларуси не должны соревноваться на международном уровне до окончания конфликта на Украине.
«Моя позиция очень четкая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в [международных] соревнованиях», – заявил обладатель «Золотого мяча»-2004 в интервью Sky.
Белорусам почему нельзя тогда, если из за поддержки России тогда и китай и иран и бразилию требуйте отстранить
Наци проклятые!
https://pic.sport.ua/media/images/61a23262a9de3a48a42005cb33288f47_5.jpg
Как неудобно получается, да?
В войне участвуют Россия и Украина, давайте уберем всех спортсменов из этих двух стран. Как вы тогда запоете?
А ещё США, пока не выведет свои войска из Сирии!