Андрей Шевченко: «Российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях»

Андрей Шевченко против участия россиян и белорусов в международных спортивных турнирах.

По мнению бывшего игрока и тренера сборной Украины, спортсмены из России и Беларуси не должны соревноваться на международном уровне до окончания конфликта на Украине.

«Моя позиция очень четкая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в [международных] соревнованиях», – заявил обладатель «Золотого мяча»-2004 в интервью Sky.