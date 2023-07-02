Мудрик отдал голевой пас и заработал пенальти в матче Украины с Францией на молодежном Евро

Действия Михаила Мудрика помогли Украине забить два гола в четвертьфинале молодежного Евро.

На 30-й минуте полузащитник, представляющий « », был сбит в штрафной площади сборной Франции защитником . реализовал пенальти, сравняв счет – 1:1.

Он же на 44-й минуте использовал выход один на один с вратарем, приняв передачу с половины поля .

Михаил проводит на Евро-2023 первый матч. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.