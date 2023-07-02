Мудрик отдал голевой пас и заработал пенальти в матче Украины с Францией на молодежном Евро
Действия Михаила Мудрика помогли Украине забить два гола в четвертьфинале молодежного Евро.
На 30-й минуте полузащитник, представляющий «Челси», был сбит в штрафной площади сборной Франции защитником Пьером Калулу. Георгий Судаков реализовал пенальти, сравняв счет – 1:1.
Он же на 44-й минуте использовал выход один на один с вратарем, приняв передачу Мудрика с половины поля Украины.
Михаил проводит на Евро-2023 первый матч. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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Он перспективен, даже меньше, чем хаймарс
всего-то один матч сыграл против игроков, которые в сумме не стоят сколько за него заплатили) и всё, бекхэм уже))
Опять не увидели того самого game changer’а, магического западного оружия, которое изменит все, ну что же поделать?
Нужно делать новый профиль, осталось всего два варианта - ATACMS и F-16. Главное - верить, надежда умирает последней!
Это все специально!
Сейчас бы читать эти рязанские приговоры.
Хотя, Энцо неплохо влился, но тоже не хватает целостности состава. Посмотрим что с ними сделает новый тренер)
Во-первых Украина выжимает максимум из своих возможностей.
Во-вторых это плей-офф и если есть задача пройти дальше, то можно и на удержание играть и на контратаках и как угодно.
В-третьих игра забывается, а результат остаётся