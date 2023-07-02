Мудрик отдал голевой пас и заработал пенальти в матче Украины с Францией на молодежном Евро

Теги Челси Сборная Украины по футболу сборная Украины U-21 Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия сборная Франции U-21 Евро U-21 2023 Георгий Судаков Михаил Мудрик Пьер Калулу Футбол

Действия Михаила Мудрика помогли Украине забить два гола в четвертьфинале молодежного Евро.

На 30-й минуте полузащитник, представляющий «Челси», был сбит в штрафной площади сборной Франции защитником Пьером Калулу. Георгий Судаков реализовал пенальти, сравняв счет – 1:1.

Он же на 44-й минуте использовал выход один на один с вратарем, приняв передачу Мудрика с половины поля Украины.

Михаил проводит на Евро-2023 первый матч. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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75 комментариев

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sacha2
Мудрик, при правильном подходе и грамотном использовании его скоростных качеств - это мощь и сила:)
+78
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+59
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Алексей Виноградов
Мудрик за спину защитниками закидывает - ну чисто Бекхэм. и бегает в полтора раза быстрее. совершенно сырой игрок, ага.
+57
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Дориан Грей_333
Ответ Адепт Суперлиги
Ахахахаха всего-то один матч сыграл против игроков, которые в сумме не стоят сколько за него заплатили) и всё, бекхэм уже))
Франция - лучшая молодёжка мира по составу. Один Калюлю, один из лучших защитников прошлого сезона и чемпион с Миланом, чего стоит.
+26
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edward_freeman
Голевая - космос вообще 👍
+24
-8
+16
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Мистер Громов
Ответ HI MARS
Самый дорогой и перспективный игрок Восточной Европы все-таки
..
👻
Он перспективен, даже меньше, чем хаймарс
+30
-17
+13
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Адепт Суперлиги
Ответ Алексей Виноградов
Мудрик за спину защитниками закидывает - ну чисто Бекхэм. и бегает в полтора раза быстрее. совершенно сырой игрок, ага.
Ахахахаха
всего-то один матч сыграл против игроков, которые в сумме не стоят сколько за него заплатили) и всё, бекхэм уже))
+26
-17
+9
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Дмитрий Крутенко
Ответ zar_1927
Комментарий удален модератором
Хочу заметить, что уголовники в итоге ничего не перевернули. А там-то селюки как раз перевернули страну в далеком 2014...
+40
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Вова Пупкин
Французы всё равно лучше играют. Даже несмотря на то, что проигрывают.
+21
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Михаил Хромаков
Ответ Геннадий Тёкин
Судаков на роль героя не подходит?
от Мудрика в заголовке больше комментариев
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Obdob
Мудрик - топ. Горбатый Франк чуть не испортил карьеру казаку
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FilinMD
Ответ HI MARS
А в это время Сперцяном по прежнему интересуется Милан,Захаряном Сити,а Монако Головина)
HIMARS ушел в компанию к своим друзьям: джавелинам, байрактарам, леопардам, стингерам, патриоту и Storm Shadow

Опять не увидели того самого game changer’а, магического западного оружия, которое изменит все, ну что же поделать?

Нужно делать новый профиль, осталось всего два варианта - ATACMS и F-16. Главное - верить, надежда умирает последней!
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Igor Pivovarov
Лучший в первом тайме.
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Ksandvankneshas
Ответ Адепт Суперлиги
Ахахахаха всего-то один матч сыграл против игроков, которые в сумме не стоят сколько за него заплатили) и всё, бекхэм уже))
Очень смешно. У Франции лучший по именам состав на этом Евро: Шевалье, Мелье, Барколя, Тюрам, Шерки, Калимуэндо, Ваи, Лукеба ,Калюлю, Ле Фе, Адли, Какре, Гуири, Симакан – это все игроки которые как минимум сезон отыграли в не последних клубах топ-5 лиг (в основном, конечно, в Лиге 1, понятное дело). Это просто пушка состав на несколько сотен лям, если их начнут продавать.
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Геннадий Тёкин
Судаков на роль героя не подходит?
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Геннадий Тёкин
Ответ HI MARS
Ну что сказать,Украина - сила!СССР тащили именно они.Золотых мячей в три раза больше у них,а Лобановский вообще гений и новатор
Точно, а всякие Чивадзе с Кипиани, Оганесяны и прочие Гавриловы тащили назад...
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vel
Топовый гол. Классно, пасом и своевременным движением, разрезали оборону. Как нож сквозь масло.
+6
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Mykytka
Ответ Мистер Громов
.. 👻 Он перспективен, даже меньше, чем хаймарс
Просто коллективный запад подыгрывает!
Это все специально!
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Igor Pivovarov
Ответ Дмитрий Крутенко
Обкакался во взрослом футболе, но на молодежном Евро можно покрасоваться)
Он только зимой перешел из крепкого европейского клуба в топ-клуб. Сыграл в целом плохо в 17 или скольки там матчах, на совершенно новом для себя уровне, в сильнейшей лиге мира, в свои 22.

Сейчас бы читать эти рязанские приговоры.
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Mykytka
Ответ Igor Pivovarov
Да, пока его дебют за Челси удачным не назовешь, но кто там в этом сезоне был хорош :)
Никто.
Хотя, Энцо неплохо влился, но тоже не хватает целостности состава. Посмотрим что с ними сделает новый тренер)
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AlbertDav
Ответ sacha2
Мудрик, при правильном подходе и грамотном использовании его скоростных качеств - это мощь и сила:)
Не знаю че заминусовали чела снизу. Свои лучшие качества он пока смог проявить в чемпионате Укр и сейчас на молодежном уровне. Игрок хороший и пару матчей выдал крутых. Но уровень не топ игрока, по крайне мере на данный момент. Еще больше удивляет зачем нам все новости о нем постят
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GibEmag
Что сказать молодцы ребята, хотелосьбы тоже самое написать про наших пацанов когда они смогут победить Сборную Франции!
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Favorit
Ответ Дмитрий Крутенко
И вообще, у вас дважды судимый был президентом, о чем ты вообще пытаешься говорить???
так мы готовы его судить в 3-й раз. зачем прячете преступника?
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Tespik
Ответ Вова Пупкин
Французы всё равно лучше играют. Даже несмотря на то, что проигрывают.
И что?
Во-первых Украина выжимает максимум из своих возможностей.
Во-вторых это плей-офф и если есть задача пройти дальше, то можно и на удержание играть и на контратаках и как угодно.
В-третьих игра забывается, а результат остаётся
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Dizzod
Ответ FilinMD
HIMARS ушел в компанию к своим друзьям: джавелинам, байрактарам, леопардам, стингерам, патриоту и Storm Shadow Опять не увидели того самого game changer’а, магического западного оружия, которое изменит все, ну что же поделать? Нужно делать новый профиль, осталось всего два варианта - ATACMS и F-16. Главное - верить, надежда умирает последней!
с каждым новым наименованием освобождённых территорий все больше.
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VMX1389
Ответ FilinMD
HIMARS ушел в компанию к своим друзьям: джавелинам, байрактарам, леопардам, стингерам, патриоту и Storm Shadow Опять не увидели того самого game changer’а, магического западного оружия, которое изменит все, ну что же поделать? Нужно делать новый профиль, осталось всего два варианта - ATACMS и F-16. Главное - верить, надежда умирает последней!
Ну вообще если изучить стратегию, то основную задачи они выполняют, стабилизировали фронт, для наступления полноценного понятно необходим воздух, плюс нужна техника в гораздо больших объемов, а запад даёт им ее все таки в ограниченном объеме, у Леопардов большой плюс, выживает большое количество экипажа
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