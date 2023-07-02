Иван Федотов завершил службу в армии и уехал в отпуск в Дубай.

Бывший вратарь ЦСКА выложил фото с отдыха в ОАЭ.

1 июля 2022 года голкипер сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе , подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

Он принял участие в чемпионате Вооруженных сил в составе сборной ВМФ.

Сообщалось, что вернется в ЦСКА и уже подписал 2-летний контракт. Клуб эту информацию на данный момент не подтвердил.

«Флайерс» в этом году сообщили, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.

НХЛ в прошлом году сообщила, что продолжит соблюдать договоренность об уважении контрактов с КХЛ, несмотря на официальный разрыв отношений.

Фото: соцсеть Ивана Федотова