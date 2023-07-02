Иван Федотов завершил службу в армии и уехал в отпуск в Дубай

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею светская хроника Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов завершил службу в армии и уехал в отпуск в Дубай.

Бывший вратарь ЦСКА выложил фото с отдыха в ОАЭ. 

1 июля 2022 года голкипер сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

Он принял участие в чемпионате Вооруженных сил в составе сборной ВМФ.

Сообщалось, что Федотов вернется в ЦСКА и уже подписал 2-летний контракт. Клуб эту информацию на данный момент не подтвердил. 

«Флайерс» в этом году сообщили, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.

НХЛ в прошлом году сообщила, что продолжит соблюдать договоренность об уважении контрактов с КХЛ, несмотря на официальный разрыв отношений. 

Фото: соцсеть Ивана Федотова

 

61 комментарий

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Maxim Shumov
Получается, он таки выездной. Таким образом - заключение контракта с ЦСКой - полнейшее неуважение к себе. Тебя в унитазе умыли, а ты обратно приполз, позорище.
+140
-14
+126
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Рус Киссенжер
всем бы так. дембельнулся - и в Дубай.
+107
-1
+106
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selachii
Бегиииииииииии
+66
-12
+54
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GreenUfa
Значит все таки выездной, секретку ему не влепили
+37
-1
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Анатолий Дмитриевич
а вчера нам в комментах мамкины спецы рассказывали, что он не может уехать в НХЛ, потому что его свозили на секретный объект и теперь ему выезд из страны закрыт)
+38
-4
+34
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SadButTrue
Ответ Maxim Shumov
Получается, он таки выездной. Таким образом - заключение контракта с ЦСКой - полнейшее неуважение к себе. Тебя в унитазе умыли, а ты обратно приполз, позорище.
Теперь он выездной. Подписал же контракт с ЦСКА.
+32
-3
+29
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Кирилл Игнашов
заработал за год 28 тысяч рублей, может себе позволить)
+26
-1
+25
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Rally
Ответ selachii
Бегиииииииииии
Зачем ему бежать?) Он и в РФ живёт покруче большинство россиян)
+28
-7
+21
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SuperStarrrr
наверное денежное довольствие срочников с 2 тыщ рэ повысили..)
+10
0
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sk0208827
Ответ Maxim Shumov
Получается, он таки выездной. Таким образом - заключение контракта с ЦСКой - полнейшее неуважение к себе. Тебя в унитазе умыли, а ты обратно приполз, позорище.
всех нюансов не знаем. где то согласен с тобой но от руководства в РФ всё ожидать можно.
+10
-1
+9
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ЮЕВ
нормально так, мне после службы дали билет до дома) видимо что-то поменялось за 10 лет
+8
0
+8
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Блистательно
Из Дубая можно и в Филадельфию уже. Долой эту конченную хоккейную лигу
+9
-2
+7
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Merlion
Ответ Эдуард Элверс
Так у него визы нет американской куда он убежит и деньги наверное все счета под контролем.
А в чем проблема ее в Дубай получить? Это рабочая виза, а не туристическая. Нужен только паспорт и он сам.
+6
0
+6
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Rally
Ответ ЮЕВ
нормально так, мне после службы дали билет до дома) видимо что-то поменялось за 10 лет
Поменялось, сходи сейчас в Армию и тебе тоже билет выпишут, только не так далеко.. бывал в Донецке?
+10
-5
+5
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Александр Василич
Иван))
3 июля,аэропорт Дубай. 1.55 Дубай-Нью-Йорк, и билет недорого 103 тыщи) Фпиред!!! Не думай, прям в этой одежде)
+8
-3
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Rally
Ответ Эдуард Элверс
Так у него визы нет американской куда он убежит и деньги наверное все счета под контролем.
А семья у него в заложниках, а фоткал его агент ФСБ( КГБ).
+4
0
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Эдуард Элверс
Ответ Рус Киссенжер
всем бы так. дембельнулся - и в Дубай.
Да или на Кубу
+5
-1
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AIBOLIT66
Ответ Писатель Григорий Ельцов
Хоть блатные немного подравнялись в правах с простолюдинами. По-хорошему сейчас он должен быть не в Дубае, а на купянском направлении...
так срочников туда не берут....
+3
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sk0208827
есть шанс Сьебастьяна сделать
+3
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Дмитрий Валерьевич
Ответ Как дела на заводе
Так прекращай работать баристой,, ищи прибыльную работу и будет тебе Дубай))
Спасибо, не думали что так всё просто товарищ Бэтмэн. Все бегом на прибыльную работу))))
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a2wai
Ждем в Филадельфии?
+3
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Gord Lane
Ответ Как дела на заводе
Так прекращай работать баристой,, ищи прибыльную работу и будет тебе Дубай))
Чем плохо работать баристой?
+2
0
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AIBOLIT66
Иван Федотов завершил службу в армии и уехал в отпуск в Дубай с дембелями после аккорда...
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mas76
а оттуда в филадельфию
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Александр Кучер
Ответ besik
Сразу видно поиздевались над ним, одни кости да кожа 😅
Да видно, что на одной перловке сидел))
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