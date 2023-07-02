Андрей Мостовой: «Мечта – уехать в сильный европейский чемпионат. Я этим живу, с 6 лет занимаюсь, надеюсь, все закончится как можно скорее и мы вернемся на международную арену»

Теги Зенит Федор Кудряшов премьер-лига Россия Фенербахче Галатасарай высшая лига Турция Магомед Оздоев Далер Кузяев Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Мостовой хочет уйти из «Зенита» в европейский чемпионат.

«Моя мечта – уехать в сильный европейский чемпионат. Надеюсь, все, что происходит в мире, закончится как можно скорее, и мы вернемся на международную арену. Я этим живу, с 6 лет этим занимаюсь.

Я говорю Кузяеву: «Тебе 30 лет. У тебя два варианта. Можно остаться тут, заработать. Либо идти за сильно меньшие деньги за своей мечтой». Я говорил ему: «Иди, пробуй, ты уже все выиграл в России».

К чемпионату Турции очень хорошо отношусь. Общался с Федей Кудряшовым, когда он еще вызывался в сборную, играл в Турции. Он говорил, что это очень интересный чемпионат, Мага Оздоев тоже. Там все команды для крайних полузащитников, чтобы они бежали. В топ‑3 «Галатасарай», «Фенербахче», – сказал полузащитник «Зенита».

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24 комментария

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Манковский
Так все барашки блеют, от Жордана до Рукаку, один хрен сидят на контрактах, да и о каком сильном европейском футболе может быть речь? Подготовительная база слабая в РПЛ. Аршавин последний кто играл на более-менее достойном уровне - да и то 2,5 года.
+26
-7
+19
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NOOhr
Обычные у парня мечты, как и всех, чтобы все поскорей закончилось…
+14
-2
+12
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Pb-SE
Почему-то у обоих Мостовых есть мечта, которую непонятные силы не дают осуществить.
+11
-1
+10
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melowchi
26 в этом году. откровенно говоря это приговор на вечный рпл. не считая турции
+6
-1
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Азамат Кабертай
Ответ Isshin88
Джордан как раз в Испанию съездил. И даже забивал топовым командам.
причем забивал только им))
+5
0
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mitos
Кто его здесь держит? Флаг в руки.
+10
-6
+4
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Pb-SE
Ответ NOOhr
Обычные у парня мечты, как и всех, чтобы все поскорей закончилось…
Кто-то выгоду извлекает от того, что не заканчивается
+4
-1
+3
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Pb-SE
Ответ Манковский
Так все барашки блеют, от Жордана до Рукаку, один хрен сидят на контрактах, да и о каком сильном европейском футболе может быть речь? Подготовительная база слабая в РПЛ. Аршавин последний кто играл на более-менее достойном уровне - да и то 2,5 года.
Головин.
+9
-6
+3
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pyatachyok
Ответ Ковид 07.10.52
Один матч с Ливером - это не 2,5 года...
Ну какой один матч, ну зачем чушь нести? Если б он играл один матч с «Ливерпулем», его бы на этот матч просто не выпустили бы!
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Mikko
Никому ты там не нужен, крашеный.
+3
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Dmitry Aqf
Да нет. Тут один чел мне упорно доказывал что наш чемпионат самый лучший и это я просто ненавижу все русское. Так что даже не думай, будешь играть в лучшем чемпионате до конца дней своих.
Зы самое удивительное, что это был не фан рубина.
+3
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Dmitry Aqf
Ответ Metalloid
Согласен, вся страна ждёт нашей победы.
Дружок, так если ждет, то почему она не на фронте ? Страну то забыли спросить что в 14ом году, что в 22ом. Отсюда проблемы, что не все страна, да ?
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Ковид 07.10.52
Ответ Metalloid
Согласен, вся страна ждёт нашей победы.
Может вы ответите, что будет означать победа, а то кого не спрошу ответа четкого нет...
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Isshin88
Ответ Манковский
Так все барашки блеют, от Жордана до Рукаку, один хрен сидят на контрактах, да и о каком сильном европейском футболе может быть речь? Подготовительная база слабая в РПЛ. Аршавин последний кто играл на более-менее достойном уровне - да и то 2,5 года.
Джордан как раз в Испанию съездил. И даже забивал топовым командам.
+1
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Isshin88
Ответ Азамат Кабертай
причем забивал только им))
Остальные просто не его уровень. Забивал только лучшим)))
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