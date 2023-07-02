Андрей Мостовой хочет уйти из «Зенита» в европейский чемпионат.

«Моя мечта – уехать в сильный европейский чемпионат. Надеюсь, все, что происходит в мире, закончится как можно скорее, и мы вернемся на международную арену. Я этим живу, с 6 лет этим занимаюсь.

Я говорю : «Тебе 30 лет. У тебя два варианта. Можно остаться тут, заработать. Либо идти за сильно меньшие деньги за своей мечтой». Я говорил ему: «Иди, пробуй, ты уже все выиграл в России».

К чемпионату Турции очень хорошо отношусь. Общался с Федей Кудряшовым, когда он еще вызывался в сборную, играл в Турции. Он говорил, что это очень интересный чемпионат, тоже. Там все команды для крайних полузащитников, чтобы они бежали. В топ‑3 « », « », – сказал полузащитник « ».