Андрей Мостовой: «Мечта – уехать в сильный европейский чемпионат. Я этим живу, с 6 лет занимаюсь, надеюсь, все закончится как можно скорее и мы вернемся на международную арену»
Андрей Мостовой хочет уйти из «Зенита» в европейский чемпионат.
«Моя мечта – уехать в сильный европейский чемпионат. Надеюсь, все, что происходит в мире, закончится как можно скорее, и мы вернемся на международную арену. Я этим живу, с 6 лет этим занимаюсь.
Я говорю Кузяеву: «Тебе 30 лет. У тебя два варианта. Можно остаться тут, заработать. Либо идти за сильно меньшие деньги за своей мечтой». Я говорил ему: «Иди, пробуй, ты уже все выиграл в России».
К чемпионату Турции очень хорошо отношусь. Общался с Федей Кудряшовым, когда он еще вызывался в сборную, играл в Турции. Он говорил, что это очень интересный чемпионат, Мага Оздоев тоже. Там все команды для крайних полузащитников, чтобы они бежали. В топ‑3 «Галатасарай», «Фенербахче», – сказал полузащитник «Зенита».
Зы самое удивительное, что это был не фан рубина.