Головин – Кисляку, Глебову, Батракову: «Нужно ехать в Европу, если хотят попасть в другую среду, выйти из зоны комфорта. На бумаге Матвей усилит «Монако»

Головин – Кисляку, Глебову, Батракову: Нужно ехать в Европу,.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин посоветовал молодым российским футболистам уезжать играть в Европу.

– У Матвея Кисляка чем-то схожий путь с вашим: после молодежки ЦСКА с ходу начал здорово играть в основе армейского клуба, закрепился в сборной. Считаете ли вы его своим преемником в сборной в будущем?

– Не могу назвать Кисляка своим преемником. У нас чуть-чуть разный игровой стиль. Он точно выглядит очень хорошо для своих лет.

Матвей всегда играет вперед и не боится рисковать. В матче с Чили он это показал. Отсутствием страха перед риском мы с ним похожи.

– Кисляка сейчас активно сватают в Европу. Усилил бы он нынешний «Монако»?

– Мы можем говорить о высоком уровне Кисляка, пока он играет в России. Матвей точно заслуживает такого внимания, однако показывать свой уровень нужно в тех реалиях, где совсем другой футбол.

На бумаге Кисляк усилит «Монако », но дальше не могу сказать.

– Сейчас есть очень талантливые молодые парни: Кисляк, Кирилл Глебов, Алексей Батраков. Что посоветовали был им в вопросе продолжения карьеры в Европе?

– Опять же, все зависит от их желания. Я не знаю, хотят ли поехать, с ними об этом не разговаривал. Если хотят попасть в другую среду, выйти из зоны комфорта, нужно ехать в Европу, – сказал Головин.