Президент «Интер Майами» Мас: «Месси будет зарабатывать 50-60 млн долларов в год по контракту»
В «Интер Майами» рассказали, что Лионеля Месси будет зарабатывать 50-60 млн долларов в год.
Президент и совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас также рассказал, что долго пытался подписать аргентинца.
«По контракту Лео будет зарабатывать от 50 до 60 млн долларов в год. Я потратил три года [на приглашение Месси]. Полтора года прошли очень плотно. Много разговоров с [отцом футболиста] Хорхе.
Бекхэм общался с Лео только о футбольных вопросах, потому что сам играл. Я не хотел, чтобы Месси чувствовал давление. Мы общались в Барселоне, Майами, Росарио, Дохе...
Весь чемпионат мира я провел в Катаре, наблюдая за Аргентиной. Контракт с Apple был очень важен для заключения сделки», – сказал Мас в интервью El País.
Месси не только убежал от давления топ-клуба, но и очень чётко обозначил, что между своей мечтой - красиво завершить карьеру на Камп Ноу и заработать, он выбирает второе..
Барсе повезло, что не осуществили трансфер Лео.. Без его алчной семейки команде будет только лучше..
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/saintparis/3136432.html