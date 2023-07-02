Президент «Интер Майами» Мас: «Месси будет зарабатывать 50-60 млн долларов в год по контракту»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Интер Майами деньги Хорхе Мас Футбол

В «Интер Майами» рассказали, что Лионеля Месси будет зарабатывать 50-60 млн долларов в год.

Президент и совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас также рассказал, что долго пытался подписать аргентинца.

«По контракту Лео будет зарабатывать от 50 до 60 млн долларов в год. Я потратил три года [на приглашение Месси]. Полтора года прошли очень плотно. Много разговоров с [отцом футболиста] Хорхе.

Бекхэм общался с Лео только о футбольных вопросах, потому что сам играл. Я не хотел, чтобы Месси чувствовал давление. Мы общались в Барселоне, Майами, Росарио, Дохе...

Весь чемпионат мира я провел в Катаре, наблюдая за Аргентиной. Контракт с Apple был очень важен для заключения сделки», – сказал Мас в интервью El País.

Месси в МЛС – как это стало возможным?

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24 комментария

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Los Galácticos
Мас наверное быстро договорился с Apple о контракте :)
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ZamoRano
Сценка "меси отказался от денег" в Монти пайтоне 🤣
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dr. cage
Выходит, что Лапорта был прав..
Месси не только убежал от давления топ-клуба, но и очень чётко обозначил, что между своей мечтой - красиво завершить карьеру на Камп Ноу и заработать, он выбирает второе..

Барсе повезло, что не осуществили трансфер Лео.. Без его алчной семейки команде будет только лучше..
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HI MARS
Ответ vova123456
так в Аравии ему в 4 раза больше предлагали, но про это ты тактично не упоминаешь)))
Кому он сдался там за такие деньги?Популярности Роналду или скилла Бензема нет,чтобы предлагать такие деньги.Там не более 20-30 млн,сравнимый с уровнем Зиеша или Кулибали
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Мексиканская песня
Вот сейчас увидим, как Чипсеренко заиграет.
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Мексиканская песня
В день?
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Мексиканская песня
Макдональдс будет зарабатывать 50-60 млрд долларов в год.
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Мексиканская песня
Кормить зрителей Биг Маками.
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Мексиканская песня
Первой в мире!
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Isshin88
Месси как обычно только из любви к футболу, вообще не думая о деньгах отправился достигать новых высот. Ничего нового.
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Мексиканская песня
Ответ Los Galácticos
Мас наверное быстро договорился с Apple о контракте :)
То-то у неё капитализация 3 трлн долларов.
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Red_Marlboro_
Ответ ZamoRano
Сценка "меси отказался от денег" в Монти пайтоне 🤣
Если бы всё решали только деньги,Лео поехал бы в пустыню к Эсмеральде за 600 миллионов в год
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/saintparis/3136432.html
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фанат Ска хабаровска
Ответ Red_Marlboro_
Если бы всё решали только деньги,Лео поехал бы в пустыню к Эсмеральде за 600 миллионов в год https://www.sports.ru/tribuna/blogs/saintparis/3136432.html
Нет)
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vova123456
Ответ HI MARS
Ахах.Из-за неопределённости в барсе не хотел переходить туда,да?Да плевал он на ваш днк и семью,когда на кону такие деньги)
так в Аравии ему в 4 раза больше предлагали, но про это ты тактично не упоминаешь)))
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Eugene10
Ответ HI MARS
Ахах.Из-за неопределённости в барсе не хотел переходить туда,да?Да плевал он на ваш днк и семью,когда на кону такие деньги)
Почему тогда не в Саудовскую Аравию?
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Din Rizaev
Ответ Мексиканская песня
Кормить зрителей Биг Маками.
жаль что ты, не сможешь попасть на матч, а то попробовал Биг Мак от Месси
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