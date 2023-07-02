Собослаи взял 8-й номер в «Ливерпуле»: «У меня есть тату со словами Джеррарда. Он был одним из важнейших игроков»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия Доминик Собослаи Футбол

Доминик Собослаи объяснил, почему взял в «Ливерпуле» 8-й номер.

– Вы выбрали знаменитый восьмой номер. Чем это обусловлено?

– Особой причины нет, но, конечно, это великий номер, он был у многих великих игроков.

А еще у меня есть татуировка со словами Стивена Джеррарда («Талант – это дар божий, но он ничего не стоит без невероятной воли и смирения» – Sports.ru). Я даже не помню, когда он это сказал, но когда-то в прошлом. Это тоже было причиной.

– Он тот, на кого вы раньше равнялись?

– Когда я был ребенком, честно говоря, я не так часто смотрел футбол, но, конечно, когда были Лига чемпионов или большая игра, я смотрел матчи «Ливерпуля», матчи больших команд и больших игроков. И он был одним из самых важных игроков, – сказал полузащитник.

Собослаи в «Ливерпуле» интригует, «Бавария» забрала звезд у конкурентов. Разбираем трансферы лета

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ НРИ
«Где твоя медаль АПЛ»? Лучшая фраза связанная с Джерардом
Стив принял участие в самом крутом финале Лиги Чемпионов на ведущих ролях, выиграл все, кроме АПЛ на клубном уровне, забил кучу мячей, стал легендой великого клуба. Но все вспоминают только о медале. Не медали делают игрока великим, а уровень игры и отношение к делу.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Пусть повторит путь Джерарда а не Кейта, который тоже носил 8
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artūras Grigas
Ответ Streetbor
И тоже подскользнется ?? 😁
Ну поскользнулся ( Джеррард ) , и че?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ David Aprasidze
Джи лучший ПЗ нулевых
ну и бред
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Ответ Дмитрий Клюквин
удивительно тупо
Удивительно тупо называть игрока уровня чуть выше среднего "лучшим ПЗ нулевых", вот тут да.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Джи лучший ПЗ нулевых
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
А я думал из-за легендарного матча Лиги Чемпионов 8:2
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artūras Grigas
Не подведи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Ответ НРИ
«Где твоя медаль АПЛ»? Лучшая фраза связанная с Джерардом
Придуманная в футбольных мемах
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Ответ corazón blanco
Стив принял участие в самом крутом финале Лиги Чемпионов на ведущих ролях, выиграл все, кроме АПЛ на клубном уровне, забил кучу мячей, стал легендой великого клуба. Но все вспоминают только о медале. Не медали делают игрока великим, а уровень игры и отношение к делу.
Он сыграл в той ЛЧ ровно 2 матча - последний матч группового этапа и финал, всё. Пока Луис Гарсия разрывал и тащил Ливерпуль в 3 стадиях той ЛЧ - 1/8, 1/4 и 1/2. Но сейчас все облизывают Стивена, но в той же России лишь единицы смогут рассказать что-то о Луисе. И так со всеми английскими клубами, их тащили иностранцы, но пиарят всякое дно типа Джеррарда, Лэмпарда, Терри, Руни и т.п., которое играло в подыгрыше у великих Дрогба, Чеха, Роналду и т.д.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ corazón blanco
Стив принял участие в самом крутом финале Лиги Чемпионов на ведущих ролях, выиграл все, кроме АПЛ на клубном уровне, забил кучу мячей, стал легендой великого клуба. Но все вспоминают только о медале. Не медали делают игрока великим, а уровень игры и отношение к делу.
великим футболиста делают именно трофеи.
Вот Кейн по игре на уровне Бензема и Левандовски,но по величию те двое на голову выше.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ corazón blanco
Стив принял участие в самом крутом финале Лиги Чемпионов на ведущих ролях, выиграл все, кроме АПЛ на клубном уровне, забил кучу мячей, стал легендой великого клуба. Но все вспоминают только о медале. Не медали делают игрока великим, а уровень игры и отношение к делу.
Так уровень был невысок, мягко говоря.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Клюквин
Ответ НРИ
«Где твоя медаль АПЛ»? Лучшая фраза связанная с Джерардом
у меня большие сомнения что человек видевший Стиви в деле мог такое написать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Ответ sbtqg59825
Ну затащил же в двух этих матчах, или не так?
Хорошо сыграл - это не затащил, а хорошо сыграл. С чего это он затащил финал? Забил 1 из 3 голов своей команды? Или Милан из-за него 3 пенальти в серии забить не смог?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий