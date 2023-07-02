Собослаи взял 8-й номер в «Ливерпуле»: «У меня есть тату со словами Джеррарда. Он был одним из важнейших игроков»

Доминик Собослаи объяснил, почему взял в «Ливерпуле» 8-й номер.

– Вы выбрали знаменитый восьмой номер. Чем это обусловлено?

– Особой причины нет, но, конечно, это великий номер, он был у многих великих игроков.

А еще у меня есть татуировка со словами («Талант – это дар божий, но он ничего не стоит без невероятной воли и смирения» – Sports.ru). Я даже не помню, когда он это сказал, но когда-то в прошлом. Это тоже было причиной.

– Он тот, на кого вы раньше равнялись?

– Когда я был ребенком, честно говоря, я не так часто смотрел футбол, но, конечно, когда были Лига чемпионов или большая игра, я смотрел матчи «Ливерпуля», матчи больших команд и больших игроков. И он был одним из самых важных игроков, – сказал полузащитник.

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