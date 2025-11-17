«У футболистов большие траты и низкая финансовая грамотность. Я удивлен тем, как мало внимания они уделяют экономическим советам». Эксперт по инвестициям о Ямале и других игроках

Эксперт по инвестициям: у футболистов низкая финансовая грамотность.

Генеральный директор компании PropHero и эксперт по инвестициям Хайме Хиль на примере Ламина Ямаля высказался о финансовой грамотности футболистов.

18-летний вингер «Барселоны» по контракту, рассчитанному до лета 2031 года, зарабатывает от 15 до 20 миллионов евро в год в зависимости от активации бонусов.

«Футболисты живут в культуре больших трат и низкой финансовой грамотности. Я был удивлен тем, как мало внимания они уделяют экономическим и инвестиционным советам.

Многие футболисты и ютуберы зарабатывают от 200 000 до 600 000 евро в год, но всего несколько лет. Если они не будут разумно управлять своими финансами, их образ жизни станет нестабильным после завершения карьеры», – сказал Хиль в подкасте Tengo un plan.

Хиль посоветовал футболистам использовать обратный инжиниринг – точный расчет необходимой суммы денег для поддержания текущего и будущего уровня жизни, оценку расходов после завершения карьеры, прогнозирование дохода на десять лет вперед.

«Четкое планирование позволяет избежать импровизации, а инвестиции могут быть направлены на реалистичные и достижимые цели.

Если вы зарабатываете 500 000 евро в год, не инвестируйте всю сумму сразу. Инвестируйте 750-800. Используйте кредитное плечо (финансовый рычаг – отношение заемного капитала к собственным средствам – Спортс’‘), чтобы ваши деньги работали эффективнее уже сегодня.

Речь идет не о том, чтобы вкладывать весь заработок в дом или какую-то одну инвестицию, а о разумном распределении, защите и приумножении вашего капитала», – объяснил эксперт.

В поисках долгосрочной прибыльности Хиль советует разумно инвестировать в такие сферы, как искусственный интеллект, чистая энергия и здоровое питание, которые открывают горизонты устойчивого роста. Он также рекомендует выбирать индексные фонды и диверсифицированные ETF – инвестиции, которые копируют фондовый индекс и предлагают низкие комиссии, автоматическую диверсификацию и стабильную долгосрочную доходность.

«Деньги не должны просто лежать без дела. Их нужно пустить в дело, особенно в виде грамотно спланированных инвестиций в недвижимость с грамотным финансированием», – заключил Хиль.

