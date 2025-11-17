«ПСЖ» интересен Альварес. «Атлетико» хочет 120 млн евро за форварда (Саша Тавольери)

«ПСЖ» может купить форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.

«Пари Сен-Жермен » думает о возможном трансфере нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса .

Главному тренеру парижан Луису Энрике нравится игра 25-летнего аргентинца, которого он считает идеальным кандидатом на усиление атаки «ПСЖ».

Как сообщает журналист Саша Тавольери для Sky Sport Switzerland, клуб из Парижа уже несколько недель изучает возможность трансфера, а сам Альварес был бы рад играть под руководством Энрике.

Интерес к Хулиану также проявляют «Барселона» и ряд клубов АПЛ, но чемпион мира в составе сборной Аргентины не хочет возвращаться в Англию. Он готов перейти в «ПСЖ», если клубы договорятся.

Утверждается, что «Атлетико» готов отпустить форварда за 120 миллионов евро.

Альварес забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Подробная статистика лучшего бомбардира «Атлетико» – здесь .