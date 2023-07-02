Экоактивисты устроили акцию протеста на финише забега «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

Экоактивисты устроили акцию протеста во время седьмого этапа «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.

Инцидент произошел сегодня во время забега на 400 метров с барьерами, где победил норвежец Карстен Вархольм. Незадолго до его финиша на дорожку выбежали активисты движения «Восстановим водно-болотные угодья» и растянули баннер с призывом запретить добычу торфа.

Вархольм беспрепятственно завершил забег, но активисты помешали нескольким легкоатлетам, которые зацепили баннер и затормозили перед финишем. Позже служба безопасности вывела нарушителей со стадиона, а норвежец раскритиковал акцию протеста.

Сами участники экодвижения объяснили свои действия желанием привлечь внимание к «климатической катастрофе, затрагивающей все слои общества».

«Они идиоты? Это же прямой эфир». Экоактивисты сорвали шоу с беременной звездой лыж – одного красиво наказала камера

Скриншот: трансляция «Бриллиантовой лиги»