Экоактивисты устроили акцию протеста на финише забега «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

Теги Бег происшествия фото сборная Норвегии Бриллиантовая лига Карстен Вархольм Легкая атлетика

Экоактивисты устроили акцию протеста во время седьмого этапа «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.

Инцидент произошел сегодня во время забега на 400 метров с барьерами, где победил норвежец Карстен Вархольм. Незадолго до его финиша на дорожку выбежали активисты движения «Восстановим водно-болотные угодья» и растянули баннер с призывом запретить добычу торфа.

Вархольм беспрепятственно завершил забег, но активисты помешали нескольким легкоатлетам, которые зацепили баннер и затормозили перед финишем. Позже служба безопасности вывела нарушителей со стадиона, а норвежец раскритиковал акцию протеста.

Сами участники экодвижения объяснили свои действия желанием привлечь внимание к «климатической катастрофе, затрагивающей все слои общества».

«Они идиоты? Это же прямой эфир». Экоактивисты сорвали шоу с беременной звездой лыж – одного красиво наказала камера 

Скриншот: трансляция «Бриллиантовой лиги»

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12 комментариев

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Геннадий Тёкин
Как уже задолбали эти "активисты" всех мастей...
+21
-3
+18
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Sebastian Debussy
когда эти "активисты" поцмут, что своими действиями вызывают лишь негатив, привлекают внимание к тому какие они идиоты, а не к экологии
+17
0
+17
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Yaroslove
Их бы энергию да в мирное русло... Глядишь, и экология бы улучшилась))
+8
0
+8
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Фут.Боль
Ответ Константин Михайлович
запретите торф,вырубку леса,газ нефть,а чем эти активисты хотят греться?
Ну книги можно жечь, как вариант.
+5
0
+5
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Алексей Минин
Вот что это изменит, кроме их свободы на ближайшие 50-100 часов общественных работ?
+4
-1
+3
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Константин Михайлович
запретите торф,вырубку леса,газ нефть,а чем эти активисты хотят греться?
+3
0
+3
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Syndycate
Ответ Sebastian Debussy
когда эти "активисты" поцмут, что своими действиями вызывают лишь негатив, привлекают внимание к тому какие они идиоты, а не к экологии
Причем они ведь портят жизнь простым людям, спортсменам, прохожим, портят картины например, ну то есть реально чего они этим добьются?)
+2
0
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Фан Рубина
"Зелёные" - тот тип активистов, которые хотят, чтобы плохо было всем.
+1
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bad_bear
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Ответ Sebastian Debussy
когда эти "активисты" поцмут, что своими действиями вызывают лишь негатив, привлекают внимание к тому какие они идиоты, а не к экологии
полностью согласен 👍
лучше бы со своей королевой Гретой съездили в Киев на приём, обсудили бы уничтожение леопардов на Украине, покурили бы с юмористом 🤷
+3
-2
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velosipedin
> активисты движения «Восстановим водно-болотные угодья»

шрек что ли?
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a2wai
У этих активистов явно с головой не в порядке.

Иначе бы они на дорожку не выбежали.
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Лёвик Султановс
о фанаты зенита и в швеции есть
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