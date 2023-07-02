WADA поучаствовало в полицейских рейдах в Польше, Чехии и Словакии, где раскрыли сеть по производству нелегальных препаратов

Теги допинг WADA Витольд Банька Легкая атлетика

WADA сообщило об участии в полицейских рейдах в Польше, Чехии и Словакии.

Как сообщает сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA), на территории этих стран было обнаружено 10 складов с подпольными лабораториями, где незаконно производились пищевые добавки и различные контрафактные препараты. Крупная преступная сеть распространяла их в Восточной Европе.

Полиция изъяла около 550 тысяч упаковок с нелегальными веществами, в том числе с запрещенными в спорте анаболическими и андрогенными стероидами. Всего было арестовано 19 человек.

Операцию совместно проводили правоохранительные органы в Европе и Польское антидопинговое агентство (POLADA) при содействии WADA.

«Мы рады, что с помощью нашего Департамента разведки и расследований внесли свой вклад в эту сложную и многостороннюю операцию», – заявил президент WADA Витольд Банька.

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17 комментариев

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RonikRUS
Ответ Беглый*
А санкции будут? Ну, там, отстранения, лишение флага и гимна, пересмотр результатов предыдущих олимпиад? Или этим штатовским шестеркам только пальчиком пригрозят?
Так ВАДА судя по новости вместе с местной полицией их накрывала, а не полиция покрывает государственную систему допинга
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Бродяга-симпатяга
Русская мафия наверно. Ждем потверждения
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Блинчик
Но липового астматика прямо перед своим носом ВАДА всё равно не видит.
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Melnikov1968
Воскресный вечер перестаёт быть томным. Что-то назревает.
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Матрос Кот
Всем уже понятно,что спорт высших достижений дошел до пределов человеческого организма. Сейчас идет тайная война фармкомпаний по производству новых стимуляторов. Я думаю,что в замкнутых лигах США,жрут стимуляторы пачками,и не парятся. А наших ловили,потому,что не развита у нас фармакология.
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Konstantin Riga
И мы рады, что уже и на земле Баньки что-то нашли. А не только Бё и Самуэльссона :)
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Rundatgame
Естественно, что всё это изготавливалось исключительно для российских спортсменов. Наши лаборатории не справляются!
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Гусеконь
а сеть допингистов в американском спорте им громить запретили?
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Andrew Petrov
где есть деньги там всегда есть,что поесть🤣
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Иван Иванов
Ответ Блинчик
Но липового астматика прямо перед своим носом ВАДА всё равно не видит.
Эх... лучше бы они два года назад аптечку одного дедушки изъяли и арестовали...
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Олег Кузнецов
Ответ Блинчик
Но липового астматика прямо перед своим носом ВАДА всё равно не видит.
Это точно ВАДа,а не ЦРУ?)
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Блинчик
Ответ Иван Иванов
Эх... лучше бы они два года назад аптечку одного дедушки изъяли и арестовали...
Лучше бы они два года назад ватку с ксеноном изъяли.
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Блинчик
Ответ Олег Кузнецов
Это точно ВАДа,а не ЦРУ?)
Что одно, что другое тут видят, а там не видят.
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