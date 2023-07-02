WADA поучаствовало в полицейских рейдах в Польше, Чехии и Словакии, где раскрыли сеть по производству нелегальных препаратов

WADA сообщило об участии в полицейских рейдах в Польше, Чехии и Словакии.

Как сообщает сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA), на территории этих стран было обнаружено 10 складов с подпольными лабораториями, где незаконно производились пищевые добавки и различные контрафактные препараты. Крупная преступная сеть распространяла их в Восточной Европе.

Полиция изъяла около 550 тысяч упаковок с нелегальными веществами, в том числе с запрещенными в спорте анаболическими и андрогенными стероидами. Всего было арестовано 19 человек.

Операцию совместно проводили правоохранительные органы в Европе и Польское антидопинговое агентство (POLADA) при содействии WADA.

«Мы рады, что с помощью нашего Департамента разведки и расследований внесли свой вклад в эту сложную и многостороннюю операцию», – заявил президент WADA Витольд Банька.