Павел Погребняк: «Холанд – модернизированная версия меня. Мы похожи, когда он неудачно мяч принимает»

Теги Павел Погребняк Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Павел Погребняк назвал форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда модернизированной версией себя.

– Холанд заслужил «Золотой мяч»?

– Чистый наконечник, забил больше всех… А как же Мбаппе? Месси – тоже непонятно. Я не знаю, кому «Золотой мяч» дадут.

– Про Холанда после финала писали, что это футболист одного сезона. Мол, он перестал забивать.

– В «Дортмунде» он доказал, что не является футболистом одного сезона. Забивал, сколько хотел. Сейчас – тоже. Я уверен, что дальше он будет забивать больше 40 мячей за сезон.

Павел Погребняк и Холанд похожи? Ну, по стилю игры.

– Похожи, когда он неудачно мяч принимает. Он, конечно, более координированный. Это фантастические голы слету.

Нет, Холанд – модернизированная версия меня, – сказал бывший форвард «Зенита» и «Фулхэма».

Первый год Холанда в «Ман Сити» – космос. Покорил ЛЧ и разнес АПЛ!

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25 комментариев

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romankoucher
...а Гвардиола - модеринизированная версия Романцева
+31
-1
+30
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King_X
Ответ romankoucher
...а Гвардиола - модеринизированная версия Романцева
Гвардиола - это Мостовой, но с лицензией 😂
+29
-1
+28
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Bartez1986
Самоирония, зачет) ну а на пике Погреб был хорош, конечно. Чего уж там
+25
-1
+24
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Marcus-light
Павел молодец, верно говорит. И оба эталоны красоты.
+20
-2
+18
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Тиджани Бабангида
Вспоминаются отскоки от Павла при приеме мяча. Иногда подшутить над собой - совсем неплохо
+12
0
+12
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MstAndreev
Холанд: "Гвардиола регулярно включает мне обучающие видео с игрой Погребняка"
+10
0
+10
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sashka.loker
Я смотрю, многие через текст иронию вообще не воспринимают))) думают что Погребняк на серьёзных щах себя с Холандом сравнил
+4
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+4
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Temer
Погребняк 2.0
+4
-1
+3
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Локоть Артеста
Паша, твой промах в матче с ирландцами я буду помнить очень долго))))
+1
0
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dmitry.tchidakin
Холланд - это машина для убийств. Погребняк - это дерево для убийств
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ОттоДракула
Помню тот легендарный удар от Пашки по воротам Ирландии из вратарской мимо створа на 20 метров.
+1
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Давид Agabekyan
И тоже играл сначала в Германии, а потом перешёл в Англию. Ждём Холланда в РПЛ
+1
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N89
Ответ romankoucher
...а Гвардиола - модеринизированная версия Романцева
Мостового)
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rigobersong
Ответ romankoucher
...а Гвардиола - модеринизированная версия Романцева
Скорее Григоряна:)
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Пирс Морган
Холанд: «Я модернизированная версия Погребняка»
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HI MARS
Как же нелепо,что рекорд по голам за сезон в АПЛ у Холанда,а общий бомбардирский рекорд будет у Кейна.Не то что деревяхи,а такие ограниченные,не самые техничные игроки.Ни в какое сравнение с Агуэро,Анри,Суаресом
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Radmirufa
ну это примерно как Simens A55 и Айфон 14
но по российским меркам Погребняк топчик был
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Tollie
я бы сказал, наоборот.

Паша колотил голы в плей-офф Кубка УЕФА в ворота всяких Канов и Баварий.

Норвег максимум на что способен - это угрожать аутсайдерам и разобранным соперникам в кризисе.

так что их уровень несопоставим. Паша и сейчас в форме, выпусти его в составе любой команды - положит на изи.

Длинная версия Греты Тундберг больше лечится, чем играет.
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Алексей Ненахов
Бабочка тоже модернизированная версия гусеницы
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che kaif
Такой же дерявяжка как Погребняк
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