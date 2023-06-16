Павел Погребняк: «Холанд – модернизированная версия меня. Мы похожи, когда он неудачно мяч принимает»
Павел Погребняк назвал форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда модернизированной версией себя.
– Холанд заслужил «Золотой мяч»?
– Чистый наконечник, забил больше всех… А как же Мбаппе? Месси – тоже непонятно. Я не знаю, кому «Золотой мяч» дадут.
– Про Холанда после финала писали, что это футболист одного сезона. Мол, он перестал забивать.
– В «Дортмунде» он доказал, что не является футболистом одного сезона. Забивал, сколько хотел. Сейчас – тоже. Я уверен, что дальше он будет забивать больше 40 мячей за сезон.
– Павел Погребняк и Холанд похожи? Ну, по стилю игры.
– Похожи, когда он неудачно мяч принимает. Он, конечно, более координированный. Это фантастические голы слету.
Нет, Холанд – модернизированная версия меня, – сказал бывший форвард «Зенита» и «Фулхэма».
Первый год Холанда в «Ман Сити» – космос. Покорил ЛЧ и разнес АПЛ!
но по российским меркам Погребняк топчик был
Паша колотил голы в плей-офф Кубка УЕФА в ворота всяких Канов и Баварий.
Норвег максимум на что способен - это угрожать аутсайдерам и разобранным соперникам в кризисе.
так что их уровень несопоставим. Паша и сейчас в форме, выпусти его в составе любой команды - положит на изи.
Длинная версия Греты Тундберг больше лечится, чем играет.