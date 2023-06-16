Аршавин покинет пост заместителя гендиректора «Зенита», скорее всего («РБ Спорт»)

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Футбол

Андрей Аршавин в ближайшее время может покинуть «Зенит».

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Аршавин занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита». Эту должность он, вероятно, покинет 1 июля.

Андрей Аршавин: «Видел зарплату Вендела, Клаудиньо – вменяемая. Даже в «Зените» россияне больше получали. В «Спартаке» есть русские игроки, зарабатывающие больше 3 млн, у нас – нет»

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52 комментария

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Тюменский медвежонок
Ответ Ice-9
Имиджевая персона для Зенита. Видимо нужно ещё и работать.
как раз таки сомнений нет что Аршавин "работает", тут скорее всего Зениту не очень нравится что Аршавин публично постоянно высказывается и зачастую достаточно остро даже в сторону самого Зенита
+54
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Renki
"Скорее всего", "вероятно"... Источник новости - Росгидрометцентр?
+54
-3
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ɔculpa
Да ставьте вы вводные конструкции в середине, а не в конце предложений, позорники вы малограмотные.
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IceBear27
Ответ DolJun
в арсенал?)
Но не совсем в лондонский
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Stadjer
Ответ ɔculpa
Да ставьте вы вводные конструкции в середине, а не в конце предложений, позорники вы малограмотные.
Спасибо, хоть кто-то это сказал!
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.ru
видимо то как развивается клуб руководство не устроило...
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Jovana Jovičić
> покинет пост заместителя гендиректора «Зенита», скорее всего
> должность он, вероятно, покинет 1 июля.

Йована Йовичич займет пост гендиректора Барселоны, возможно.
Йована Йовичич, скорее всего, может занять пост в совете директоров Реал Мадрид.
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Roman Bolshevik
Ответ sfilatov13
живёте прошлым, уже давно погода предсказывается один в один на пару дней вперёд, вплоть до точного времени начала осадков
Ага. Именно поэтому выходишь предсказанный солнечный день, а там пошёл дождь (это в Москве, если что)
+3
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Михо
Вернется на Матч гонять комментаторов😃
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DolJun
в арсенал?)
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Сергей Пашков
Логично, учитывая, что он на тренера идет учиться
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Ice-9
Имиджевая персона для Зенита. Видимо нужно ещё и работать.
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рашпиль
Ответ ɔculpa
Да ставьте вы вводные конструкции в середине, а не в конце предложений, позорники вы малограмотные.
50 раз уже писал этим пустышкам, но бесполезно. Просто позорище.
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johny_stavki
Ответ Тюменский медвежонок
как раз таки сомнений нет что Аршавин "работает", тут скорее всего Зениту не очень нравится что Аршавин публично постоянно высказывается и зачастую достаточно остро даже в сторону самого Зенита
полностью прям разделяю и про работоспособность и неудобность Андрея
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seventh_devil
Возьму на вечер 3 пива, но выжру только одно, скорее всего😉
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Нейтральный критик
Вероятно, Андрей, предположительно, Аршавин, покинет пост, как полагают, заместителя, наверное, гендиректора, скорее всего.
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ɔculpa
Ответ Stadjer
Спасибо, хоть кто-то это сказал!
Да у меня уже руки опускаются, когда я вижу эти кривобокие конструкции. Их здесь на Спортсе навалом, и что самое печальное, от самых разных новостников. Чувство языка у людей просто нулевое.
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Сергей Павлов
Ответ Сергей Павлов
Тульский если только
Чего минусуете? К нему только с уважением, лучший РФ игрок в истории, на мой взгляд, просто, ну какой сейчас Лондонский Арсенал то?
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reteka
Он учиться на тренера будет с августа месяца.
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Roman Bolshevik
Ответ sfilatov13
живёте прошлым, уже давно погода предсказывается один в один на пару дней вперёд, вплоть до точного времени начала осадков
Любая предсказательная система является вероятностной. Поэтому она никогда точно предсказывать не будет
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Camarão
А может и не покинет…
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Rumov
Андрею надо начинать тренировать. Может даже с ФНЛ. Может стать хорошим тренером.
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Slavnov
Скорее всего-новая подача новостей,это прорыв
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damondiamond
большая доля вероятности
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Дмитрий9779
Так Зенит покинет или пост?
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