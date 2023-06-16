Аршавин покинет пост заместителя гендиректора «Зенита», скорее всего («РБ Спорт»)
Андрей Аршавин в ближайшее время может покинуть «Зенит».
Об этом сообщает «РБ Спорт».
Аршавин занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита». Эту должность он, вероятно, покинет 1 июля.
Андрей Аршавин: «Видел зарплату Вендела, Клаудиньо – вменяемая. Даже в «Зените» россияне больше получали. В «Спартаке» есть русские игроки, зарабатывающие больше 3 млн, у нас – нет»
> должность он, вероятно, покинет 1 июля.
Йована Йовичич займет пост гендиректора Барселоны, возможно.
Йована Йовичич, скорее всего, может занять пост в совете директоров Реал Мадрид.