Андрей Аршавин в ближайшее время может покинуть «Зенит».

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Аршавин занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита». Эту должность он, вероятно, покинет 1 июля.

Андрей Аршавин: «Видел зарплату Вендела, Клаудиньо – вменяемая. Даже в «Зените» россияне больше получали. В «Спартаке» есть русские игроки, зарабатывающие больше 3 млн, у нас – нет»