Кожевников о Барбашеве: «В интернете вакханалия – его сделали героем страны и лидером сборной. Это смешно, многие форварды КХЛ на голову выше»

Теги Сборная России по хоккею Кубок Стэнли Сергей Брылин Евгений Малкин Александр Овечкин Александр Радулов НХЛ КХЛ Вадим Шипачев интернет Александр Кожевников Вегас Дмитрий Яшкин Иван Барбашев Марат Хайруллин Хоккей

Александр Кожевников призвал не преувеличивать таланты Ивана Барбашева.

Форвард «Вегаса» стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв трофей с «Вегасом». 

– Давно не было столько звонков от журналистов, все просили прокомменировать победу «Вегаса» и форварда Барбашева в плей-офф НХЛ. Безусловно, отметил успех нашего нападающего, поздравил его.

Но потом зашел в интернет и увидел настоящую вакханалию. Барбашева там сделали героем страны и назначили новым лидером олимпийской сборной России. Уже мне хотелось звонить журналистам и говорить: ребята, это не просто перебор, это уже смешно!

– О чем речь?

– Послушайте, Барбашев – это крепкий форвард четвертого-пятого звеньев сборной России. Нет никаких сравнений не то что с Овечкиным и Малкиным, но даже с Брылиным, который в свое время был похож по стилю и выиграл три Кубка Стэнли. Многие форварды КХЛ – те же Радулов, Яшкин, Шипачев или Хайруллин – на голову выше.

Считаю, что НХЛ мы должны воспринимать адекватно. Да, лучшая лига мира. Да, в первых звеньях там собраны лучшие игроки. Но сотворять себе кумиров из средних, рабочих хоккеистов – большая ошибка. При всем уважении к Барбашеву, – считает двукратный олимпийский чемпион. 

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38 комментариев

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Real_v_dushe
Да, он не суперзвезда, но игрок оченть хороший и котируется высоко в лучшей хоккейной лиги мира. А учитывая, что он вообще центр и при этом крайне универсальный игрок по позиции и вариантам игры, то я бы сказал, что в КХЛ вообще его уровня и типа игрока сейчас нет. Кожевников - просто идиот и старый маразматик, а Иван -двухкратный победитель КС.
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Bartez1986
по ходу у кого-то в КБ вчера была вакханалия на кассе
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Stanislav Orlov
🤡
+15
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Амфитрион
Вот тупой Вегас, не сообразили что Барбашева надо ставить в 4-5-е звено! Жаль, что они не слушают Кожевникова, звездного Шипачева турнули, а с Барбашевым чашку взяли, дурачье.
+13
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+13
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Max M
ага-ага
не закрепившиеся в нхл яшкин и шипачев на голову сильнее...
радулов в прайме был и на две головы сильнее, но ему уже 36....
хайрулин кто вообще такой?
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Венсан Лекавалье
Лучше бы о воспитании дочери в свое время озаботился. А Барбаш - красава. Он впитал в себя характер с юности, когда уехал в СА и бился там в студенческих лигах
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Vedved
Ахахаха, ну да - Радулов на закате карьеры, Яшкин и Шипачев - у которых ничего не получилось в НХЛ, сильнее Барбашева🤦🏻‍♂️
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Stan GL
Глупец великовозрастный
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+7
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exaider
Аааааа так ему ещё и звонят, у него ещё и что-то спрашивают???!!
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Костя Кот
ощущение, что излагает мысль пьяный, ничего общего с хоккем не имеющий человек
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BVB Ultras
Послушайте, тренер Вегаса – это крепкий тренер для четвертой-пятой сборной России. Многие тренеры КХЛ – тот же Ротенберг – на голову выше, - добавил Кожевников.
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серый серый волк
про Вадика особенно смешно))
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ftw2002@yandex.ru
Очередной бред от "эксперта", даже комментировать не хочется.
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sk0208827
Про Шипачева бы молчал уже
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srs
Ответ Vedved
Ахахаха, ну да - Радулов на закате карьеры, Яшкин и Шипачев - у которых ничего не получилось в НХЛ, сильнее Барбашева🤦🏻‍♂️
Но не сильнее Стоуна или Айкела.

Шипа то и от условного Велено бегать будет, по привычке везде пихают. Герой то мифический
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Александр Сандалов
Если он имеет ввиду более технических одаренных игроков ,тогда доля правды в этом есть ,но если он говорит ,что тот же играющий на чистых шайбах "легенда Вегаса"Шипачев лучше во всех аспектах ,то это курам на смех
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Maxim Shumov
Печально, что после победы Ивана вся эта грязь повылезла
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Pitts
Ответ серый серый волк
про Вадика особенно смешно))
Не, особо смешно про "было столько звонков от журналистов". Оключите им телефоны нафик
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Александр Василич
Пить надо меньше...
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Denis Denis
блин Винни-Пуху мёда что ли не досталось. Барабаша гасит не первый раз уже. Барбашев и в Луисе сильный плей-офф выдал, а в Вегасе вообще зажёг, а этот всё живёт прошлым
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Bobby Clarke
На каждого забивалу Кожевникова должен быть свой Тюменев. Иначе дисбаланс. Или уже память пропил? Такие ролевики,как Барбашев, Брылин,Немчинов ценны, но к сожалению недооценены,ведь идеальная модель нашего хоккеиста - технарь со светлой головой, а если ещё и забивает.....
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серый серый волк
Ответ Bobby Clarke
На каждого забивалу Кожевникова должен быть свой Тюменев. Иначе дисбаланс. Или уже память пропил? Такие ролевики,как Барбашев, Брылин,Немчинов ценны, но к сожалению недооценены,ведь идеальная модель нашего хоккеиста - технарь со светлой головой, а если ещё и забивает.....
с этой своей идеальной моделью уже с десяток лет не могут родить нормального центра в сборную, да и с топовыми защитниками все плохо
бесконечное воспроизводство довольно однотипных крайков
ну что говорить, когда у них шипачев топ, когда он даже в сборной против еврофиннов не мог никогда ровным счетом ничего
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1983kashey
Любопытно, по мнению Кожевникова, в каком звене сборной России играл бы Яшкин?
Этот человек даже не знает, что одна из звезд КХЛ заиграна за другую сборную, а ему идиоты журналисты звонят за комментариями. При том, что Кожевников не в теме, давно всем известно...
Какая спортжурналистика, такие и эксперты.
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серый серый волк
Ответ oldgordon
Но почему-то Радулов, Яшкин, Шипачев, Хайруллин не играют в НХЛ, они там оказались не нужны. Или, по мнению Кожевникова, уровень КХЛ выше уровня НХЛ?
Радулов-то играл, и хорошо играл, по нему вопросов нет, он посильнее Барбашева. Был когда-то. Не сейчас, когда он давно переломанный сбитый летчик, который доигрывает
но по остальным очень смешно, вот были бы в сборной барбашевы, они врядли бы влетали любому составу канадцев или финнов, но - там у нас Мастера, КОТОРЫЕ почему-то с площадки исчезают при условиях когда против них начинают играть в современный хоккей
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oldgordon
Но почему-то Радулов, Яшкин, Шипачев, Хайруллин не играют в НХЛ, они там оказались не нужны. Или, по мнению Кожевникова, уровень КХЛ выше уровня НХЛ?
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