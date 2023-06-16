Кожевников о Барбашеве: «В интернете вакханалия – его сделали героем страны и лидером сборной. Это смешно, многие форварды КХЛ на голову выше»
Александр Кожевников призвал не преувеличивать таланты Ивана Барбашева.
Форвард «Вегаса» стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв трофей с «Вегасом».
– Давно не было столько звонков от журналистов, все просили прокомменировать победу «Вегаса» и форварда Барбашева в плей-офф НХЛ. Безусловно, отметил успех нашего нападающего, поздравил его.
Но потом зашел в интернет и увидел настоящую вакханалию. Барбашева там сделали героем страны и назначили новым лидером олимпийской сборной России. Уже мне хотелось звонить журналистам и говорить: ребята, это не просто перебор, это уже смешно!
– О чем речь?
– Послушайте, Барбашев – это крепкий форвард четвертого-пятого звеньев сборной России. Нет никаких сравнений не то что с Овечкиным и Малкиным, но даже с Брылиным, который в свое время был похож по стилю и выиграл три Кубка Стэнли. Многие форварды КХЛ – те же Радулов, Яшкин, Шипачев или Хайруллин – на голову выше.
Считаю, что НХЛ мы должны воспринимать адекватно. Да, лучшая лига мира. Да, в первых звеньях там собраны лучшие игроки. Но сотворять себе кумиров из средних, рабочих хоккеистов – большая ошибка. При всем уважении к Барбашеву, – считает двукратный олимпийский чемпион.
не закрепившиеся в нхл яшкин и шипачев на голову сильнее...
радулов в прайме был и на две головы сильнее, но ему уже 36....
хайрулин кто вообще такой?
Шипа то и от условного Велено бегать будет, по привычке везде пихают. Герой то мифический
бесконечное воспроизводство довольно однотипных крайков
ну что говорить, когда у них шипачев топ, когда он даже в сборной против еврофиннов не мог никогда ровным счетом ничего
Этот человек даже не знает, что одна из звезд КХЛ заиграна за другую сборную, а ему идиоты журналисты звонят за комментариями. При том, что Кожевников не в теме, давно всем известно...
Какая спортжурналистика, такие и эксперты.
но по остальным очень смешно, вот были бы в сборной барбашевы, они врядли бы влетали любому составу канадцев или финнов, но - там у нас Мастера, КОТОРЫЕ почему-то с площадки исчезают при условиях когда против них начинают играть в современный хоккей