Кожевников о Барбашеве: «В интернете вакханалия – его сделали героем страны и лидером сборной. Это смешно, многие форварды КХЛ на голову выше»

Александр Кожевников призвал не преувеличивать таланты Ивана Барбашева.

Форвард « » стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв трофей с «Вегасом».

– Давно не было столько звонков от журналистов, все просили прокомменировать победу «Вегаса» и форварда в плей-офф НХЛ. Безусловно, отметил успех нашего нападающего, поздравил его.

Но потом зашел в интернет и увидел настоящую вакханалию. Барбашева там сделали героем страны и назначили новым лидером олимпийской сборной России. Уже мне хотелось звонить журналистам и говорить: ребята, это не просто перебор, это уже смешно!

– О чем речь?

– Послушайте, Барбашев – это крепкий форвард четвертого-пятого звеньев сборной России. Нет никаких сравнений не то что с и , но даже с Брылиным, который в свое время был похож по стилю и выиграл три Кубка Стэнли. Многие форварды – те же Радулов, Яшкин, Шипачев или Хайруллин – на голову выше.

Считаю, что НХЛ мы должны воспринимать адекватно. Да, лучшая лига мира. Да, в первых звеньях там собраны лучшие игроки. Но сотворять себе кумиров из средних, рабочих хоккеистов – большая ошибка. При всем уважении к Барбашеву, – считает двукратный олимпийский чемпион.