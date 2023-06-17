Немков победил Ромеро и защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Йоэль Ромеро Вадим Немков Немков - Ромеро Bellator 297 Бокс/MMA/UFC

В Чикаго (Иллинойс) завершился турнир Bellator 297, в главном событии которого прошел бой за титул в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро.

Вадим Немков победил единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс (49-46, 49-46, 49-46).

46-летний феномен подерется с Немковым: ломал шею, сбежал с Кубы и, возможно, сдал финал Олимпиады-2000

Лучший ученик Федора – главный полутяж России. Родился в Казахстане и служил в ГРУ с плоскостопием

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17 комментариев

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Bosniec
То ли Немков был недостаточно хорош, то ли Ромеро для такого возраста навязал вполне себе хорошую конкуренцию. Да, Вадим был лучше на протяжении всего боя, но кубинец чуть не финишировал Вадима в 3 раунде, да и концовку 5-го забрал. Будь Ромеро помладше лет на 5, я бы не был так уверен, что наш парень вышел бы победителем в данном поединке.
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Bosniec
Ответ SGambler
Победил того кого и должен был побеждать, списанного распухшего средневеса деда, которому под 50 лет, они бы еще Тито Ортиса вытащили. За Немкова не хочется болеть, потому что он человек без амбиций, не хочет стать лучшим в мире, не хочет биться с лучшими, предпочитает сидеть во второсортном промоушене и бить списанных пенсионеров, питаться объедками UFC, мотивируя такое решение тем что якобы мало платят. Ну так иди туда и начни побеждать нормальных бойцов, а не списанных, и тебе начнут платить хорошие деньги.
Не в защиту Немкова, но списанный средневес дед заслуженно вышел на титульник, победив Манхуфа и Полиззи. В любом случае, дивизион Немков пока еще не зачистил, на очереди есть молодой Грант Нил, который вполне может стать серьезной оппозицией.
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barcelonistas
Ответ SGambler
Победил того кого и должен был побеждать, списанного распухшего средневеса деда, которому под 50 лет, они бы еще Тито Ортиса вытащили. За Немкова не хочется болеть, потому что он человек без амбиций, не хочет стать лучшим в мире, не хочет биться с лучшими, предпочитает сидеть во второсортном промоушене и бить списанных пенсионеров, питаться объедками UFC, мотивируя такое решение тем что якобы мало платят. Ну так иди туда и начни побеждать нормальных бойцов, а не списанных, и тебе начнут платить хорошие деньги.
Так ему щас хорошие деньги платят, побеждая "списанных"
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Мишаня Кашников
Ответ SGambler
Победил того кого и должен был побеждать, списанного распухшего средневеса деда, которому под 50 лет, они бы еще Тито Ортиса вытащили. За Немкова не хочется болеть, потому что он человек без амбиций, не хочет стать лучшим в мире, не хочет биться с лучшими, предпочитает сидеть во второсортном промоушене и бить списанных пенсионеров, питаться объедками UFC, мотивируя такое решение тем что якобы мало платят. Ну так иди туда и начни побеждать нормальных бойцов, а не списанных, и тебе начнут платить хорошие деньги.
от этого списанного распухшего средневеса ещё вчера Адесанья велосипед накручивал по октагону
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Вячеслав Тотров
Кубинские танцы опасны даже в 46 лет и с двумя заплывшими глазами
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SGambler
Победил того кого и должен был побеждать, списанного распухшего средневеса деда, которому под 50 лет, они бы еще Тито Ортиса вытащили. За Немкова не хочется болеть, потому что он человек без амбиций, не хочет стать лучшим в мире, не хочет биться с лучшими, предпочитает сидеть во второсортном промоушене и бить списанных пенсионеров, питаться объедками UFC, мотивируя такое решение тем что якобы мало платят. Ну так иди туда и начни побеждать нормальных бойцов, а не списанных, и тебе начнут платить хорошие деньги.
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Fair_Play
Ответ Kanniball
Всё что нужно знать об уровне новостей в разделе боёв на главном спортивном портале страны. По их мнению бой был в три раунда)
Исходя из чего Вы сделали такой вывод?
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уличный иуда
Будь Ромеро помладше на лет так 5-6, я был бы уверен в его победе.
Ромеро красавчик
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SGambler
Ответ Bosniec
Не в защиту Немкова, но списанный средневес дед заслуженно вышел на титульник, победив Манхуфа и Полиззи. В любом случае, дивизион Немков пока еще не зачистил, на очереди есть молодой Грант Нил, который вполне может стать серьезной оппозицией.
Да нету особых шансов у Гранта думаю, наверно не буду даже смотреть. Я не пытаюсь принизить Немкова как бойца, просто хочется увидеть бои против лучших, а не против очередного пенсионера.
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Поросенок Пёдора
Ответ SGambler
Победил того кого и должен был побеждать, списанного распухшего средневеса деда, которому под 50 лет, они бы еще Тито Ортиса вытащили. За Немкова не хочется болеть, потому что он человек без амбиций, не хочет стать лучшим в мире, не хочет биться с лучшими, предпочитает сидеть во второсортном промоушене и бить списанных пенсионеров, питаться объедками UFC, мотивируя такое решение тем что якобы мало платят. Ну так иди туда и начни побеждать нормальных бойцов, а не списанных, и тебе начнут платить хорошие деньги.
Че-то когда этот "дед" дрался за титул с Убеганьей никто тогда и хрюкнуть не смел, что он списанный пенсионер. Довольно убедительная победа над топ-10 мирового рейтинга полутяжей. Да и по правде говоря нынешний полутяждив беллатор явно не сильно хуже юфсшного, если вообще хуже, так что не квочкай тут особо, специалист
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Sergi Barjuan
Ответ Kanniball
Всё что нужно знать об уровне новостей в разделе боёв на главном спортивном портале страны. По их мнению бой был в три раунда)
Серьезно? =)))
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Kanniball
Ответ Fair_Play
Исходя из чего Вы сделали такой вывод?
счёт посмотрите в новости.
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Kanniball
Ответ Sergi Barjuan
Серьезно? =)))
Серьёзно. счёт по раундам в новости посмотрите.
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Sergi Barjuan
Ответ Kanniball
Серьёзно. счёт по раундам в новости посмотрите.
Это количество судей (3) считающих общий счет в 5 раундах
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