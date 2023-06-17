Немков победил Ромеро и защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

В Чикаго (Иллинойс) завершился турнир 297, в главном событии которого прошел бой за титул в полутяжелом весе между и .

Вадим Немков победил единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс (49-46, 49-46, 49-46).

46-летний феномен подерется с Немковым: ломал шею, сбежал с Кубы и, возможно, сдал финал Олимпиады-2000

Лучший ученик Федора – главный полутяж России. Родился в Казахстане и служил в ГРУ с плоскостопием