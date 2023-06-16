Месси о переходе в «Интер Майами»: «Изначально план был другим, но мы с семьей довольны принятым решением»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о переходе в «Интер Майами».

Капитан сборной Аргентины сказал, что изначально планировал продолжить карьеру в другом месте. 

«Изначально план был другим, но мы с семьей довольны принятым решением. Готовы к переменам, к новому вызову. 

Я думаю, что это важный шаг. Мы понимаем его значение и сейчас счастливы», – сказал Месси. 

После трансфера Месси на инстаграм «Интер Майами» подписались 7 млн человек. Клуб вошел в топ-5 в американском спорте и уступает лишь командам НБА

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48 комментариев

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Sultan Aidar
а что ему и кому доказывать? Величайший ушел на пике забрав свой заслуженный ЧМ
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Tristan...
Ответ kaka10
Никто в Европе кроме Барсы не захотел подписать Месси полгода назад смеялись над ситуацией Роналду
Роналду кинул МЮ, клуб, давший ему многое в футболе. Опустив их на 6 место, решил сбежать со скандалом и искал себе клуб - участник ЛЧ, но все от него отказались.
А Месси хотел только Барсу (судя по новостям).
Так что - это другое
+35
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Jerry Lee
Ответ Decard Show
Меси конечно великий игрок но к сожалению он треском провалился в Париже оказав в тени молодого и дерзкого Мбаппе.. Удачи ему в Штатах!
ПСЖ это одна сплошная тень. Там в тени все , без исключения. Зидан не даст соврать, даже за огромные деньги не согласился.
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scorp19
Едет завершать и подготавливать почву для жизни после спорта во Флориде.
+10
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Greatest Of All Time
Ответ kaka10
Никто в Европе кроме Барсы не захотел подписать Месси полгода назад смеялись над ситуацией Роналду
Интер, Ньюкасл, Барса. От рюналду даже карлики отказывались, со словами упаси Господи.
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Tore2016
Да наплевать, где он будет играть - да вы посмотрите, как он играет!
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pasmike
Ответ Ростов-на-Дону
Новый вызов: тратить, отдыхать! Короче - майаямить!
Город курортный, почти все говорят на испанском, валом толстопопых латинок )) Чемпионат попроще, можно и пивка попивать периодически. Понять Месси можно. Устал он от топ-футбола.
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Ростов-на-Дону
Новый вызов: тратить, отдыхать! Короче - майаямить!
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Александр Степанов
Ответ kaka10
Никто в Европе кроме Барсы не захотел подписать Месси полгода назад смеялись над ситуацией Роналду
Это же вранье. Были инсайды про Интер, как минимум. Ну и Месси изначально дал понять, что в Европе только Барса, что он потом подтвердил в интервью.
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AF007
Ответ kaka10
Никто в Европе кроме Барсы не захотел подписать Месси полгода назад смеялись над ситуацией Роналду
Месси продолжить карьеру в Европе было не так важно, как Роналду. Это ботоксу после 18.12.2022 требовалось любой ценой контрить выигранный ЧМ и восьмой ЗМ, шедший с ним в комплекте.

Но и тут пришлось заглотнуть, как в подтрибунке с Марокко, вот досада
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bulldozer
Конечно, хотел вернуться в родную Барселону. Но не захотел все лето, что называется, сидеть на измене и гадать на ромашке: одобрят контракт/не одобрят. По сути это унизительно для такой легенды. Можно понять.
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АРТУР АЛИЕВ
Изначально у Лапорты был другой план и он его придерживался
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Сикарио
Ответ Tristan...
Ответ пользователю HI MARS - Что же он к Саудитам не перешёл, которые поллярда предлагали?
Никто не предлагал ему полярда, это барсаглоры придумали в своей вселенной))
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Экспертное мнение
Ответ arspurs9
«Опустив их на 6 место» - прям он это сделал, да? Прям в одиночку? Не руководство, не Рангник, а именно Роналду?) Кинул МЮ? Когда? Он высказался против руководства. Практически все фанаты МЮ высказываются против своего руководства, никто там не любит их. Роналду все это подтвердил в интервью. Получается, фанаты горой за клуб, а Рон его кинул, параллельно высказавшись хорошо о фанатах и игроках?) Единственный минус того вью - не надо было выносить на публику отношения с ЭТХ, вот и всё. Судя по тем же новостям, никто кроме Барсы не хотел подписывать Лео. Да и не похоже, что он туда хотел и рвался сам. Так что это - тоже самое.
Нет, и близко не тоже самое. Не было ни одной новости, что Месси просился играть за Атлетико, Баварию, Реал, Ньюкасл, Интер и так далее. До последнего дня окна стучался, а его никто не взял, ничего такого не было. Месси даже Барсу не стал ждать, хотя они говорили "подожди посмотрим может получится". Уверен, скажи подобное Реал Кришу в такой ситуации, он бы ждал до конца и спал бы на базе Реала. Как всегда жалкие попытки приплести Роналду к величию Месси, не более. Ситуации не имеют ничего общего.
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Экспертное мнение
Дилетантам, которые сравнивают ситуацию Месси с Роналду, просто вам напоминаю, что Роналду просился играть даже за Барсу. Вы можете представить, чтобы Месси просился в Реал? На этом можно закончить этот бессмысленный спор, люди совсем с разными принципами.
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Евгений Шазиев
Что я могу сказать. Отец Месси барыга, а сам Лео не может этому противостоять.
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Кино Музыка
Наконец понял, что Хави с Лапортой его разводят. Дальше будет легче.
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Blood__type
Ответ kaka10
Никто в Европе кроме Барсы не захотел подписать Месси полгода назад смеялись над ситуацией Роналду
так все понимали что о никуда кроме барсы и не пойдет) у всех остальных клубов Европы даже шанса не было . не выдумывай тут аналогию из ниоткуда)
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Мансур Абдрахимов
А сколько з/п интересно в Майами?!
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Greatest Of All Time
Ответ kaka10
Ньюкасл это на уровне слухов, официального предложения не было. Зачем ты мне пишешь про Барсу, я написал ведь у Интера нет средств, 220 млн долгов, отказываются от аренды Лукаку, возможно продадут одного из лидеров Барелу ты бы приличия ради проверил информацию
Для приличия эти слухи были и про рюналду, но потом клубы по очереди отказывались от него. Но про Месси пока нет где Интер и Ньюкасл говорит что не было предложений. Барса тоже не делал официальных предложений.
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kaka10
Ответ AF007
Месси продолжить карьеру в Европе было не так важно, как Роналду. Это ботоксу после 18.12.2022 требовалось любой ценой контрить выигранный ЧМ и восьмой ЗМ, шедший с ним в комплекте. Но и тут пришлось заглотнуть, как в подтрибунке с Марокко, вот досада
важно было или не важно продолжить карьеру в Европе это другой вопрос
я про отсутствие интереса со стороны европейских клубов говорю
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kaka10
Ответ Greatest Of All Time
Для приличия эти слухи были и про рюналду, но потом клубы по очереди отказывались от него. Но про Месси пока нет где Интер и Ньюкасл говорит что не было предложений. Барса тоже не делал официальных предложений.
Последний месяц были интервью Хави, Лапорты, Тебаса, Ла Лиги про финансы и бюрократию перехода. Официального предложения не было видимо из-за невозможности сегодня это сделать. Месси не захотел ждать и улетел в Маями

про Ньюкасл и Интер подобных новостей близко не было .
слухи были и про Роналду, согласен
но также остались слухами, его в итоге никто не захотел из европейских клубов, как и Месси
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AF007
Ответ kaka10
важно было или не важно продолжить карьеру в Европе это другой вопрос я про отсутствие интереса со стороны европейских клубов говорю
Барса, Интер, Ньюкасл. Это только то, что всплыло в новостях. Но Месси был заинтересован только в Барсе. Да и то не особо, как выяснилось, раз не стал ждать до 31 августа, пока те разрулят (или не разрулят) весь бардак с финансами.

С Роналду ситуация обратная - человек дал команду Мендешу запихнуть его в любую шарашку, попавшую в ЛЧ, включая Брюгге и Айнтрахт. Чем это закончилось, все прекрасно помнят) Замыкальщика послал курить бамбук абсолютно каждый
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Eddie_Otto
Ответ DolJun
увернулся от барселонского болота, респект
Там вся ла-ла-лига заболотилась, к сожалению.
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