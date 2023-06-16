Месси о переходе в «Интер Майами»: «Изначально план был другим, но мы с семьей довольны принятым решением»
Лионель Месси высказался о переходе в «Интер Майами».
Капитан сборной Аргентины сказал, что изначально планировал продолжить карьеру в другом месте.
«Изначально план был другим, но мы с семьей довольны принятым решением. Готовы к переменам, к новому вызову.
Я думаю, что это важный шаг. Мы понимаем его значение и сейчас счастливы», – сказал Месси.
После трансфера Месси на инстаграм «Интер Майами» подписались 7 млн человек. Клуб вошел в топ-5 в американском спорте и уступает лишь командам НБА
А Месси хотел только Барсу (судя по новостям).
Так что - это другое
Но и тут пришлось заглотнуть, как в подтрибунке с Марокко, вот досада
я про отсутствие интереса со стороны европейских клубов говорю
про Ньюкасл и Интер подобных новостей близко не было .
слухи были и про Роналду, согласен
но также остались слухами, его в итоге никто не захотел из европейских клубов, как и Месси
С Роналду ситуация обратная - человек дал команду Мендешу запихнуть его в любую шарашку, попавшую в ЛЧ, включая Брюгге и Айнтрахт. Чем это закончилось, все прекрасно помнят) Замыкальщика послал курить бамбук абсолютно каждый