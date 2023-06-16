Лионель Месси высказался о переходе в «Интер Майами».

Капитан сборной сказал, что изначально планировал продолжить карьеру в другом месте.

«Изначально план был другим, но мы с семьей довольны принятым решением. Готовы к переменам, к новому вызову.

Я думаю, что это важный шаг. Мы понимаем его значение и сейчас счастливы», – сказал Месси.

После трансфера Месси на инстаграм «Интер Майами» подписались 7 млн человек. Клуб вошел в топ-5 в американском спорте и уступает лишь командам НБА