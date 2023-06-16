«Санкции и временное отстранение пошли на пользу в какой‑то степени. Мы обратили внимание на внутренние чемпионаты». Генпродюсер «Матч ТВ» о спорте

Генпродюсер «Матч ТВ» считает, что санкции пошли на пользу российскому спорту.

заявил об этом на пятничной сессии «Суверенитет в спорте», организованной спортивной платформой Фонда Росконгресс, « » и Министерством спорта РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Безусловно, было поднято очень много разных вопросов. Нам нужно смотреть прежде всего на наши внутренние события, развивать наш продукт.

Я привел в пример Кубок России [по футболу], который был совершенно по‑иному упакован, что привлекло новую телеаудиторию к экранам и зрителей на стадионы.

Хочу отметить, что сейчас все федерации начинают трансформироваться. Они изменяют свои внутренние соревнования, привлекают партнеров, развивают маркетинговые проекты – это радует.

В какой‑то степени эти санкции и временное отстранение, а я уверен, что оно временное, всем нам пошло на пользу. Потому что мы обратили внимание на наши внутренние чемпионаты. Раньше такое было просто сложно представить, – сказал Тащин.