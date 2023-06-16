«Санкции и временное отстранение пошли на пользу в какой‑то степени. Мы обратили внимание на внутренние чемпионаты». Генпродюсер «Матч ТВ» о спорте

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу телевидение Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Генпродюсер «Матч ТВ» считает, что санкции пошли на пользу российскому спорту.

Александр Тащин заявил об этом на пятничной сессии «Суверенитет в спорте», организованной спортивной платформой Фонда Росконгресс, «Матч ТВ» и Министерством спорта РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Безусловно, было поднято очень много разных вопросов. Нам нужно смотреть прежде всего на наши внутренние события, развивать наш продукт.

Я привел в пример Кубок России [по футболу], который был совершенно по‑иному упакован, что привлекло новую телеаудиторию к экранам и зрителей на стадионы.

Хочу отметить, что сейчас все федерации начинают трансформироваться. Они изменяют свои внутренние соревнования, привлекают партнеров, развивают маркетинговые проекты – это радует.

В какой‑то степени эти санкции и временное отстранение, а я уверен, что оно временное, всем нам пошло на пользу. Потому что мы обратили внимание на наши внутренние чемпионаты. Раньше такое было просто сложно представить, – сказал Тащин.

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70 комментариев

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Валентин Захаров
сказочный...
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-3
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Aristokrat_13
Еще один клоун из категории "санкции нам только на пользу". А фан айди повысил безопасность на стадионах
+73
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xj62jj4qtm
И на новые фильмы с Сигалом.
+63
-3
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Биодудь
Я вообще РПЛ перестал смотреть.
+52
0
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Jlaw
Согласен с этим персонажем, я например обратил больше внимания на внутренний чемпионат АПЛ, раньше 4 тыщи надо было окку платить, теперь везде куча пиратских трансляций на любой вкус и цвет
+37
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HI MARS
В какой-то степени фильмы с Ван-Дамом пошли нам на пользу.Они возвращают нас в счастливую молодость и беззаботное детство
+26
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Беня_Финитас
сейчас идет женский Евробаскет , мужские и женские волейбольные Лиги Наций - очень полезно их не показывать и главное не участвовать . сразу обратишь внимание на что-то внутреннее .
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0
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Александр Скворцов
Стесняюсь спросить, а кто мешал без санкций и отстранений развивать внутренний спорт!?
+24
-2
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оле - топ юрген - клоп
Эти как обычно в своей какой-то реальности существуют
+19
0
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Барыга блинами
Теперь РПЛ можно считать официально чемпионатом местной водокачки, где хорошие футболисты играют исключительно за большие деньги.
+18
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Марат Кагин
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Ё
ж
+18
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Verhovn
Ответ Jlaw
Согласен с этим персонажем, я например обратил больше внимания на внутренний чемпионат АПЛ, раньше 4 тыщи надо было окку платить, теперь везде куча пиратских трансляций на любой вкус и цвет
Ты неверно понял концепцию импортозамещение 😄
+15
-1
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Харламов Никита
Ответ Александр Скворцов
Стесняюсь спросить, а кто мешал без санкций и отстранений развивать внутренний спорт!?
всё теже АнглоСаксы 😜
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-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ xj62jj4qtm
И на новые фильмы с Сигалом.
Ещё-бы ток-шоу по типу "Есть тема" и передачи по типу Малаховских, и это лучший канал в мире
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ДудьСдулся
Ответ Валентин Захаров
сказочный...
Д
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Olga.t
Пффф... открыл Америку)
Нам давно объяснили, что санкции нам на пользу. Так вот теперь и живём за высоким забором, всё сами-все сами)
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Jlaw
Ответ Verhovn
Ты неверно понял концепцию импортозамещение 😄
слушай, по моему вообще кайф, я никогда не смотрел футбол с таким удовольствием, можно выбрать матч, выбрать комментатора, с комментатором поболтать еще в чате, это прекрасно!
+9
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Где-то я уже это слышал...
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ДудьСдулся
Ответ ДудьСдулся
Д
О
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Геннадий Туник
России всё и всегда идёт только на пользу...
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SerGa
Временные? Ну-ну, посмотрим, о чем ты лет через 10, а то больше, будешь заливать. Хотя и так понятно о чем… Главное, не отклоняться от линии партии.
+7
0
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Такие дела
Ответ Александр Скворцов
Стесняюсь спросить, а кто мешал без санкций и отстранений развивать внутренний спорт!?
Байден у них во всем виноват
+9
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Фанат Сан-Марино
Ответ ДудьСдулся
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Л
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papadok
Польза от трансформации в цифрах: в 2019 МАТЧ занимал 16 место среди федканалов, в 2023 - 22 место. Молчу про 2017 год, когда он был на 13 месте. Как говорится - это уже прорыв?
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Kulich
Ответ Фанат Сан-Марино
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