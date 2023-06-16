Феликс о смерти Боуи: «Вот она, Америка в 2023 году. Чернокожие женщины умирают во время родов. Это абсурд»
Эллисон Феликс раскритиковала медицинскую систему США из-за смерти Тори Боуи.
Олимпийская чемпионка Рио-2016 в эстафете Тори Боуи умерла из-за осложнений во время родов.
Семикратная олимпийская чемпионка из США Элиссон Феликс считает, что это следствие проблем с медицинским обслуживанием чернокожих беременных женщин в США.
Сама Феликс стала матерью в 2018-м – у нее родилась дочка Камрин.
«Три золотые медалистки эстафеты 4x100 м в Рио-2016 стали матерями. Все трое – чернокожие, и у всех были осложнения. Мы столкнулись с кризисом поддержки здоровья чернокожих матерей. Такое случилось уже с тремя олимпийскими чемпионками, а мы все еще в группе риска», – сказала Феликс.
Спортсменка отметила, что, согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, смертность чернокожих женщин во время родов в 2,6 раза выше, чем у женщин со светлой кожей.
«Вот она, Америка в 2023 году. Чернокожие женщины умирают во время родов. Это абсурд. Надеюсь, что Тори, которая стояла на подиуме Рио-2016 с золотой медалью на шее и радостью в душе, не умерла напрасно», – рассказала Феликс.
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Интересно, чем это может объясняться?
Олимпийская чемпионка, явно рожала не под мостом, и вряд ли ее кто-то специально плохо лечил. Ну сложилось так, причём тут цвет кожи?
«смертность чернокожих женщин во время родов в 2,6 раза выше, чем у женщин со светлой кожей.» Я где-то слышал, что смертность может быть связана с тем, что кто-то бесконтрольно плодится, не имея до этого ни условий, ни средств. Куда ещё больше поддерживать-то?
И какой из этого всего вывод? Неужели чернокожих женщин специально отвозят в больницы для чернокожих, как это было 100 лет назад? Или им специально не оказывают требуемой помощи?
И ещё пример: знакомая, живущая в сша уже больше 20 лет, по хорошей мед страховке записалась по женским вопросам к врачу, ей дали срок 2,5 месяца ожидания! Это в Сан-Диего! После устроенного скандала срок сократили…примерно до месяца! Стоимость консультации там по страховке в 3 раза выше, чем в МО в дорогущем центре «Лапино», где запись в целом клиент ждёт 2-3 дня максимум, в если не к конкурентному врачу, до 1 день.
Проблемы «бесплатной» медицины у нас я не беру, тут по разному очень бывает у нас. Просто в сша бесплатной медицины НЕТ!