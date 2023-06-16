Феликс о смерти Боуи: «Вот она, Америка в 2023 году. Чернокожие женщины умирают во время родов. Это абсурд»

Эллисон Феликс раскритиковала медицинскую систему США из-за смерти Тори Боуи.

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в эстафете умерла из-за осложнений во время родов.

Семикратная олимпийская чемпионка из США Элиссон Феликс считает, что это следствие проблем с медицинским обслуживанием чернокожих беременных женщин в США.

Сама Феликс стала матерью в 2018-м – у нее родилась дочка Камрин.

«Три золотые медалистки эстафеты 4x100 м в Рио-2016 стали матерями. Все трое – чернокожие, и у всех были осложнения. Мы столкнулись с кризисом поддержки здоровья чернокожих матерей. Такое случилось уже с тремя олимпийскими чемпионками, а мы все еще в группе риска», – сказала Феликс.

Спортсменка отметила, что, согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, смертность чернокожих женщин во время родов в 2,6 раза выше, чем у женщин со светлой кожей.

«Вот она, Америка в 2023 году. Чернокожие женщины умирают во время родов. Это абсурд. Надеюсь, что Тори, которая стояла на подиуме Рио-2016 с золотой медалью на шее и радостью в душе, не умерла напрасно», – рассказала Феликс.

Звезда бега умерла в 32 года: устраивала соседям скандалы, угрожала парню ножом и, кажется, была беременна