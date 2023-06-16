Феликс о смерти Боуи: «Вот она, Америка в 2023 году. Чернокожие женщины умирают во время родов. Это абсурд»

Теги Бег Эллисон Феликс сборная США жен Тори Боуи Легкая атлетика

Эллисон Феликс раскритиковала медицинскую систему США из-за смерти Тори Боуи.

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в эстафете Тори Боуи умерла из-за осложнений во время родов.

Семикратная олимпийская чемпионка из США Элиссон Феликс считает, что это следствие проблем с медицинским обслуживанием чернокожих беременных женщин в США.

Сама Феликс стала матерью в 2018-м – у нее родилась дочка Камрин.

«Три золотые медалистки эстафеты 4x100 м в Рио-2016 стали матерями. Все трое – чернокожие, и у всех были осложнения. Мы столкнулись с кризисом поддержки здоровья чернокожих матерей. Такое случилось уже с тремя олимпийскими чемпионками, а мы все еще в группе риска», – сказала Феликс.

Спортсменка отметила, что, согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, смертность чернокожих женщин во время родов в 2,6 раза выше, чем у женщин со светлой кожей.

«Вот она, Америка в 2023 году. Чернокожие женщины умирают во время родов. Это абсурд. Надеюсь, что Тори, которая стояла на подиуме Рио-2016 с золотой медалью на шее и радостью в душе, не умерла напрасно», – рассказала Феликс.

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46 комментариев

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Dj_dale
Сначала я не понял, зачем это Жоао Феликсу. Потом не понял, причём тут Дэвид Боуи и чернокожие женщины. А после прочтения новости вопросов стало ещё больше.
+122
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+121
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pasmike
У них олимпийские чемпионки явно не в клиниках для бомжей рожают
+35
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+35
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Петроград
Ответ ostap&mio&dio
>> согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, смертность чернокожих женщин во время родов в 2,6 раза выше, чем у женщин со светлой кожей Интересно, чем это может объясняться?
Скорее всего, среди чернокожих больше бедных, поэтому они реже обследуются, хуже ведут беременность, получают самое дешёвое родовспоможение плюс наверняка ведут менее здоровый образ жизни. В среднем.
+33
-1
+32
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ostap&mio&dio
>> согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, смертность чернокожих женщин во время родов в 2,6 раза выше, чем у женщин со светлой кожей

Интересно, чем это может объясняться?
+24
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+24
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Иван Павлов
Ответ Dj_dale
Сначала я не понял, зачем это Жоао Феликсу. Потом не понял, причём тут Дэвид Боуи и чернокожие женщины. А после прочтения новости вопросов стало ещё больше.
Ну, Дэвид Боуи и чернокожие женщины, на самом деле, очень даже причём)
+18
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voroninboris
Ответ ostap&mio&dio
>> согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, смертность чернокожих женщин во время родов в 2,6 раза выше, чем у женщин со светлой кожей Интересно, чем это может объясняться?
Очевидно, есть единственное разумное объяснение. Центр по контролю и профилактике заболеваний США - расисты
+16
-2
+14
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Юрий Костыгин
Ответ pasmike
У них олимпийские чемпионки явно не в клиниках для бомжей рожают
И это наводит на некоторые мысли о причинах осложнений. Интересно, по спортсменкам ГДР не проводила исследования на предмет нормальности протекания беременности и родов.
+11
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serginn
Ответ Dj_dale
Сначала я не понял, зачем это Жоао Феликсу. Потом не понял, причём тут Дэвид Боуи и чернокожие женщины. А после прочтения новости вопросов стало ещё больше.
Спортс_GPT совершенствуется в создании кликбейтных заголовков, прогрессс налицо.
+6
0
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Вечно в бане
Простите, а БЕЛЫЕ не умирают во время родов? Сука (не оскорбление, а междометие), как же задолбали цвет кожи приплетать, куда ни попадя.
Олимпийская чемпионка, явно рожала не под мостом, и вряд ли ее кто-то специально плохо лечил. Ну сложилось так, причём тут цвет кожи?

«смертность чернокожих женщин во время родов в 2,6 раза выше, чем у женщин со светлой кожей.» Я где-то слышал, что смертность может быть связана с тем, что кто-то бесконтрольно плодится, не имея до этого ни условий, ни средств. Куда ещё больше поддерживать-то?
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Адекватник
Ответ CaSpeR-13
Это предъява что Бог расист и предпочитает забирать черных женщин а не белых?
Когда сгорел многоквартирный дом, погибли в основном черные. Огонь тоже расист. Либо просто белые в этот момент были на работе.
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Лев Каменев
А азиатки не умирают, а европейки? От осложнений никто не застрахован, но даже в этом умудряются найти какой-то подтекст.
+4
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Лимит Лимитович
Уже не знают, к чему еще расизм приписать
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Степанов_СССР
А может быть осложнения у олимпийских чемпионок связаны с укольчиками, которые привели на пьедестал? А может, среди черных в 2,6 раза больше наркоманов и все такое?
+3
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Петроград
Ответ Юрий Костыгин
И это наводит на некоторые мысли о причинах осложнений. Интересно, по спортсменкам ГДР не проводила исследования на предмет нормальности протекания беременности и родов.
Возможно, спорт высших достижений сам по себе негативно влияет на женское здоровье, как и любая чрезмерная нагрузка, без всякого допинга.
+2
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Николай Козлов
>>> смертность чернокожих женщин во время родов в 2,6 раза выше, чем у женщин со светлой кожей.>>

И какой из этого всего вывод? Неужели чернокожих женщин специально отвозят в больницы для чернокожих, как это было 100 лет назад? Или им специально не оказывают требуемой помощи?
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Glukinho
У Дэвида Боуи жена чернокожая, во я затупил над заголовком...
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СержМиранэн
Ответ pasmike
У них олимпийские чемпионки явно не в клиниках для бомжей рожают
если есть деньги, то нет. а если бабок нет, то по фигу чемпионка ты или не чемпионка. будешь рожать где получится
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dm71
Ответ pasmike
У них олимпийские чемпионки явно не в клиниках для бомжей рожают
Олимпийская медаль много денег сама по себе не приносит.
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SadButTrue
Ответ Петроград
Скорее всего, среди чернокожих больше бедных, поэтому они реже обследуются, хуже ведут беременность, получают самое дешёвое родовспоможение плюс наверняка ведут менее здоровый образ жизни. В среднем.
Я бы ещё добавил фактор места жительства. На западе если нет частной страховки, то обслуживание идёт исключительно по месту жительства, нет никаких специальных ЦКБ для размножения Олимпийских чемпионов, а это значит условная олимпийская чемпионка в США если не переехала в более обеспеченный район или не купила частную страховку, пойдет в местный общественный перегруженный всякими бытовухами госпиталь, где более слабые и загруженные специалисты.
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Zlodimir
Ответ pasmike
У них олимпийские чемпионки явно не в клиниках для бомжей рожают
Кстати это повсеместное заблуждение, что там спортсмены-чемпионы «двери с ноги открывают» и позвонить и поморосить могут, и по «инвестиционным» форумам их возят для красивых речей. Там инфраструктура детского и студенческого спорта куда лучше, люди с хорошими спортивными результатами могут поступить в высшие учебные заведения, получить профессиональные контракты, попасть в команды профи или в сборные по разным видам спорта, но, при этом зарабатывать им приходится самостоятельно (ну или нанимать и делиться прибылью с агентом, но так надёжней), заключаться контракты с экипировщиками или тратить свои кровные, реклама, поездка на турниры кроме международных командных (чемпионат мира и ОИ), медицинская страховка (не базовая, а со всеми пирогами, чтобы например лечить порванные кресты или рожать в крутой клинике) - всё это за свои бабки! И не у всех спортсменов выходит их заработать много!
И ещё пример: знакомая, живущая в сша уже больше 20 лет, по хорошей мед страховке записалась по женским вопросам к врачу, ей дали срок 2,5 месяца ожидания! Это в Сан-Диего! После устроенного скандала срок сократили…примерно до месяца! Стоимость консультации там по страховке в 3 раза выше, чем в МО в дорогущем центре «Лапино», где запись в целом клиент ждёт 2-3 дня максимум, в если не к конкурентному врачу, до 1 день.
Проблемы «бесплатной» медицины у нас я не беру, тут по разному очень бывает у нас. Просто в сша бесплатной медицины НЕТ!
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justbored
Ответ SPQSP
Бесплатная медицина для наименее обеспеченных слоев населения. Капитализмус - бэд, вокерс - гуд
Зависимости от социоэкономического статуса тут не наблюдается. Net worth "ударницы станка" Боуи составляла 5 миллионов долларов.
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Остап Бендер
Интересно, а если выяснится, что в тюрьмах сидит больше чернокожих, чем белых, это тоже расизм?
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raZbi
Ответ pasmike
У них олимпийские чемпионки явно не в клиниках для бомжей рожают
Её вообще нашли мёртвой дома.
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Алиса без миелофона
Ответ Иван Павлов
Ну, Дэвид Боуи и чернокожие женщины, на самом деле, очень даже причём)
ну так его чернокожая женщина в родах не умирала
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CaSpeR-13
Это предъява что Бог расист и предпочитает забирать черных женщин а не белых?
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