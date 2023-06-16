Спонсор «Валенсии» Cazoo расторг контракт с клубом из-за расистского скандала с Винисиусом. Юристы компании по бюрофаксу сообщили, что это нанесло ущерб их имиджу
Спонсор «Валенсии» Cazoo расторг контракт с клубом из-за расистского скандала с Винисиусом.
Английская компания по продаже автомобилей использовала эту историю в качестве формального повода для расторжения соглашения.
У Cazoo были спонсорские контракты с рядом европейских футбольных и баскетбольных клубов, включая «Реал Сосьедад», «Лилль», «Олимпик Марсель», «Болонью» и «Фрайбург».
Однако спустя некоторое время компания сообщила клубам, что в связи с изменением маркетинговой стратегии она прекращает все спонсорские сделки на территории ЕС, чтобы сосредоточить свои усилия на Великобритании. Cazoo потребовала расторжения контрактов, действующих после июня 2023 года.
«Валенсия» была одним из немногих клубов, отказавшихся расторгнуть контракт, действующий до 2024 года, на 4 млн евро за сезон. Юридическая служба клуба выяснила, что изменение стратегии не входило в число условий, включенных в контракт относительно прекращения отношений.
Через несколько дней после истории с Винисиусом «Валенсия» получила бюрофакс от юридической службы Cazoo, где была сказано, что расистский скандал нанес ущерб имиджу компании, и добавили, что рассматривают возможность подать в суд на клуб за нанесение ущерба имиджу.
В итоге стороны договорились о расторжении контракта: «Валенсия» получит 1 млн евро вместо 4 млн за последний год.
Не может быть такого, чтобы один игрок провоцировал всех - это травля.
Винни забивает - танцует - стадион бушует.
Винни забивает - танцует - стадион оскорбляет - Винни злится.
Винни забивает - танцует - стадион оскорбляет - игроки соперников начинают(Коке) «Если Винни станцует на нашем поле - ему мало не покажется» (утрирую) - Винни злится - получает желтые карточки.
Теперь стратегия меняется. Игроки видя позицию и злость Винни - начинают играть грубо против него, якобы нечего на нашем поле танцевать)
А дальше уже история: Винни провокатор, потому что танцует на поле соперников после забитого гола.