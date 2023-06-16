Спонсор «Валенсии» Cazoo расторг контракт с клубом из-за расистского скандала с Винисиусом. Юристы компании по бюрофаксу сообщили, что это нанесло ущерб их имиджу

Теги Реал Мадрид Валенсия бизнес происшествия Винисиус Жуниор деньги Футбол

Спонсор «Валенсии» Cazoo расторг контракт с клубом из-за расистского скандала с Винисиусом.

Английская компания по продаже автомобилей использовала эту историю в качестве формального повода для расторжения соглашения.

У Cazoo были спонсорские контракты с рядом европейских футбольных и баскетбольных клубов, включая «Реал Сосьедад», «Лилль», «Олимпик Марсель», «Болонью» и «Фрайбург».

Однако спустя некоторое время компания сообщила клубам, что в связи с изменением маркетинговой стратегии она прекращает все спонсорские сделки на территории ЕС, чтобы сосредоточить свои усилия на Великобритании. Cazoo потребовала расторжения контрактов, действующих после июня 2023 года.

«Валенсия» была одним из немногих клубов, отказавшихся расторгнуть контракт, действующий до 2024 года, на 4 млн евро за сезон. Юридическая служба клуба выяснила, что изменение стратегии не входило в число условий, включенных в контракт относительно прекращения отношений. 

Через несколько дней после истории с Винисиусом «Валенсия» получила бюрофакс от юридической службы Cazoo, где была сказано, что расистский скандал нанес ущерб имиджу компании, и добавили, что рассматривают возможность подать в суд на клуб за нанесение ущерба имиджу.

В итоге стороны договорились о расторжении контракта: «Валенсия» получит 1 млн евро вместо 4 млн за последний год.

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31 комментарий

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corazón blanco
Внимательнее читайте новость. Они решили свернуться и расторгнуть контракты с командами из ЕС. Валенсия отказалась терять деньги и тогда компания решила воспользоваться ситуацией с Винисиусом и расторгла контракт.
+28
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+25
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ZA.RMA
Ответ Хитон
Шапито шоу продолжается. Скоро Винисиус будет решать с какой командой можно играть, с каким спонсором можно заключать контракты и тп (и не только в Реал Мадриде). Молодец, Вини, заслужил своим нытьем про расизм. К чему еще это приведет? Боюсь у меня не хватит фантазии осознать все грани тупости
Больше похоже, что это вы все ноете на Винни; когда вся мировая общественность на его стороне и пытается что-то сделать с теми кто каким-то боком решил, что имеет право оскорблять человека из-за его принадлежности к какой бы то ни было - расе, религии, и самое главное - из-за внешности, которую он Не выбирал - Вы ошибочно думаете, что именно он виноват в этом.

Не может быть такого, чтобы один игрок провоцировал всех - это травля.
+18
-8
+10
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ZA.RMA
Ответ КристинаИнстаграммовна
Вот что происходит если рабам дают волю. Кнута этим черным не хватает как по старинке.
надо же быть таким 🤡)
+10
-3
+7
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Kazbek Ilyassovskiy
Тут главное - возвращение легендарного бюрофакса
+6
-3
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Pok_Toholo
Ответ КристинаИнстаграммовна
Вот что происходит если рабам дают волю. Кнута этим черным не хватает как по старинке.
Сколько классов образования? Три, четыре, выгнали с пятого?
+3
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Forte Live
Как же им сочувствую, такие проблемы у людей!
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Фут.Боль
Казуистика.
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Растиньяк
Интересно, а того рефери восстановили? он вроде хотел судиться!?
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бек саидов
Быдло он есть быдло. Скоро его кто нибудь сломает окончательно , и будет прав с точки зрения человечности.
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tim_master
Ответ Хитон
Шапито шоу продолжается. Скоро Винисиус будет решать с какой командой можно играть, с каким спонсором можно заключать контракты и тп (и не только в Реал Мадриде). Молодец, Вини, заслужил своим нытьем про расизм. К чему еще это приведет? Боюсь у меня не хватит фантазии осознать все грани тупости
Ты дальше заголовка читал?
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ZA.RMA
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Видимо может. Провоцировать.
Слушайте, все же банально началось:

Винни забивает - танцует - стадион бушует.

Винни забивает - танцует - стадион оскорбляет - Винни злится.

Винни забивает - танцует - стадион оскорбляет - игроки соперников начинают(Коке) «Если Винни станцует на нашем поле - ему мало не покажется» (утрирую) - Винни злится - получает желтые карточки.

Теперь стратегия меняется. Игроки видя позицию и злость Винни - начинают играть грубо против него, якобы нечего на нашем поле танцевать)

А дальше уже история: Винни провокатор, потому что танцует на поле соперников после забитого гола.
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Леван Мкртчян
Ответ corazón blanco
Внимательнее читайте новость. Они решили свернуться и расторгнуть контракты с командами из ЕС. Валенсия отказалась терять деньги и тогда компания решила воспользоваться ситуацией с Винисиусом и расторгла контракт.
Так и есть. Но для кликбейта отлично подходил заголовок "Компания Cazoo заработала 3 млн Евро на расизме против Винисиуса"
+6
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Леван Мкртчян
Так и есть. Но для кликбейта отлично подходил заголовок "Компания Cazoo заработала 3 млн Евро на расизме против Винисиуса"
😂Так было бы круче
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timber dolphin
Ответ R Air
Это уже психическое.
А если шире?
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R Air
Ответ timber dolphin
А если шире?
денег нет
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R Air
Ответ .ru
ищи кому выгодно... а нет ли связи между испанскими расистами и британской казой
выгодно конторке по продаже машин. у них закончились деньги и нашли повод.
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