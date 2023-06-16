Билялетдинов заработает 120 млн рублей за сезон по новому контракту с «Ак Барсом» («СЭ»)

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зинэтула Билялетдинов заработает 120 млн рублей за сезон по новому контракту с «Ак Барсом».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

15 июня «Ак Барс» объявил о продлении контракта с главным тренером на один год.

Напомним, Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в конце декабря 2022 года и вывел команду в финал Кубка Гагарина, где казанцы уступили ЦСКА (3-4).

Ранее под руководством тренера клуб стал чемпионом Суперлиги (2006 год), выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018), Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008).

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10 комментариев

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HockeyMan
Очень прилично.
Но как говорится, бери пока дают )))
+4
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4k7shv9zrw
За 14 сезонов в Ак Барсе 7 финалов, 4 кубка) наверно поселений год в качестве тренера, ЗП как бонус перед заслуженной пенсией)
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Рузалия Лакербая
Ой, мамочка😱😱😱😱.!!!!
+1
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Сергей Орлов
Дичь.
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dosatuy
А что они хотели вырвав человека с пенсии.
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Олег
Ответ Clever_mind
Уверен, что он такую зарплату не просил. Наверняка клуб по своей инициативе расщедрился. Значит могут себе позволить
Казань сделала всё что бы он остался. Насыпали будь здоров .
Он просто намекнул, и дело в шляпе.
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