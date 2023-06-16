Билялетдинов заработает 120 млн рублей за сезон по новому контракту с «Ак Барсом» («СЭ»)

Зинэтула Билялетдинов заработает 120 млн рублей за сезон по новому контракту с «Ак Барсом».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

15 июня «Ак Барс» объявил о продлении контракта с главным тренером на один год.

Напомним, вернулся на пост главного тренера « » в конце декабря 2022 года и вывел команду в финал Кубка Гагарина, где казанцы уступили ЦСКА (3-4).

Ранее под руководством тренера клуб стал чемпионом Суперлиги (2006 год), выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018), Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008).