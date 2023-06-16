Джа Морэнт отстранен на 25 матчей. Он показал пистолет в соцсетях

Теги дисквалификации Мемфис НБА Эдриан Воджнаровски Шэмс Чарания Джа Морэнт Баскетбол

НБА отстранила Джа Морэнта на 25 матчей в новом сезоне.

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт отстранен на 25 матчей сезона-2023/24 НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски добавляет, что дисквалификация будет сопровождаться условиями, необходимыми для его возвращения. Кроме того, Морэнт будет лишен права участвовать в любых мероприятиях лиги или команды в этот период.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

НБА отстранила разыгрывающего на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с комиссионером Адамом Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

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40 комментариев

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Михаил Клинчаев
А разговоров то было)
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xj62jj4qtm
Очень мягкое наказание. Когда-нибудь у Сильвера появятся яйца.
+29
-5
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Константин Ловков
«Последнее китайское предупреждение»
+19
-1
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Nocturnal
Ждём 3 раз значит
+11
0
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Insamo217
позор
+10
-2
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Anttii
Мало, нужно было 40+
Подобное сюсюканье с звёздами уже аукается лиге.
+11
-3
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Антон
Ответ xj62jj4qtm
Очень мягкое наказание. Когда-нибудь у Сильвера появятся яйца.
Сильвер, прежде всего, бизнесмен
+7
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Кирилл
Ответ JuVero
так он останется без них, 57 игр максимум сыграет.
Ай блин, вот это я под конец рабочей недели перестал с математикой дружить …
Тогда мой комментарий уходит в никуда, спасибо что поправили )
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Виталий Мучаев
И все?
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pele_kan
игрушечный пистолет - игрушечный срок
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JuVero
Ответ Кирилл
Так ведь и предполагали о таком наказании, чтобы не оставлять Джа без возможности претендовать на различные награды и сборные. Только мне что-то кажется, что со своим стилем игры он все равно пропустит пару матчей.
так он останется без них, 57 игр максимум сыграет.
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Король Лев
Он прибыль приносит, поэтому ему все простят. Это все, что нужно знать о лиге НБА. Теперь кто-нибудь сомневается, что они работают с судьями, чтобы продвигать хайповые команды большого рынка!
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F!L
при Дэвиде Стэрне такой херни не было!
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Кирилл
Ответ Михаил Клинчаев
А разговоров то было)
Так ведь и предполагали о таком наказании, чтобы не оставлять Джа без возможности претендовать на различные награды и сборные.

Только мне что-то кажется, что со своим стилем игры он все равно пропустит пару матчей.
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Ivan85
Ответ xj62jj4qtm
Очень мягкое наказание. Когда-нибудь у Сильвера появятся яйца.
а у тебя мозг
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Rodbert
Ну и стоило оно того, чтобы ждать окончания финала? Я то думал, там будет что то реально суровое.
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hodor 12
Хватит, что бы включить мозг?
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Light Yagami
Ответ andyon
Этот фильм всегда был барахлом. Особенно по сравнению с первым, а тем более - со всем творчеством режиссера
Не знаю, брат, мне больше аниме нравится. А так, российское кино еще то г0вно, конечно.
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Король Лев
ахахахахахаха.
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G.H.O.S.T.
Нормальное минимальное наказание. 65 матчей уже не соберёт. Индивидуальные награды мимо. Для звезды это чувствительный удар.
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Alexander92
Думал, что на месяц дисквалифицируют - получилось на 2-2,5 месяца. Всё равно мягкое наказание, которое было очевидно, т.к. у Сильвера я.ц нет. И где те, кто писали, что Джа будут отменять? Ну, как отменили его с таким наказанием?
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Archer_Great
Пока все выглядит так, будто отскочил.
Осталось узнать, что за такие "условия для возвращения" придумал ему лысый квестовед
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xj62jj4qtm
Ответ hodor 12
Хватит, что бы включить мозг?
Минимум половину сезона дисквалификации и санкции вплоть до отстранения на сезон при последующих казусах. А тут какие-то полумеры.
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andyon
Ответ Light Yagami
"Здесь вообще всё просто так, кроме денег" (с) из одного очень токсичного ныне фильма.
Этот фильм всегда был барахлом. Особенно по сравнению с первым, а тем более - со всем творчеством режиссера
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F!L
Ответ Король Лев
Он то еще чудовище! Он только Индиану может наказывать.
и Аринаса☝️
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