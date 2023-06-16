Джа Морэнт отстранен на 25 матчей. Он показал пистолет в соцсетях
НБА отстранила Джа Морэнта на 25 матчей в новом сезоне.
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт отстранен на 25 матчей сезона-2023/24 НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски добавляет, что дисквалификация будет сопровождаться условиями, необходимыми для его возвращения. Кроме того, Морэнт будет лишен права участвовать в любых мероприятиях лиги или команды в этот период.
«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.
НБА отстранила разыгрывающего на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с комиссионером Адамом Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.
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Подобное сюсюканье с звёздами уже аукается лиге.
Тогда мой комментарий уходит в никуда, спасибо что поправили )
Только мне что-то кажется, что со своим стилем игры он все равно пропустит пару матчей.
Осталось узнать, что за такие "условия для возвращения" придумал ему лысый квестовед