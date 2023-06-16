Экс-менеджер «Барсы» заявил, что долг клуба – 3 млрд евро: «Его невозможно погасить, придется рефинансировать»

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта Жозеп Бартомеу кризис деньги Футбол

Бывший менеджер «Барселоны» сообщил о наличии миллиардных долгов у клуба.

Жауме Льопис, сосьо «Барселоны» и бывший менеджер клуба и проекта Espai Barça, оценил финансовое состояние «блауграны».

«Барса» – это уже SAD (Sociedad anónima deportiva, вид открытой публичной компании с ограниченной ответственностью в Испании – Sports.ru) некоторые активы были проданы другим компаниям и финансовым партнерам.

«У «Барсы» сейчас меньше денег, чем при Бартомеу: меньше доходов, больше расходов, меньше активов», – сказал экономист.

Также Льопис заявил, что суммарный размер долга «Барселоны» составляет 3 млрд евро.

«Его невозможно погасить. Его придется рефинансировать», – отметил Льопис.

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66 комментариев

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Los Galácticos
Больше чем долг
+114
-17
+97
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Анатолий Вассерман
Ответ Константин Эсперов
Бесплатные возрастные игроки , академия и талант Хави вот выход
Бесплатные возрастные игроки , академия, талант Хави и ещё 2 млрд. 900 млн. - вот выход
+70
-6
+64
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Ярик01
Джентльменам нужно верить на слово, раз сказал, значит правда.
А в отчетности The net debt according to the criteria established by the LFP at 30 June 2022 is €608 million (€682 million as at 30 June 2021) и год закрывается лишь 30 июня.
Полный долг:
- 824 долгосрочный,
- 695 краткосрочный
= 1 519, но на них есть и кеш в 378 и дебиторка.
+26
-5
+21
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XavIniesta2008-2015
Больше расходов ? Это на каком основании ? Из-за реконструкции стадиона ? Так под это был взят кредит у Голдман сакс, а это заемные средства под конкретную цель. Про то, что средства после продажи активов были в основном потрачены на закрытие обязательств, Льопис тоже не слышал.
Если в клубе при Бармалее работали такие экономисты, то я не удивлён, что за ними подчищать приходится
+20
-9
+11
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denimo21
Ответ Los Galácticos
Больше чем долг
Придётся активировать больше чем рычаг
+11
-1
+10
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Sundance Neeskens
Ответ rigobersong
А есть какие-то финансовые документы?:) Если у Барселоны долг 3 миллиарда, как она подписывает с действующими правилами Ла Лиги игроков и почему ее допускают до еврокубков?:) Очередной вброс от хейтера:)) При Бартомеу было лучше🤣🤣🤣, дальше можно не читать:))
Да нет никаких документов. Этот дурачок сам слился с проекта Espai Barca, теперь уже пару лет как говна накидывает на вентилятор.
Приплюсовать долги клуба (реструктурированные уже) и долги по стадиону (которые будут покрывать увеличенные доходы после реконструкции) это еще додуматься надо. Гений экономики, никак иначе.
+12
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+9
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Sundance Neeskens
Ответ BAI
скоро барсу переименуют в Спотифай или Лореаль
Ты бы лучше бы переживал, чтобы МЮ в Манчестер Аль-Катари не переименовали.
+14
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+9
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Batitotti
Это sad, это сосьо.
+10
-2
+8
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Alex_V69
Да, шейхов на всех не хватает. Кто-то старается жить по средствам, кто-то залезает в долги и только ПСЖ и Сити законы не писаны.
+9
-4
+5
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BAI
скоро барсу переименуют в Спотифай или Лореаль
+13
-11
+2
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Лёха Жданчик
Ответ MESSIya
Барселона" рассматривает модель смешанной формы собственности. Лапорт встретился в Катаре с несколькими инвесторами. Источник: Хосе Альварес
Получается Лапорта сосьос Катарским инвесторам
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Ramil Usmanov
Новый персонаж, "торчок" Льопис, на сцене.
+2
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Alex Legend
Ответ rigobersong
Зато Барселона принадлежит Каталонии, а не бегает из рук в руки по американцам и арабам как наш мю, и что плохого в Спотифай?:) Куда лучше донного Водафона, и гнилой Шевроле:))
А как же реклама катарских авиалиний на футболках? Барселона с тех времён и бегает по арабам и американцам, а до этого 100 лет играли без титульного спонсора.
+4
-3
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СД18
Ответ Ярик01
Джентльменам нужно верить на слово, раз сказал, значит правда. А в отчетности The net debt according to the criteria established by the LFP at 30 June 2022 is €608 million (€682 million as at 30 June 2021) и год закрывается лишь 30 июня. Полный долг: - 824 долгосрочный, - 695 краткосрочный = 1 519, но на них есть и кеш в 378 и дебиторка.
Ну и 1,5 млрд они сейчас берут на реконструкцию стадиона. Выйдет 3, но это текущая дебеторка. Откроится КампНоу и отобьются все эти деньги плюс спонсоры.
Главное сейчас наладить игру и клепать победы, а финансовые моменты разрулит Ляпорта.
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фан Барсы
Ответ Alex Legend
А как же реклама катарских авиалиний на футболках? Барселона с тех времён и бегает по арабам и американцам, а до этого 100 лет играли без титульного спонсора.
Барселона не просто ничего не рекламировали у них была на форме ЮНИСЕФ это было хорошо. Я всегда думал что они каким то образом помогают людям ведь они переводили деньги на благие дела. А сейчас ЮНИСЕФ все ещё на футболке только позади, а не в груди как раньше
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белошип
Для футбола будет лучше если бчк расформируют, бесполезный клуб)
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Rachid
Фейкует бывший менеджер капстроя Барсы….))))
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Dowlet Gandymow
это не удивительно
1,5 миллиарда на реконструкцию
700 миллионов — активированные рычаги для покрытия предыдущего долга
остальное для предыдущих игроков и некоторых клубов, таких как ливерпуль и т. д..
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Сэйлор Мун
Удивительно что этого банкрота еще допускают до евро кубков и позволяют совершать трансферы.

Барселона явно плюет на ффп и финансовую отчетность. А это не допустимо.
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MESSIya
Барселона" рассматривает модель смешанной формы собственности.

Лапорт встретился в Катаре с несколькими инвесторами.

Источник: Хосе Альварес
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Ира15577
Ответ XavIniesta2008-2015
Больше расходов ? Это на каком основании ? Из-за реконструкции стадиона ? Так под это был взят кредит у Голдман сакс, а это заемные средства под конкретную цель. Про то, что средства после продажи активов были в основном потрачены на закрытие обязательств, Льопис тоже не слышал. Если в клубе при Бармалее работали такие экономисты, то я не удивлён, что за ними подчищать приходится
Отдавать то чем будут??? Одни расходы пока
0
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Ира15577
Ответ Лёха Жданчик
Получается Лапорта сосьос Катарским инвесторам
Пошел на поклон
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Дмитрий Сотников
Проще расформировать, а через месяц новый клуб оформить - ФК "Каталония". Используйте российский опыт, чё вы
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Alex Legend
Ответ Константин Эсперов
Бесплатные возрастные игроки , академия и талант Хави вот выход
Так можно клуб в ноль содержать, а откуда деньги на закрытие долга взять? Даже если он треблы будет каждый год брать, ситуация не улучшится.
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Брэд Либил
Ответ Batitotti
Это sad, это сосьо.
сосьо sad sad ситьюйшен
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