Экс-менеджер «Барсы» заявил, что долг клуба – 3 млрд евро: «Его невозможно погасить, придется рефинансировать»
Бывший менеджер «Барселоны» сообщил о наличии миллиардных долгов у клуба.
Жауме Льопис, сосьо «Барселоны» и бывший менеджер клуба и проекта Espai Barça, оценил финансовое состояние «блауграны».
«Барса» – это уже SAD (Sociedad anónima deportiva, вид открытой публичной компании с ограниченной ответственностью в Испании – Sports.ru) некоторые активы были проданы другим компаниям и финансовым партнерам.
«У «Барсы» сейчас меньше денег, чем при Бартомеу: меньше доходов, больше расходов, меньше активов», – сказал экономист.
Также Льопис заявил, что суммарный размер долга «Барселоны» составляет 3 млрд евро.
«Его невозможно погасить. Его придется рефинансировать», – отметил Льопис.
А в отчетности The net debt according to the criteria established by the LFP at 30 June 2022 is €608 million (€682 million as at 30 June 2021) и год закрывается лишь 30 июня.
Полный долг:
- 824 долгосрочный,
- 695 краткосрочный
= 1 519, но на них есть и кеш в 378 и дебиторка.
Если в клубе при Бармалее работали такие экономисты, то я не удивлён, что за ними подчищать приходится
Приплюсовать долги клуба (реструктурированные уже) и долги по стадиону (которые будут покрывать увеличенные доходы после реконструкции) это еще додуматься надо. Гений экономики, никак иначе.
Главное сейчас наладить игру и клепать победы, а финансовые моменты разрулит Ляпорта.
1,5 миллиарда на реконструкцию
700 миллионов — активированные рычаги для покрытия предыдущего долга
остальное для предыдущих игроков и некоторых клубов, таких как ливерпуль и т. д..
Барселона явно плюет на ффп и финансовую отчетность. А это не допустимо.
Лапорт встретился в Катаре с несколькими инвесторами.
Источник: Хосе Альварес