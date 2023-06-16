Бывший менеджер «Барселоны» сообщил о наличии миллиардных долгов у клуба.

Жауме Льопис, сосьо «Барселоны» и бывший менеджер клуба и проекта Espai Barça, оценил финансовое состояние «блауграны».

«Барса» – это уже SAD (Sociedad anónima deportiva, вид открытой публичной компании с ограниченной ответственностью в – Sports.ru) некоторые активы были проданы другим компаниям и финансовым партнерам.

«У «Барсы» сейчас меньше денег, чем при Бартомеу: меньше доходов, больше расходов, меньше активов», – сказал экономист.

Также Льопис заявил, что суммарный размер долга «Барселоны» составляет 3 млрд евро.

«Его невозможно погасить. Его придется рефинансировать», – отметил Льопис.