Уокер, Марез и Лапорт близки к уходу из «Ман Сити». Гюндоган, Бернарду и Канселу тоже могут покинуть клуб
До 6 игроков «Манчестер Сити» могут покинуть команду летом.
Защитник Кайл Уокер может покинуть команду из-за недовольства нехваткой игрового времени в завершившемся сезоне, сообщает The Athletic. Кроме того, защитник был разочарован тем, что не попал в стартовый состав «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов.
Также из клуба может уйти защитник Жоау Канселу, проведший вторую половину сезона в аренде в «Баварии».
С большой вероятностью команду покинет центральный защитник Эмерик Лапорт, который хочет сменить обстановку из-за того, что после травм он перестал попадать в стартовый состав.
Будущее хавбека Илкая Гюндогана остается неопределенным, к нему есть интерес со стороны «Барселоны» и других клубов. Известно, что немец не перейдет в Саудовскую Аравию, несмотря на конкретную заинтересованность местных клубов.
Кроме того, команду может покинуть Бернарду Силва, которым также интересуется «блауграна».
С большой вероятностью состав «горожан» покинет вингер Рияд Марез, который готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Алжирец также недоволен игровым временем, хотя это не является основной причиной возможного ухода.
Марез 32
Гюндоган 32
Лапорт 29
Канселу 29
мужик когда пришел в Сити играл каждую игру в старте. Его диагонали были просто невероятно крутыми, и казалось, что он тот игрок, который даст команде много новых опций и станет игроком основы на годы. Травмы думали иначе ....
ну, Марез ещё разве что просто за бабками