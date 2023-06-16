Уокер, Марез и Лапорт близки к уходу из «Ман Сити». Гюндоган, Бернарду и Канселу тоже могут покинуть клуб

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Илкай Гюндоган Кайл Уокер Эмерик Лапорт Жоау Канселу Рияд Марез Бернарду Силва Футбол

До 6 игроков «Манчестер Сити» могут покинуть команду летом.

Защитник Кайл Уокер может покинуть команду из-за недовольства нехваткой игрового времени в завершившемся сезоне, сообщает The Athletic. Кроме того, защитник был разочарован тем, что не попал в стартовый состав «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов.

Также из клуба может уйти защитник Жоау Канселу, проведший вторую половину сезона в аренде в «Баварии».

С большой вероятностью команду покинет центральный защитник Эмерик Лапорт, который хочет сменить обстановку из-за того, что после травм он перестал попадать в стартовый состав.

Будущее хавбека Илкая Гюндогана остается неопределенным, к нему есть интерес со стороны «Барселоны» и других клубов. Известно, что немец не перейдет в Саудовскую Аравию, несмотря на конкретную заинтересованность местных клубов.

Кроме того, команду может покинуть Бернарду Силва, которым также интересуется «блауграна».

С большой вероятностью состав «горожан» покинет вингер Рияд Марез, который готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Алжирец также недоволен игровым временем, хотя это не является основной причиной возможного ухода.

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63 комментария

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DolJun
Ответ serginn
Ясно. Теперь интересно кто придет. Уж денег после требла шейхи не пожалеют)
можно подумать до требла жалели))
+36
-11
+25
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morozilnik
Уокер 33
Марез 32
Гюндоган 32
Лапорт 29
Канселу 29
+26
-4
+22
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Los Galácticos
Ответ Alxx3xx
Короче, все лавочники, кроме Гюндогана
От таких лавочников не отказался бы любой топ клуб мира.
+21
-2
+19
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serginn
Ответ morozilnik
Уокер 33 Марез 32 Гюндоган 32 Лапорт 29 Канселу 29
No country for old men)
+6
0
+6
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Лагер
Поменялся вектор развития!
+8
-2
+6
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serginn
Ясно. Теперь интересно кто придет. Уж денег после требла шейхи не пожалеют)
+7
-2
+5
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Direct free kick
Ответ DolJun
так где логика? если шейхи давили на лч, в чем я лично не сомневаюсь, то они наоборот покупали всех, на кого указывал гвардиола. теперь, когда уже есть не то что лч - а высшее достижение в клубном футболе, вполне могут ради прикола посмотреть на что действительно способен гвардиола как тренер, когда нужно работать не с тем, что хочется, а с тем, что дают.
Молодец Должун, гнёшь линию до конца. Хотя конечно не хватало, чтобы позорище с 12 поражениями в серии А взяло ЛЧ. По сути тут Сити меньшее из 2 зол было
+4
0
+4
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j30
Ответ morozilnik
Уокер 33 Марез 32 Гюндоган 32 Лапорт 29 Канселу 29
нормальные возрасты для футболистов самый пик
+3
0
+3
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bestvideox
Состав сильный, а в старте могут играть только 11 человек. Тут или терпеть ротацию и выигрывать трофеи или переходить в более слабые клубы.
+3
0
+3
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Batitotti
У Барсы под 3 лярда долгов, а они претендуют на Гюндогана и Силву. Странно, что они на Холланда с Мбаппе не претендуют.
+4
-1
+3
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доломит
если часть этих игроков уйдет и прийдут новые и "голодные" игроки то это только хорошо, будет легче мотивировать команду которая все уже выйграла. а денег на новых качественных игроков шейхи не пожалеют
+2
0
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serginn
Ответ DolJun
можно подумать до требла жалели))
Не жалели, но досада от невзятых ЛЧ копилась. А теперь кран на полную
+4
-2
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Born is the King
Ответ Alxx3xx
Короче, все лавочники, кроме Гюндогана
Бернарду и Уокер тоже? Кто в защите у Сити остаётся? 2 Макваера АкеАканжи
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Ждем в Барсе троих)
Иронично читать это, особенно на фоне новости, что у «Барсы» долгов на 3 килоляма
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Любая новость, дискредитирующая «Барсу» - ложь и провокация, я тебя услышал :)
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Alxx3xx
Ответ Born is the King
Бернарду и Уокер тоже? Кто в защите у Сити остаётся? 2 Макваера АкеАканжи
По Бернарду ошибочка. Не заметил его в статье. Не хотелось бы что бы он ушёл. А что с защитой то не так. Когда Лапорт играл в последний раз? Уокер стареет, Рико Луис ему на смену подходит.
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Dm Kznts
уокер?
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Blood__type
больше всего жаль Лапорта.
мужик когда пришел в Сити играл каждую игру в старте. Его диагонали были просто невероятно крутыми, и казалось, что он тот игрок, который даст команде много новых опций и станет игроком основы на годы. Травмы думали иначе ....
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udod
Ответ j30
нормальные возрасты для футболистов самый пик
вот поэтому они (кроме Гюндо)и хотят уйти, что бы играть в основе
ну, Марез ещё разве что просто за бабками
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Mr. Jones
Ответ Batitotti
У Барсы под 3 лярда долгов, а они претендуют на Гюндогана и Силву. Странно, что они на Холланда с Мбаппе не претендуют.
Так Барса ведь не частное предприятие, обанкротить их все равно не дадут, и они об этом знают.
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Alxx3xx
Ответ Los Galácticos
От таких лавочников не отказался бы любой топ клуб мира.
Ну да, ну да. Ток чего то никто не покупает их из топ клубов.
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Максим Ларченков
Старикам здесь не место:)
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Иван Пименов
Представьте, если Мбаппе в Сити окажется. Реально новые "Галактикос".
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Евгений Лифшиц
И ноль информации о потенциальных подписаниях.
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Alxx3xx
Ответ DolJun
можно подумать до требла жалели))
Последние годы точно деньгами не сорили.
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