Уокер, Марез и Лапорт близки к уходу из «Ман Сити». Гюндоган, Бернарду и Канселу тоже могут покинуть клуб

До 6 игроков «Манчестер Сити» могут покинуть команду летом.

Защитник Кайл Уокер может покинуть команду из-за недовольства нехваткой игрового времени в завершившемся сезоне, сообщает The Athletic. Кроме того, защитник был разочарован тем, что не попал в стартовый состав « » в финале Лиги чемпионов.

Также из клуба может уйти защитник , проведший вторую половину сезона в аренде в «Баварии».

С большой вероятностью команду покинет центральный защитник , который хочет сменить обстановку из-за того, что после травм он перестал попадать в стартовый состав.

Будущее хавбека остается неопределенным, к нему есть интерес со стороны «Барселоны» и других клубов. Известно, что немец не перейдет в Саудовскую Аравию, несмотря на конкретную заинтересованность местных клубов.

Кроме того, команду может покинуть , которым также интересуется «блауграна».

С большой вероятностью состав «горожан» покинет вингер , который готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Алжирец также недоволен игровым временем, хотя это не является основной причиной возможного ухода.