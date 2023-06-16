Ибрагимович подвел итоги карьеры: «Мое наследие – это новые Златаны. Все, у кого сердце льва. Мино, мы сделали это, путешествие окончено»

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Златан Ибрагимович подвел итоги своей карьеры.

41-летний швед объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура Серии А против «Вероны» (3:1). Форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Все началось с мечты. С мечты, которая превратила невозможное в возможное.

Я родился в Мальме. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Стал львом в Барселоне. Вырос в Милане. И обрел новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И наконец, обрел покой на новой родине в Милане.

Меня создали вы. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, – это все новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Все те, кто искренне понимает, что невозможного нет.

Спасибо за все.

Мино [Райола], мы сделали это! Путешествие окончено. Оно было удивительным. Я скучаю по тебе», – написал экс-форвард в инстаграме.

Футбольный агент Мино Райола, работавший со Златаном, ушел из жизни в апреле прошлого года.

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36 комментариев

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igls54
Я не плачу. Просто Златан ударом скорпиона в глаз попал
+96
-5
+91
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Bymate
Легенда!!!
+33
0
+33
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ten Hag
Уходят последние легенды
Их сменяет новое поколение
И с каждым годом футбол доставляет все меньше эмоций
Да, трава раньше была зеленее
+32
0
+32
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savik-A.M.
А мне приятно что и Райолу вспомнил , а то тут все уверены что он был абсолютным злом , для подопечных все делал как надо
+31
0
+31
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savik-A.M.
Ответ ten Hag
Уходят последние легенды Их сменяет новое поколение И с каждым годом футбол доставляет все меньше эмоций Да, трава раньше была зеленее
И мы стареем , как не печально )
+15
-1
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Тиджани Бабангида
Очень трогательно….
+13
0
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Адекватник
Ответ Direct free kick
Комментарий удален пользователем
Камент от человека, который не футбол смотрит, а википедию
+10
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Кирилл.С-Пб
Единственный игрок, который раздавал подзатыльники ногой... Легенда...
+9
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#nikon
У него есть голы, которые невозможно повторить.
+9
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Mikas7
Ответ igls54
Я не плачу. Просто Златан ударом скорпиона в глаз попал
там ещё был гол на евро почти так же в 2004 году Швеции великого,и Англии хоть и товорняк
+10
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Olga.t
Спасибо Златану за красивый футбол, удивительную харизму!
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Назаров Дмитрий
Ответ Direct free kick
Комментарий удален пользователем
спасибо за мнение!
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Karl0709
Стал львом в Барселоне 😎
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Милан137
Если бы не его колено, то мог бы ещё точно сезона 2-3 поиграть ...
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Dizzod
что ни говорите игрок он классный, но он не доллар что бы всем нравится.
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Overkiller
"это все новые Златаны, созданные мной"

Сколько он поездил по Европе и миру, так Златоновичей сотни понаоставлять мог, если не тысячи ))
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savik-A.M.
Ответ Overkiller
"это все новые Златаны, созданные мной" Сколько он поездил по Европе и миру, так Златоновичей сотни понаоставлять мог, если не тысячи ))
Он кстати всегда вел себя как примерный семьянин, и никогда не в чем не был замечен
+1
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Дмитрий Дашковский
Ибрагимовича жалко что он лигу чемпионов так и не выйграл достойнее многих звёзд был выйграть но всё равно один из величайших форвардов и стоит стал удачи тебе Ибра и новых успехов
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Shadow1882
Так много местоимений. Златан вышел из образа
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Demyan Grachev
Ответ igls54
Я не плачу. Просто Златан ударом скорпиона в глаз попал
это глаз Ибры ударил скорпиона
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Swerige78
Великая карьера игрока, который показывал самый красивый футбол в мире!:))
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no_one_perfect
Не хотелось верить, что этот день наступит, но что же поделать…
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Максим Крыжовников
Вот и прошла эпоха, Златан настоящая легенда футбола
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Sinister Kid
Златан и пустота.
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Сергей Жарковский
Спасибо! 👏👏👏
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