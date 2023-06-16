Златан Ибрагимович подвел итоги своей карьеры.

41-летний швед объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура Серии А против «Вероны» (3:1). Форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Все началось с мечты. С мечты, которая превратила невозможное в возможное.

Я родился в Мальме. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Стал львом в Барселоне. Вырос в Милане. И обрел новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И наконец, обрел покой на новой родине в Милане.

Меня создали вы. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, – это все новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Все те, кто искренне понимает, что невозможного нет.

Спасибо за все.

Мино [Райола], мы сделали это! Путешествие окончено. Оно было удивительным. Я скучаю по тебе», – написал экс-форвард в инстаграме.

Футбольный агент Мино Райола, работавший со Златаном, ушел из жизни в апреле прошлого года.