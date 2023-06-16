«Ман Сити» покупает Ковачича за 34 млн фунтов. Трансфер из «Челси» закроют в течение двух недель (ESPN)

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Матео Ковачич Футбол

Хавбек «Челси» Матео Ковачич переходит в «Манчестер Сити».

По информации ESPN, клубы достигли принципиального соглашения о трансфере хорвата за сумму около 34 млн фунтов. Сейчас стороны обсуждают структуру платежей, а также размер первого транша.

Ожидается, что все вопросы по трансферу будут решены в течение двух недель, после того, как 29-летний полузащитник вернется из расположения сборной Хорватии. Условия его контракта согласованы.

Статистику Ковачича можно найти здесь.

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75 комментариев

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Фанат спорта01
покупать мудрика за 100 и отдавать ковачича за 35 это каким надо быть гением?
+101
-12
+89
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Stereophonics89
Топ-трансфер, конечно
+36
-1
+35
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Жирный Лукаку
Ответ Фанат спорта01
покупать мудрика за 100 и отдавать ковачича за 35 это каким надо быть гением?
Я, конечно, понимаю что для плюсодрочерства цифра 100 симпатичнее, но брали его за 70.
+36
-6
+30
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Кирилл
Ответ Фанат спорта01
покупать мудрика за 100 и отдавать ковачича за 35 это каким надо быть гением?
Это нужно быто Боули )
+21
-4
+17
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Petr Tcoi
Ответ Рома Рунг
Не понимаю зачем Сити Ковачичь? На замену Гюндогану? Ведь Ковачич даже рядом не стоит с Илкаем
Ковачич - один из сильнейших по дриблингу и выходу из под прессинга. Наличие такого игрока в центре сразу делает попытку задавить команду персональным прессингом слишком рискованной. Очень полезная опция.
+17
-1
+16
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zzzeeerrrooo
Хорвата ещё под одну ЛЧ берут
+10
-1
+9
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All These Things I Hate
Ответ Ilya_Panchenko
Ковачичу уже 29
бывает игроки в 27 сдуваются, а бывает и до 40 играют, так что пофиг что Ковачичу 29
+9
-1
+8
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Muhammad Juraev
Челси готовит состав для чемпионшипа 😂
+15
-9
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edward_freeman
год контракта, возраст, травматичный
в целом нормальная цена
+9
-3
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corazón blanco
Когда был здоров в этом сезоне, наряду с Сильвой был сильнейшим игроком. Слишком дешево продают, но я рад за Матео. Поиграть под руководством Пепа в таком монструозном Сити - привилегия.
+6
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Yan4ester
зачем и как можно отдать Ковачича. он один из немногих, кто показывал игру и желание играть.
+6
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Адекватник
Начинается опять, плюсы, минусы... Просто напомню, что на мире Бразилия показывала просто ТОП-игру до игры с Хорватами и ее заслуженно считали одним из фаворитов ЧМ. Но когда они попали на Хорватов в треугольником Модрич-Ковачич-Брозович - вся их магия закончилась. Их просто затащили в глубокие воды и ничего они не могли сделать. Ковачич - один из самых "объемистых" полузащитников мира, и при этом он не просто объемистый, но еще и толковый, умеющий играть. В Сити вместо Стоунза в этой роли он будет просто убийственным...
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Акира_1
Не мне Ковы будет не хватать, он реально топ в продвижении мяча, когда в форме
+4
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Магомед Сагаев
Очень жаль Челси, Боули просто уничтожает клуб изнутри
+2
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dr. cage
Хороший ход.. Ковачич нужен, чтобы Пеп вынужденно не юзал в опорке Стоунза..
+3
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KikiMusampa14
Ну вот и заменили Гюндогана. По сути то же самое - ЦП с функцией протаскивания мяча по центру, только мощнее и моложе. Бестолковый Челси ставил его в опорную зону, это смех.
+2
0
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Жирный Лукаку
Ответ Фанат спорта01
его брали за 70+30.
Складывать умеешь, но не знаешь матчасть. Выплатят их только при победе в ЛЧ или АПЛ на время действия его контракта. Если Челси сделает это – все будет насрать на ценник, все окупится
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Тимур Таубаев
Ковачич моложе того же Гюндогана на 4 года , да и за такую сумму , идеальный трансфер в полузащиту для Пепа 👏🏻
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Предан Мадриду!!!
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Ответ Рома Рунг
Не понимаю зачем Сити Ковачичь? На замену Гюндогану? Ведь Ковачич даже рядом не стоит с Илкаем
в последний сезон за Мадрид сожрал Месси в эль классико в опорке
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Eden Hazard
Ответ Yan4ester
он до 33-34 спокойно может играть
В Челси он в 29 спокойно не играл. Травма на травме, и чем дальше, тем больше их. Реал когда отдавал за 50 м евро, тоже удивлялись, что дёшево, оказалось, что дело в травматичности. Выглядит как бы ара, но ломается. Очень жаль. Надеюсь в Сити получится, топовый игрок, за которым приятно смотреть даже если не в твоей команде
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Жирный Лукаку
Ответ Born is the King
Оставить чем продавать за 40 клубу АПЛ
Клуб потеряет 40 + его зп – получит немотивированного и травматичного 30-летнего полузащитника. Звучит так себе
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Евгений Блажес
Ответ dr. cage
Хороший ход.. Ковачич нужен, чтобы Пеп вынужденно не юзал в опорке Стоунза..
Он не юзал его вынужденно. Или ты юморишь?
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Итачи Учиха
Ответ dr. cage
Хороший ход.. Ковачич нужен, чтобы Пеп вынужденно не юзал в опорке Стоунза..
Ковачич играет выше. Скорее замена Гюндогану. По функционалу очень похожие игроки
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Felp
Ответ Фанат спорта01
покупать мудрика за 100 и отдавать ковачича за 35 это каким надо быть гением?
Мудрик 70. 34 за Ковачича в фунтах
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Los Galácticos
Такой же топ трансфер за небольшие деньги провернули как и Ливерпуль с Мак Аллистером.
+4
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