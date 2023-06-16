Тиаго Силва: «Период в России – один из худших в жизни. Из-за туберкулеза мне хотели сделать операцию на легком, и я больше не играл бы в футбол»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Тиаго Силва Здоровье Футбол

Защитник «Челси» Тиаго Силва назвал период в России одним из худших в жизни.

В январе 2005 года бразилец перешел в «Динамо», но не сыграл ни одного матча, так как полгода лечился от туберкулеза.

«Я провел полгода в России. Это был один из худших периодов в моей жизни. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь снова играть в футбол. У меня просто была мечта, что буду, но я не знал наверняка.

Я перешел в московское «Динамо» из «Порту», и во время предсезонки я внезапно почувствовал себя очень плохо. Мне сделали несколько анализов, и выяснилось, что у меня туберкулез в очень запущенной стадии. Врачи решили, что мне будет лучше остаться в больнице для лечения.

Врачи в России хотели сделать мне операцию на легком. Я точно знал, что после этого больше не играл бы в футбол. Это было действительно тяжелое время. 

Я прислушивался к советам окружающих меня людей, самых близких мне: мамы, девушки, менеджера. Я слушал их и понимал, что должен делать то, что они мне говорят. Они хотели для меня только самого лучшего, я знал, что они заботятся обо мне. Решение было принято.

Мой представитель договорился, что меня выпишут из больницы в России, чтобы я смог закончить лечение в Португалии. Это было действительно важно для меня.

Я пробыл там еще три месяца. Каждый день принимал лекарства, ежедневно ходил на прогулки. Это было долгое ожидание. Но в конце концов я сходил к специалисту, и он сказал мне, что я должен сохранять спокойствие. Спокойствие?! Как я мог оставаться спокойным?

Затем, через некоторое время, он сказал мне то, что я так отчаянно хотел услышать. Я мог вернуться к игре в футбол и осуществить свою мечту. Как только  преодолеваешь трудный период в жизни, знаешь, что выиграешь», – сказал Силва.

«Мне хотели вырезать часть легкого, я чуть не закончил карьеру». Полная история Тиаго Силвы в «Динамо»

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81 комментарий

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Гамарджоба Генацвале
Тиагу Силва: "В Москве врачи спасли меня от смерти" интервью 2013г.
+218
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+209
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rigobersong
Он много раз эту историю рассказывал, вот только не окажись он в России, он бы мог вообще давно в ящик сыграть, вроде какой-то опытный врач Динамо у него обнаружил болезнь и отправил на лечение:))
+206
-20
+186
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serginn
Запустил тубик в Порту, а период худший в России.
+210
-36
+174
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Arthurino
Ответ serginn
Запустил тубик в Порту, а период худший в России.
По-любому русофоб!!!1!1!

Он же пишет про конкретный период, а не обвиняет Россию в своей болезни. Чего все так обиделись сразу?
+106
-19
+87
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Adeen
Ответ Гамарджоба Генацвале
Тиагу Силва: "В Москве врачи спасли меня от смерти" интервью 2013г.
Забей. Тут всем насрать на здравомыслие, логику, правду, адекватность и прочие непонятные слова.
+66
-9
+57
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Анатолий Дмитриевич
ну если туберкулез был в запущенной стадии, то подхватил он его точно не в России
+50
-5
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Andrew Kolevatykh
Ответ serginn
Запустил тубик в Порту, а период худший в России.
Неужели ты не понимаешь, что тут это просто стечение обстоятельств? Если бы я заболел в городе N, а потом вынужденно переехал в город X, где моя болезнь усугубилась, то, конечно, в памяти бы отложилось мало приятных воспоминаний о городе X.
+38
-5
+33
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Weim
Ну он же не говорит, что из-за России или потому что он был в России. Просто обозначает даты и локацию. Чего накинулись все))
+36
-4
+32
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DaniOs
Он говорит про трудный период в жизни из-за болезни, которая могла лишить его игры в футбол и в худшем случае - жизни. Про Россию он говорит только потому, что этот период пришелся на его пребывание в России и только, а не то, что было плохо, потому что он здесь жил и играл.
+19
-1
+18
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Arthurino
Ответ serginn
Пиши: - период, когда обострился туберкулез - был худшим в моей жизни - период, когда я чуть не сдох из-за запущенного туберкулеза, который не смогли диагностировать в Португалии - был худшим в моей жизни. - период, когда вся моя дальнейшая карьера была под угрозой - был худшим в моей жизни. Но нет, вариант с Россией самы выигрышный. Причем я вполне допускаю, чо сам Силва ни при чем, правильно наученные интервьюеры справятся и сами.
Ты рофлишь? Он же свое субъективное мнение о своем состоянии выражает. Три месяца будучи еле живым для любого покажутся худшими месяцами в жизни, хоть в России, хоть в ЮАР, хоть в Исландии. А выделил он страну, так как этот период у него с нашей страной ассоциируется. Немного проще нужно воспринимать инфу. Так и рождается ненависть, один что-то не то подумал, другие подхватили и вот новый «русофоб» и враг народа готов
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chugunok
Никто реально читать не умеет? он говорит про худший период в жизни, а не про худшую страну в мире
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Влад Ким
Ответ Фан Рубина
Привёз из европки запущенный туберкулёз - виновата, конечно, Россия. Будь здоров, не кашляй.
где там сказано что виновата Россия? стечение обстоятельств, не более. упоротым лишь бы все перевернуть. не путай!
+14
-1
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Влад Ким
Ответ DaniOs
Он говорит про трудный период в жизни из-за болезни, которая могла лишить его игры в футбол и в худшем случае - жизни. Про Россию он говорит только потому, что этот период пришелся на его пребывание в России и только, а не то, что было плохо, потому что он здесь жил и играл.
да бесполезно это здесь объяснять. люди даже смысл написанного уловить не могут.
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Gustav Forsberg
Ответ Arthurino
По-любому русофоб!!!1!1! Он же пишет про конкретный период, а не обвиняет Россию в своей болезни. Чего все так обиделись сразу?
новая национальная забава - обижаться и оскорбляться на всё вокруг
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Даня Чебыкин
Ответ rigobersong
Он много раз эту историю рассказывал, вот только не окажись он в России, он бы мог вообще давно в ящик сыграть, вроде какой-то опытный врач Динамо у него обнаружил болезнь и отправил на лечение:))
оказывается флюшку надо иногда делать - помогает в таких вот случаях.
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kostyan_31
Ответ serginn
Запустил тубик в Порту, а период худший в России.
Ну в целом он вряд ли может период острой болезни назвать самым лучшим моментом. Просто я уверен, что вырезав только кусок из интервью, смысл исказился.
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Футбол, хоккей итд
Должен спасибо сказать, что оказался в России, а иначе, был бы.... капут.
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chugunok
Ответ tem.8888
а в чем разница?
попробую объяснить, хотя и не надеюсь, что ты поймёшь: например, если ты поедешь отдыхать в Африку и тебе там откусит ногу крокодил, после чего ты пару месяцев проваляешся в африканской больнице, то скорее всего, ты будешь вспоминать время, проведённое в Африке, как худшее в жизни
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zizo98
Ригоберу и его профилям платят здесь.Иначе не понимаю взрослого человека,расписывающегося здесь почти под каждой новостью.И пишит грамотно,запятые,точки и тд.Твой сын тобой гордится!
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fbd
Ответ pulyalke
спасли челика с тубиком в запущенной форме, вылечили и уже потом отправили на солнышко восстанавливаться - он должен был всю карьеру эту больницу и врачей спонсировать, а не рот сейчас открывать
Ты задницей читаешь? Он вообще слова плохого про РФ не сказал. Или для тебя период, когда ты полгода проводишь в больнице с тяжелой болезнью и перспективой потерять высокооплачиваемую работу был бы лучшим в жизни?
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градус ненависти
Ответ serginn
Запустил тубик в Порту, а период худший в России.
А как нужно называть период в жизни, когда чуть не отъехал, замечательным? А о том что русские врачи спасли ему жизнь, он говорил не раз, как собственно и в этом интервью сказал что русский доктор дал ему надежду и вылечил
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Анатолий Magicbrain
мы его можно сказать на помойке нашли, отмыли, вылечили, он нам фигвамы рисует(
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Theodor Herzl
Ответ rigobersong
Он много раз эту историю рассказывал, вот только не окажись он в России, он бы мог вообще давно в ящик сыграть, вроде какой-то опытный врач Динамо у него обнаружил болезнь и отправил на лечение:))
Так он и рассказывает, что российские врачи болезнь обнаружили. Просто среди них были и коновалы, которые сразу предложили кусок лёгкого отрезать. А португальский врач не стал и спас человеку большую карьеру.
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Чёрный тюльпан
Ответ Mrtg
Врядли, в Европе медицина всё таки лучше, чем в России
Если исходить из этой истории, то медицина что в Европе, что в России одинаково дерьмовая, потому что одни кретины (медики Порту) не обнаружили туберкулёз в запущенной стадии. Похоже о ФЛГ в Португалии не слышали (хотя бы раз в год, хотя спортсменов гораздо тщательнее обследуют, чем среднестатистического жителя, поэтому вообще должны были раз в полгода КТ лёгких делать), а другие кретины (медики Динамо) не удосужились сделать банальную флюшку при медосмотре, когда тот переходил в московский клуб из другой страны, обнаружив это только после жалобы на предсезонке.
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Teodrakis
Ответ Гамарджоба Генацвале
Тиагу Силва: "В Москве врачи спасли меня от смерти" интервью 2013г.
Украинцы:"Москали оккупировали Тьяго Силву как и Украину, предлагаем запретить русским быть врачами"
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