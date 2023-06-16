Защитник «Челси» Тиаго Силва назвал период в России одним из худших в жизни.

В январе 2005 года бразилец перешел в « », но не сыграл ни одного матча, так как полгода лечился от туберкулеза.

«Я провел полгода в России. Это был один из худших периодов в моей жизни. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь снова играть в футбол. У меня просто была мечта, что буду, но я не знал наверняка.

Я перешел в московское «Динамо» из «Порту», и во время предсезонки я внезапно почувствовал себя очень плохо. Мне сделали несколько анализов, и выяснилось, что у меня туберкулез в очень запущенной стадии. Врачи решили, что мне будет лучше остаться в больнице для лечения.

Врачи в России хотели сделать мне операцию на легком. Я точно знал, что после этого больше не играл бы в футбол. Это было действительно тяжелое время.

Я прислушивался к советам окружающих меня людей, самых близких мне: мамы, девушки, менеджера. Я слушал их и понимал, что должен делать то, что они мне говорят. Они хотели для меня только самого лучшего, я знал, что они заботятся обо мне. Решение было принято.

Мой представитель договорился, что меня выпишут из больницы в России, чтобы я смог закончить лечение в Португалии. Это было действительно важно для меня.

Я пробыл там еще три месяца. Каждый день принимал лекарства, ежедневно ходил на прогулки. Это было долгое ожидание. Но в конце концов я сходил к специалисту, и он сказал мне, что я должен сохранять спокойствие. Спокойствие?! Как я мог оставаться спокойным?

Затем, через некоторое время, он сказал мне то, что я так отчаянно хотел услышать. Я мог вернуться к игре в футбол и осуществить свою мечту. Как только преодолеваешь трудный период в жизни, знаешь, что выиграешь», – сказал .

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