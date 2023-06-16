«Арсенал» предложит за Райса более 100 млн фунтов. «Вест Хэм» хочет 120 млн

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс Футбол

Предложение «Арсенала» по трансферу Деклана Райса может превысить 100 млн фунтов.

Ранее «Вест Хэм» отклонил предложение «канониров» о трансфере опорника за 80 млн фунтов.

По информации Sky Sports, «Арсенал» сделает второе предложение. Ожидается, что оно превысит 100 млн фунтов.

«Вест Хэм» оценивает 24-летнего англичанина в 120 млн фунтов, но готов продать его за 100 млн, если в сделку будет включен еще один футболист.

Статистику Райса можно изучить здесь.

Этих трансферов ждем летом больше всего. Куда Неймар? Кто подпишет Кейна и Райса? Кто еще – в Саудовскую Аравию?

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Да чувствую недолго рекорд Беллингема по трансферной стоимости продержится :)
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
За Райса больше 50 миллионов заплатить это уже глупость
+25
-14
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Булат Григорьев
Ответ rigobersong
Интересно, сколько бы сейчас стоил Рональдиньо 2005го года😀
500
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хитон
Следующая новость «Арсенал предложит за Райса более 120 млн фунтов. Вест Хэм хочет 140 млн». И так до конца лета с шагом 20 млн, судя по аппетитам ВестХэма)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
вы серьёзно?
Реал купил Беллингема который не хуже и на 5лет моложе за 100млн и в рассрочку на 6лет.
а эти за Райса с годом контракта просят 120.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanatrauan
Итог: Челси подписал Райса за 223 миллионов фунтов. Челси «украл» у Арсенала игрока, а этот трансфер стал новым рекордом трансферного рынка.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ildar Shagiev
Ответ Rick Sanchezz
У Райса контракт 1+1, т.е в след году может не активировать опцию продления и стать свободным агентом, Арсеналу надо перебиться без него как-нибудь год, а потом договориться, чтоб не продлевал и подписать бесплатно с подъёмными, а то Вест Хемы и Брайтоны сильно оборзели что-то
Опция не у Райса, а у ВХ. В т.ч. поэтому такая цена на него.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
untilofend
Ответ Спартак Уокер
За Райса больше 50 миллионов заплатить это уже глупость
нее 80 лямов стой точно
он один из лучших опорников и молодой
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rude.
Молотки останутся с носом и уйдет Райс сам аки вольный лебедь через год, ну или зимой судорожно уйдет на мелочь с мороженого.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жирный Лукаку
Ответ Фанат спорта01
Реал покупал Азара за 115млн. А остальное было бонусами которые он не отработал и следовательно реал не заплатил эти бонусы.
Еще бонусами сверху заплатили около 30-40 лямов за победы в ЛЧ и Ла Лиге, как бы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
untilofend
ну эта уже наглость
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ Wekil Halylow
1. у Райса 2 года по контракту 2. Райс уже приспасоблен в АПЛ 3. Беллингема купмли за 130 с бонусами т за Райса 100 это с бонусами 4. ху# знаеть кто заиграет по этому я надеюсь как болелшик Арсенала что мы оькажемся от Райса
так за Беллингема заплатили в Евро и бонусы за золотой мяч и победу в ЛЧ.
120млн фунтов это 140млн евро.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madcomposer
Ответ Спартак Уокер
За Райса больше 50 миллионов заплатить это уже глупость
Тут же вопрос не об оценочной стоимости, а о рыночной. Хочешь Райса - плати много. Не хочешь платить много - ищи другого.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назим Агаев
совсем перебор
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Интересно, сколько бы сейчас стоил Рональдиньо 2005го года😀
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARTEM PROKAZOV
Ответ Жирный Лукаку
Наивно. Не купит Райса Арсенал – уйдёт в Баварию / Челси / МЮ (нужное подчеркнуть). ВХ в любом случае найдёт кому продать, Арсенал должен решить насколько он им нужен. Такие активы в АПЛ дешевле сотни не уходят, таков рынок
Нет, в мю и Челси он не пойдёт. Бавария вышла из гонки. Только арсенал или сити, но сити вероятность 5%, он пойдёт в арсенал наверняка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
так это уже больше 110млн евро.
если бы например было 75+25 было бы норм а всё остальное уже явно переплата.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pucheslav
Ответ Rick Sanchezz
У Райса контракт 1+1, т.е в след году может не активировать опцию продления и стать свободным агентом, Арсеналу надо перебиться без него как-нибудь год, а потом договориться, чтоб не продлевал и подписать бесплатно с подъёмными, а то Вест Хемы и Брайтоны сильно оборзели что-то
Вот нелюди, не хотят продавать своих лидеров за сумму которую считают недостаточной, как же смеют
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ Umid Rahimov
За эти деньги можно накормить две средних стран ! Что за цены тогда Сака должен стоить минимум 160-170 млн
так если его кто-то захочет купить торги будут начинаться с 200лямов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rick Sanchezz
У Райса контракт 1+1, т.е в след году может не активировать опцию продления и стать свободным агентом, Арсеналу надо перебиться без него как-нибудь год, а потом договориться, чтоб не продлевал и подписать бесплатно с подъёмными, а то Вест Хемы и Брайтоны сильно оборзели что-то
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
вест хэм походу троллит арс с райсом как наполи в свое время челси с кулибали или псж реал с мбаппе)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Средний палец Кирана Тирни
Подождите, сейчас будет новость о вмешательстве Сити и предложении 100+Калвин Филлипс.
Кайседо одной ногой в Челси)
И нет, это не нытье: каждый болельщик Арсенала встречает такие новости с улыбкой - как очередной клуб отклоняет предложение канониров, а затем продает по чуть более выгодному предложению)
Нужно уметь дожимать своего игрока.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
120 млн фунтов это примерно 150 млн евро. Ожидаемо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Крутенко
Вест Хем молодец, решил доить мешков по максимальной ставке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jwbmwbqvih
Ответ untilofend
нее 80 лямов стой точно он один из лучших опорников и молодой
80 не. 73 сто пудов!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий