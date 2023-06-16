«Арсенал» предложит за Райса более 100 млн фунтов. «Вест Хэм» хочет 120 млн
Предложение «Арсенала» по трансферу Деклана Райса может превысить 100 млн фунтов.
Ранее «Вест Хэм» отклонил предложение «канониров» о трансфере опорника за 80 млн фунтов.
По информации Sky Sports, «Арсенал» сделает второе предложение. Ожидается, что оно превысит 100 млн фунтов.
«Вест Хэм» оценивает 24-летнего англичанина в 120 млн фунтов, но готов продать его за 100 млн, если в сделку будет включен еще один футболист.
Статистику Райса можно изучить здесь.
Этих трансферов ждем летом больше всего. Куда Неймар? Кто подпишет Кейна и Райса? Кто еще – в Саудовскую Аравию?
Реал купил Беллингема который не хуже и на 5лет моложе за 100млн и в рассрочку на 6лет.
а эти за Райса с годом контракта просят 120.
он один из лучших опорников и молодой
120млн фунтов это 140млн евро.
если бы например было 75+25 было бы норм а всё остальное уже явно переплата.
Кайседо одной ногой в Челси)
И нет, это не нытье: каждый болельщик Арсенала встречает такие новости с улыбкой - как очередной клуб отклоняет предложение канониров, а затем продает по чуть более выгодному предложению)
Нужно уметь дожимать своего игрока.