«Арсенал» предложит за Райса более 100 млн фунтов. «Вест Хэм» хочет 120 млн

Предложение «Арсенала» по трансферу Деклана Райса может превысить 100 млн фунтов.

Ранее «Вест Хэм» отклонил предложение «канониров» о трансфере опорника за 80 млн фунтов.

По информации Sky Sports, « » сделает второе предложение. Ожидается, что оно превысит 100 млн фунтов.

« » оценивает 24-летнего англичанина в 120 млн фунтов, но готов продать его за 100 млн, если в сделку будет включен еще один футболист.

Статистику Райса можно изучить здесь.

Этих трансферов ждем летом больше всего. Куда Неймар? Кто подпишет Кейна и Райса? Кто еще – в Саудовскую Аравию?