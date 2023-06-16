Клэбо может разорвать контракт с Gillette из-за того, что Procter & Gamble продолжает деятельность в России

Теги бизнес лыжные гонки сборная Норвегии Политика Йоханнес Клэбо деньги Хокун Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо может разорвать спонсорский контракт с брендом Gillette.

Это связано с тем, что компания-производитель Procter & Gamble продолжает вести бизнес в России.

– Йоханнес стал амбассадором Gillette в феврале. Мы знаем о проблеме, связанной с Procter & Gamble, и начали с ними диалог. 

– Вы рассматриваете возможность отмены сотрудничества или планируете продолжать его?  

– Сейчас мы изучаем этот вопрос более внимательно. Мы проведем оценку и подождем дальнейших ответов от Gillette и Procter & Gamble, – заявил в интервью VG отец и менеджер спортсмена Хокон Клэбо.

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20 комментариев

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Гусеконь
расскажите ему, что Украина продолжает торговать с Россией
+29
-3
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KoolThing
Это ужасно: продавать пену для бритья россиянам!
+21
-2
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Jesse Boy
вот и посмотрим, что важнее - бабки или принципы
+19
-3
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Андрей Балабаев
Ответ Валерий Петров
Нуи флаг ему в руки, большой и радужный
И не только в руки
+9
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Юрий Костыгин
Как он может жить в стране, которая до сих пор поддерживает дипломатические отношения с Россией!
+7
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Валерий Петров
Нуи флаг ему в руки, большой и радужный
+7
-2
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Nate
🤡🤡🤡
+12
-8
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ks-1993
Только боюсь прибыль в России у P&G в млн.раз выше эффекта Клэбо в рекламе на мелком локальном рынке
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Иван Пучков
Где ссылка на источник? Или Лина Лоцик сама брала интервью?
+2
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Гамарджоба Генацвале
Покупателям нравятся наши товары, поэтому мы с уверенностью выходим на советский рынок!
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Stivi M.D.
Сильное решение
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юрий зайцев
У Клэбо и борода ещё не растёт... Что он там пенит жилетом?)))
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Bartez1986
Спортс, там Сорина сына родила. Может, об этом лучше написать?
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Растиньяк
их боротьба🤡
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Danila BGR
А нам что с этой информацией делать? Какое мне дело до его спонсорских контрактов.
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LAnd
В феврале какого года подписал? Если 2023, то он не знал, что Gilette все ещё продаётся в РФ или наивно полагал, что после подписания с ним контракта сразу же перестанут?
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Nick Crosier
В знак протеста перестануть мыться, бриться и стричься.
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Vedved
Ответ Иван Пучков
Где ссылка на источник? Или Лина Лоцик сама брала интервью?
Так в конце новости написано же)
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