Клэбо может разорвать контракт с Gillette из-за того, что Procter & Gamble продолжает деятельность в России

Йоханнес Клэбо может разорвать спонсорский контракт с брендом Gillette.

Это связано с тем, что компания-производитель Procter & Gamble продолжает вести бизнес в России.

– Йоханнес стал амбассадором Gillette в феврале. Мы знаем о проблеме, связанной с Procter & Gamble, и начали с ними диалог.

– Вы рассматриваете возможность отмены сотрудничества или планируете продолжать его?

– Сейчас мы изучаем этот вопрос более внимательно. Мы проведем оценку и подождем дальнейших ответов от Gillette и Procter & Gamble, – заявил в интервью VG отец и менеджер спортсмена Хокон Клэбо.