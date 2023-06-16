Клэбо может разорвать контракт с Gillette из-за того, что Procter & Gamble продолжает деятельность в России
Йоханнес Клэбо может разорвать спонсорский контракт с брендом Gillette.
Это связано с тем, что компания-производитель Procter & Gamble продолжает вести бизнес в России.
– Йоханнес стал амбассадором Gillette в феврале. Мы знаем о проблеме, связанной с Procter & Gamble, и начали с ними диалог.
– Вы рассматриваете возможность отмены сотрудничества или планируете продолжать его?
– Сейчас мы изучаем этот вопрос более внимательно. Мы проведем оценку и подождем дальнейших ответов от Gillette и Procter & Gamble, – заявил в интервью VG отец и менеджер спортсмена Хокон Клэбо.
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