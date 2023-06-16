Помощник Путина Левитин: «Мы находимся в олимпийской семье, и большинство стран мира нас поддерживают»
Помощник президента РФ Владимира Путина объяснил значение суверенитета в спорте.
«Суверенитет в спорте – это общедоступность, спорт вне политики. Вот это и есть суверенитет. Его главный принцип, что его политика трогать не должна.
Мы находимся в олимпийской семье, и большинство стран мира нас поддерживают. Еще больше спортсменов из других стран сплотились вокруг нас. Они понимают, что если политика будет доминировать над спортом, то с каждой страной, с каждым спортсменом может случиться нечто подобное.
С каждой международной федерацией идут переговоры национальной федерации. Самый главный вопрос, чтобы спортсмен не был дискриминирован», – сказал Левитин в ходе Петербургского экономического форума, где прошла сессия «Суверенитет в спорте».
Зачем эти красивые но пустые фразеологизмы ?
- Резолюцию «Агрессия против Украины» в Генеральной Ассамблее ООН поддержала 141 страна, 35 государств воздержались и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против.