Помощник Путина Левитин: «Мы находимся в олимпийской семье, и большинство стран мира нас поддерживают»

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России ОКР Игорь Левитин Политика Биатлон

Помощник президента РФ Владимира Путина объяснил значение суверенитета в спорте.

«Суверенитет в спорте – это общедоступность, спорт вне политики. Вот это и есть суверенитет. Его главный принцип, что его политика трогать не должна.

Мы находимся в олимпийской семье, и большинство стран мира нас поддерживают. Еще больше спортсменов из других стран сплотились вокруг нас. Они понимают, что если политика будет доминировать над спортом, то с каждой страной, с каждым спортсменом может случиться нечто подобное.

С каждой международной федерацией идут переговоры национальной федерации. Самый главный вопрос, чтобы спортсмен не был дискриминирован», – сказал Левитин в ходе Петербургского экономического форума, где прошла сессия «Суверенитет в спорте».

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35 комментариев

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Бибис
Они живут в какой-то иной реальности…
+44
-1
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GMeazza
Мы живем в самой лучшей стране! И многие нам завидуют!
+32
-3
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JENNINGS
Ответ Павел Сморщков
Первый!
Я думал, первонахи вымерли в году так 2011-м
+18
-1
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Mypta3uh23
Один про семью, второй про танки на Париж, третий свои игры в сентябре делает, я смотрю с методичками последние пол года большие проблемы начались
+14
-1
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Николай Белкин
Ответ Бибис
Они живут в какой-то иной реальности…
а в какой реальности они должны жить? 90% страны получают, дай Бог, 50 тысяч, а этот товарищ наверняка миллионов за 10. странно, если бы у нас с этими были одинаковые реальности.
+8
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Jeff Lebowski
Большинство стран поддерживают, остальные завидуют!
+8
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Atsuktuvas
Ответ JENNINGS
Я думал, первонахи вымерли в году так 2011-м
Могут повторить ! ))
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Заборостроитель
Суверенитет от здравого смысла
+5
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Atsuktuvas
Большинство поддерживает, меньшинство замерзло, но на Олимпиаду мы не едем. И это наше решение !
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Николай Белкин
Ответ GMeazza
Мы живем в самой лучшей стране! И многие нам завидуют!
повторюсь, но вы гос долг сша видели?
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Arthurino
Помощник, там твоего шефа опять понесло. Таблетки подавай и чемодан вовремя открывай, а олимпийскую семью пока оставь в покое
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Тиджани Бабангида
Если « большинство стран мира нас поддерживают. Еще больше спортсменов из других стран сплотились вокруг нас».,тогда почему сборная не допускается на Олимпиаду ?
Зачем эти красивые но пустые фразеологизмы ?
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Костя Кот
куба, гондурас и северная корея - наши братья
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Hitgoe Himgob
Ответ Бибис
Они живут в какой-то иной реальности…
В паранормальной
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atomio
Если спорт вне политики, зачем на всяких провластных концертах вытаскивают спортсменов? С медальками на шее иногда, чтобы на фоне постояли
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arisstopane
- Мы находимся в олимпийской семье, и большинство стран мира нас поддерживают.левитин
- Резолюцию «Агрессия против Украины» в Генеральной Ассамблее ООН поддержала 141 страна, 35 государств воздержались и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против.
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Nickolay Lyskov
Только голосом из Нашей Раши такое можно сказать
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Baco85
нашей рашей пахнуло
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Харламов Никита
Ответ atomio
Если спорт вне политики, зачем на всяких провластных концертах вытаскивают спортсменов? С медальками на шее иногда, чтобы на фоне постояли
это другое ;)
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В поисках смысла
Большинство - это какие? Недоразвитые если только.
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Влад Путман
Адепты вождя находятся в многополярном пузыре, где Россия на верхушке эволюционной пирамиды а все остальные кусают локти и ползают на коленях.
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damondiamond
чувак заложник, если скажет что-то не то, станет новичком
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4 shizzle ma nizzle
эти страны сейчас с вами в одной комнате?
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Melnikov1968
Ну и какие страны нас поддерживают? Белоруссия, Казахстан и Эритрея. Мощная поддержка.
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Никому_никабельный
"Мы" это кто? 😳
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