Помощник Путина Левитин: «Мы находимся в олимпийской семье, и большинство стран мира нас поддерживают»

Помощник президента РФ Владимира Путина объяснил значение суверенитета в спорте.

«Суверенитет в спорте – это общедоступность, спорт вне политики. Вот это и есть суверенитет. Его главный принцип, что его политика трогать не должна.

Мы находимся в олимпийской семье, и большинство стран мира нас поддерживают. Еще больше спортсменов из других стран сплотились вокруг нас. Они понимают, что если политика будет доминировать над спортом, то с каждой страной, с каждым спортсменом может случиться нечто подобное.

С каждой международной федерацией идут переговоры национальной федерации. Самый главный вопрос, чтобы спортсмен не был дискриминирован», – сказал Левитин в ходе Петербургского экономического форума, где прошла сессия «Суверенитет в спорте».