Майкл Джордан продаст «Шарлотт» за 3 млрд долларов

Бывший игрок НБА Майкл Джордан близок к продаже « » Гэйбу Плоткину и Рику Шнэллу.

По информации ESPN, сделка оценивается в 3 млрд долларов.

Ожидается, что Джордан сохранит миноритарный пакет акций и свое присутствие в организации.

В 2010 году баскетболист купил мажоритарный пакет акций «Шарлотт» за 275 млн долларов.

С 2006-го «Хорнетс» лишь три раза выходили в плей-офф и не выиграли ни одной серии.

Forbes оценивал «Шарлотт» в 1,7 млрд долларов.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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