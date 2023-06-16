Майкл Джордан продаст «Шарлотт» за 3 млрд долларов
Бывший игрок НБА Майкл Джордан близок к продаже «Шарлотт» Гэйбу Плоткину и Рику Шнэллу.
По информации ESPN, сделка оценивается в 3 млрд долларов.
Ожидается, что Джордан сохранит миноритарный пакет акций и свое присутствие в организации.
В 2010 году баскетболист купил мажоритарный пакет акций «Шарлотт» за 275 млн долларов.
С 2006-го «Хорнетс» лишь три раза выходили в плей-офф и не выиграли ни одной серии.
Forbes оценивал «Шарлотт» в 1,7 млрд долларов.
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И Майкл, с его "успехами" в качестве владельца, не особо много в этот рост вложил.