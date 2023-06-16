Майкл Джордан продаст «Шарлотт» за 3 млрд долларов

Теги Майкл Джордан Шарлотт НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Майкл Джордан близок к продаже «Шарлотт» Гэйбу Плоткину и Рику Шнэллу.

По информации ESPN, сделка оценивается в 3 млрд долларов.

Ожидается, что Джордан сохранит миноритарный пакет акций и свое присутствие в организации.

В 2010 году баскетболист купил мажоритарный пакет акций «Шарлотт» за 275 млн долларов.

С 2006-го «Хорнетс» лишь три раза выходили в плей-офф и не выиграли ни одной серии.

Forbes оценивал «Шарлотт» в 1,7 млрд долларов.

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12 комментариев

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jason82
Можно запускать марафон по инвестициям с таким результатом!
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Ru Ru
Дорого.Куплю Бешикташ.
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софочка
Ответ jason82
Можно запускать марафон по инвестициям с таким результатом!
Кто он вообще такой по сравнению с бизнес-тренингами Блиновской.
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Rodbert
Ответ quznez
как можно продать шарлотт, если у тебя чуть больше чем половина акций и после продажи части акций, ты остаёшься с каким-то кол-вом акций миноритарщиком?
Мажоритарщик по сути и есть владелец, в то время как миноритарщик обычный инвестор.
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Кирилл
Майкл, конечно, бизнесмен от бога: мало того, что компания Джордан всегда будет приносить ему огромную прибыль, так еще и продал команду в 10 раз дороже чем покупал )
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hodor 12
Народ, скинемся? У меня есть пара бакинских бумажек..
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Сергей Доплер
Ну всё. Теперь выиграют.
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quznez
как можно продать шарлотт, если у тебя чуть больше чем половина акций и после продажи части акций, ты остаёшься с каким-то кол-вом акций миноритарщиком?
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Локоть Артеста
Шарлотт с первого сезона стал таким днищем что хуже некуда. Эпичнейшие фейлы на драфте и репутация кладбища талантов.
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Самый адовый Крикун
Ответ Кирилл
Майкл, конечно, бизнесмен от бога: мало того, что компания Джордан всегда будет приносить ему огромную прибыль, так еще и продал команду в 10 раз дороже чем покупал )
Во-первых, пока еще не продал, Во-вторых, с учетом инфляции 275 млн в 2010-м равны 383 сегодня, т.е. не совсем в 10 раз, в 8 скорее, но молодец, конечно, тут спорить бессмысленно.
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Mishkis Medvedev
Ответ Кирилл
Майкл, конечно, бизнесмен от бога: мало того, что компания Джордан всегда будет приносить ему огромную прибыль, так еще и продал команду в 10 раз дороже чем покупал )
Это на Шарлотт выросли в 10 раз, это вся лига выросла в 10 раз.
И Майкл, с его "успехами" в качестве владельца, не особо много в этот рост вложил.
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kondratiy
Ответ hodor 12
Народ, скинемся? У меня есть пара бакинских бумажек..
А ты Гэйб Плоткин или Рик Шнэлл?)
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