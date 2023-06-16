«Барса» может продать 49% клуба, чтобы решить финансовые проблемы. Лапорта посетил Саудовскую Аравию и Катар

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта деньги Футбол

Катарские или саудовские инвесторы могут завладеть частью «Барселоны».

Как утверждает журналист El Chiringuito Хосе Альварес, «блауграна» рассматривает возможность смены организационно-правовой формы.

Сейчас «Барселона» формально является некоммерческой организацией, целиком принадлежащей сосьос – членам клуба.

Утверждается, что каталонцы рассматривают возможность продажи 49% клуба частному инвестиционному фонду, чтобы справиться с финансовыми проблемами.

Для этого президент «Барселоны» Жоан Лапорта в последние недели посетил Саудовскую Аравию, а сейчас находится в Катаре.

«Клуб изучает вариант смешанной модели владения. В этом случае бóльшая доля клуба по-прежнему будет принадлежать сосьос, за которыми будет последнее слово.

«Барса» рассматривает этот вариант, потому что ситуация в клубе сложная», – сообщил Альварес.

Экс-менеджер «Барсы» заявил, что долг клуба – 3 млрд евро: «Его невозможно погасить, придется рефинансировать»

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141 комментарий

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Gayush Matnishyan
Дожили
+87
-3
+84
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Roman
Ответ Экселлент
El balabolo
Ты про Лапорту? Да, хорошо лапшу на уши развесил фанатам Барсы
+61
-12
+49
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MESSIya
Шейхи добрались и до Испании. И про какой позор все пишут? Шейхи в Сити не позор,в ПСЖ не позор, скоро в МЮ не позор, а в Барсе позор? Можно сколько угодно прикрываться слогана и, но я считаю, что если это поможет клубу в финансовом плане и позволит бороться на трансферном рынке с английскими топа и, то неважно, кто держит акции. Для любого болельщика. Да и рано об этом говорить, ведь надёжность Педрероля и компании из чирингито в Испании-клоунская.
+77
-29
+48
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Jlaw
Ответ MESSIya
Шейхи добрались и до Испании. И про какой позор все пишут? Шейхи в Сити не позор,в ПСЖ не позор, скоро в МЮ не позор, а в Барсе позор? Можно сколько угодно прикрываться слогана и, но я считаю, что если это поможет клубу в финансовом плане и позволит бороться на трансферном рынке с английскими топа и, то неважно, кто держит акции. Для любого болельщика. Да и рано об этом говорить, ведь надёжность Педрероля и компании из чирингито в Испании-клоунская.
не, в ПСЖ позор
+38
-2
+36
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Экселлент
El balabolo
+36
-19
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Nathan De Stavr
Ответ DolJun
вроде это лапорта издевается над твоей любимой барсой, а крайним ты почему-то сделал меня( что с тобой не так?)
Причём тут Лапорта? Я про ситуацию, когда человек сидит на ветках другого 24/7 и то и дело пишет гадости про совершенно незнакомых ему людей. Если ты взрослый человек, то ситуация вдвойне печальна.
+19
-4
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Толя Мошников
Ответ falkao2013
В какую же задницу вогнали великий клуб! Если даже уход лидеров с огромными зарплатами,продажи прав и активов не помогают,то тут реально последняя возможность спастись продать клуб шейхам выглядит не так уж и плохо.
Ну так они вместо того, чтобы затянуть пояса и играть молодежью, купили Левандовски, Рафинью и т.д. В лч обкакались, так что денег теперь нет, активы уже проданы, гг
+16
-1
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S1rAlex
Ответ Макс Голубев
Конечно, не хочется чтобы Барса вот так потеряла свою идентичность. Но судя по всему, заработать столько денег, чтобы покрыть все долги попросту нереально...
Прости, но в чем идентичность? В том, что клубом управляют сосьос, и выборы президента выигрывает тот, кто больше наобещает?
Лично я (даже как человек, не любящий клуб) вижу другую идентичность - сильнейшая академия, традиции, огромнейшая (и, хм, очень фанатичная, особенно в интернетах) фан-база, легендарная история, и огромный стадион. Переход к одному хозяину всё это не убьёт. Лишь бы он был адекватным.
+14
-4
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Макс Голубев
Конечно, не хочется чтобы Барса вот так потеряла свою идентичность. Но судя по всему, заработать столько денег, чтобы покрыть все долги попросту нереально...
+12
-2
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Алексей Ненахов
Ответ Азрет-Али Айбазов
Лапорта на такое не пойдёт. Болельщики вышвырнут.
Ага за Месси какой год вышвыривают , в уши «писает» они и рады )
+10
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Dan Kennedy
Ответ Gayush Matnishyan
Дожили
Трагично это выглядит для клуба с девизом БЧК.
+10
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Forza
От создателей:" деньги есть, просто заявить футболистов не могут из-за регламента".
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Flavius
Так решать финансовые проблемы и Бартомеу мог
+7
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Сикарио
Ответ MESSIya
Шейхи добрались и до Испании. И про какой позор все пишут? Шейхи в Сити не позор,в ПСЖ не позор, скоро в МЮ не позор, а в Барсе позор? Можно сколько угодно прикрываться слогана и, но я считаю, что если это поможет клубу в финансовом плане и позволит бороться на трансферном рынке с английскими топа и, то неважно, кто держит акции. Для любого болельщика. Да и рано об этом говорить, ведь надёжность Педрероля и компании из чирингито в Испании-клоунская.
Кто сказал, что не позор? Шейхи что в Сити, что в ПСЖ - позор.
+30
-23
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Nathan De Stavr
Ответ DolJun
конечно. это сайт чтобы делиться мнениями про спортивные новости, а ты вместо этого пишешь оскорбления в адрес пользователей. что с тобой не так? может выйдешь на улицу, потрогаешь траву?
Оуу( Не знал что ты настолько сильно ранимый, извините если мои слова задели. Просто сколько раз не смотрел бы ветки Барсы, всегда есть комментарий Должуна с тезисами: ыыы, фк мем, рычаг, ле. Если в современном обществе это считается мнением, а не высером и хейтом, то мир катится к полному звиздецу. И забавно читать про "потрогай траву" от человека, который 24/7 находится здесь и пишет комменты
+8
-3
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Маноло Санчи́с
Ответ MESSIya
Шейхи добрались и до Испании. И про какой позор все пишут? Шейхи в Сити не позор,в ПСЖ не позор, скоро в МЮ не позор, а в Барсе позор? Можно сколько угодно прикрываться слогана и, но я считаю, что если это поможет клубу в финансовом плане и позволит бороться на трансферном рынке с английскими топа и, то неважно, кто держит акции. Для любого болельщика. Да и рано об этом говорить, ведь надёжность Педрероля и компании из чирингито в Испании-клоунская.
В смысле не позор? Ты откуда свалился?
АПЛ уже в открытую стебут, что в шейховскую лигу превращается...Про ПСЖ вообще молчу, их не пинает разве что только ленивый...
+8
-3
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falkao2013
В какую же задницу вогнали великий клуб! Если даже уход лидеров с огромными зарплатами,продажи прав и активов не помогают,то тут реально последняя возможность спастись продать клуб шейхам выглядит не так уж и плохо.
+10
-5
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Kaka_GOAT
Барселона принадлежит сосьос но скоро она будет делать сосьос арабам😄😄😄
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Сикарио
Ответ Азрет-Али Айбазов
Лапорта на такое не пойдёт. Болельщики вышвырнут.
Ему болельщики до одного места, да и ничего не сделает это стадо. Он их уже 2 раза обманул на имени Меськи, а они в рот смотрят))
+5
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Сикарио
Ответ svaz
а причем тут лапорта, если клуб утонул во время правления бармалея? клоуны вроде иебя забавляют
Ты из той секты, которая верит, что поменяй Лапорту с Бармалеем местами, то не было бы банкротства?
+9
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Dan Kennedy
Ответ MESSIya
Шейхи добрались и до Испании. И про какой позор все пишут? Шейхи в Сити не позор,в ПСЖ не позор, скоро в МЮ не позор, а в Барсе позор? Можно сколько угодно прикрываться слогана и, но я считаю, что если это поможет клубу в финансовом плане и позволит бороться на трансферном рынке с английскими топа и, то неважно, кто держит акции. Для любого болельщика. Да и рано об этом говорить, ведь надёжность Педрероля и компании из чирингито в Испании-клоунская.
Ну у Сити и ПСЖ девиза БЧК нет. В Англии уже давно все клубы частные, там своя система.

В целом 51% это как в Германии, там вполне работает, и Барселона всегда будет одним из двух лидеров(где-то там еще Атлетико позади) испанского футбола, но это отход от традиций. Ну и хейтеры всегда будут вспоминать про БЧК. Как пел Егор Летов - пластилиновый мир победил.
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Александр Калачев
Ответ MESSIya
Шейхи добрались и до Испании. И про какой позор все пишут? Шейхи в Сити не позор,в ПСЖ не позор, скоро в МЮ не позор, а в Барсе позор? Можно сколько угодно прикрываться слогана и, но я считаю, что если это поможет клубу в финансовом плане и позволит бороться на трансферном рынке с английскими топа и, то неважно, кто держит акции. Для любого болельщика. Да и рано об этом говорить, ведь надёжность Педрероля и компании из чирингито в Испании-клоунская.
Ну одно дело псж, Сити, Мю, у которых есть владельца, а другое когда клуб принадлежит сосьос
+3
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Адекватник
Вальдес, Пике, Пуйоль, Фонтас, Хави, Иньеста, Бускетс, Боян, Месси, Педро, Серхи Роберто, Тьяго, Рафинья, Бартра, Делофеу, Монтойа. У барсы еще недавно был просто феерический актив в виде воспитанников. Просто целый состав, способный выигрывать ВСЕ на планете, в котором 80% - воспитанники. Плюс Альба, Дани Алвес и Вилья, купленные за относительно скромные деньги. Как. КААААКККК?!!! можно было из такого, превратиться в дырявый мешок, который спускает сотни миллионов на неликвидный шлак, отпускает игроков академии бесплатно и погрязнуть в миллиардных долгах? У меня буквально не хватает слов.
+4
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ falkao2013
В какую же задницу вогнали великий клуб! Если даже уход лидеров с огромными зарплатами,продажи прав и активов не помогают,то тут реально последняя возможность спастись продать клуб шейхам выглядит не так уж и плохо.
Тоже мне великий клуб. Великий клуб это Ливерпуль, Реал, Милан, Бавария но точно не Барселона которая проигрывал финал лиги Чемпионов 0:4
+5
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Dinar Ibragimov
Нужно больше Ферранов и Кунде по 60 лимонов брать
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