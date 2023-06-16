«Барса» может продать 49% клуба, чтобы решить финансовые проблемы. Лапорта посетил Саудовскую Аравию и Катар
Катарские или саудовские инвесторы могут завладеть частью «Барселоны».
Как утверждает журналист El Chiringuito Хосе Альварес, «блауграна» рассматривает возможность смены организационно-правовой формы.
Сейчас «Барселона» формально является некоммерческой организацией, целиком принадлежащей сосьос – членам клуба.
Утверждается, что каталонцы рассматривают возможность продажи 49% клуба частному инвестиционному фонду, чтобы справиться с финансовыми проблемами.
Для этого президент «Барселоны» Жоан Лапорта в последние недели посетил Саудовскую Аравию, а сейчас находится в Катаре.
«Клуб изучает вариант смешанной модели владения. В этом случае бóльшая доля клуба по-прежнему будет принадлежать сосьос, за которыми будет последнее слово.
«Барса» рассматривает этот вариант, потому что ситуация в клубе сложная», – сообщил Альварес.
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Лично я (даже как человек, не любящий клуб) вижу другую идентичность - сильнейшая академия, традиции, огромнейшая (и, хм, очень фанатичная, особенно в интернетах) фан-база, легендарная история, и огромный стадион. Переход к одному хозяину всё это не убьёт. Лишь бы он был адекватным.
АПЛ уже в открытую стебут, что в шейховскую лигу превращается...Про ПСЖ вообще молчу, их не пинает разве что только ленивый...
В целом 51% это как в Германии, там вполне работает, и Барселона всегда будет одним из двух лидеров(где-то там еще Атлетико позади) испанского футбола, но это отход от традиций. Ну и хейтеры всегда будут вспоминать про БЧК. Как пел Егор Летов - пластилиновый мир победил.