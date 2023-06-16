«Барса» может продать 49% клуба, чтобы решить финансовые проблемы. Лапорта посетил Саудовскую Аравию и Катар

Катарские или саудовские инвесторы могут завладеть частью «Барселоны».

Как утверждает журналист El Chiringuito Хосе Альварес, «блауграна» рассматривает возможность смены организационно-правовой формы.

Сейчас « » формально является некоммерческой организацией, целиком принадлежащей сосьос – членам клуба.

Утверждается, что каталонцы рассматривают возможность продажи 49% клуба частному инвестиционному фонду, чтобы справиться с финансовыми проблемами.

Для этого президент «Барселоны» в последние недели посетил Саудовскую Аравию, а сейчас находится в Катаре.

«Клуб изучает вариант смешанной модели владения. В этом случае бóльшая доля клуба по-прежнему будет принадлежать сосьос, за которыми будет последнее слово.

«Барса» рассматривает этот вариант, потому что ситуация в клубе сложная», – сообщил Альварес.

Экс-менеджер «Барсы» заявил, что долг клуба – 3 млрд евро: «Его невозможно погасить, придется рефинансировать»