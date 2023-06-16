В Казани может появиться школа фигурного катания Алины Загитовой

Школа фигурного катания Алины Загитовой может открыться в Казани.

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с Загитовой в ходе Петербургского международного экономического форума и обсудил с ней проект создания школы.

Олимпийская чемпионка рассказала о проекте, который предполагает обучение фигурному катанию талантливых детей.

«Вы хороший пример для нашей молодежи. В республике уже есть опыт создания спортивных школ по разным направлениям. Мы готовы распространить его и на другие виды спорта, в том числе на фигурное катание», – сказал Минниханов.

На встрече была достигнута договоренность о том, что Загитова в ближайшее время приедет в Казань для более детальной презентации и обсуждения проекта.

«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге