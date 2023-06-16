В Казани может появиться школа фигурного катания Алины Загитовой

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Школа фигурного катания Алины Загитовой может открыться в Казани.

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с Загитовой в ходе Петербургского международного экономического форума и обсудил с ней проект создания школы. 

Олимпийская чемпионка рассказала о проекте, который предполагает обучение фигурному катанию талантливых детей.

«Вы хороший пример для нашей молодежи. В республике уже есть опыт создания спортивных школ по разным направлениям. Мы готовы распространить его и на другие виды спорта, в том числе на фигурное катание», – сказал Минниханов. 

На встрече была достигнута договоренность о том, что Загитова в ближайшее время приедет в Казань для более детальной презентации и обсуждения проекта.

«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге

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75 комментариев

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Вечно в бане
Лучше вокальный кружок и школу ораторского искусства.
+79
-22
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Вечно в бане
Ответ margo98
Лучше сидите там, куда вас вечно отправляют
Слабо. Очень.

Надо было ещё про хейтеров, завистников и диван, добавить.
+30
-5
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Евгения Гринева
Кто ее так продвигает? У нас много оч, но не помню, чтобы с кем-то так же носились, ну, может, только для Кабаевой все двери открыты, но там все понятно..
+43
-22
+21
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Алексей Токарев
Главное что бы лбами не сталкивались, ей зам министра запретил такой вид спорта.
+27
-10
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Lennuci
Рудковская в печали ушла фоткать свои завтраки...
+21
-7
+14
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Lana74
Ответ Евгения Гринева
Кто ее так продвигает? У нас много оч, но не помню, чтобы с кем-то так же носились, ну, может, только для Кабаевой все двери открыты, но там все понятно..
Про Сотникову вообще никто не вспоминает, даже сразу после ОИ в Сочи не помню, чтоб она была ВЕЗДЕ. Хотя наша первая олимпийская чемпионка в этом виде.
+24
-11
+13
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Евгения Гринева
Ответ Lana-shu
Оч у нас только три. А со всеми титулами фк одна в России. Вообще то продвигают другую девочку из Казани, но там проблема большие.
Речь, в целом, об оч, а не о ФК
+11
-1
+10
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Trash Talking
Там будут учить журналистике или диджейству? Какие специальности еще будут?
Там будут давать второй шанс отходам?
А можно и не посещать, и дипломчик получить, и чтоб не отчислили?
+21
-12
+9
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Кто ее продвигает?
Впрочем, она говорила о своих больших связях..
+23
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Классный руководитель
спонсор данного мероприятия как я понял бюджет бюджетов
+10
-2
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dpv
Ответ Евгения Гринева
Кто ее так продвигает? У нас много оч, но не помню, чтобы с кем-то так же носились, ну, может, только для Кабаевой все двери открыты, но там все понятно..
Я думаю тут такая же схема. Продвигатель скорей всего другой. А вообще не удивлюсь если тот же.
+7
-2
+5
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katerianna
Отличная новость. В Татарстане очень многое делается для развития и поддержки спорта. Надеюсь, что открытие школы фигурного катания Алины Загитовой не придется ждать очень долго и очень радостно, что такое предложение о спортивной школе получила первая абсолютная чемпионка по фигурному катанию.
+14
-9
+5
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Сергей Ефимов
Серьезный спонсор. Кабаева 2.0.
+10
-6
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Вячеслав Суворов
Лучше сразу памятник.
+9
-5
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Бедоносец
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну это лучше чем журналистика, хотя понятно что проект для распила бюджетного бабла.
+7
-4
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Lana74
Откроет школу, где все будут сталкиваться лбами
+17
-14
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mold-cel
Я- за. Каждый проект Алины - это событие, за которым очень интересно следить читая комментарии на спортсе.
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-3
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Rush
Ответ Olgacher
Думаю, после того ушата , который вылили на АЗ в блоге, не стоит оставлять здесь комментарии. Пусть барахтаются сами в своих......
"Спящие" со спортса проснулись.
Видимо очень важная для них тема которую продвигали они "Спорт без пола" получила критику.
+4
-2
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Мыло "судейское"
татарский папик из правительства детектед))
+7
-5
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Боевой Бурят Путина
Ответ Евгения Гринева
Кто ее так продвигает? У нас много оч, но не помню, чтобы с кем-то так же носились, ну, может, только для Кабаевой все двери открыты, но там все понятно..
Думаете она зря с 15 лет дружит с Романом Ротенбергом?😂
+7
-5
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карабашка
Лучше отдайте Алину в кружок по варению борща.Пусть уже увлечется настоящим делом.
+4
-3
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olvl
А мы уже видели эту замечательную новость. Было бы здорово - новая школа ФК. Очень рада за Алину. Думаю, встреча с Главой Татарстана Рустамом Миннихановым прошла с успехом.
+8
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Девушка Безимени
она ее открывает и финансирует или ее имени
+3
-2
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Сергей
Просто всеядная
+7
-6
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Владимири Йолкиннен
Ответ Евгения Гринева
Кто ее так продвигает? У нас много оч, но не помню, чтобы с кем-то так же носились, ну, может, только для Кабаевой все двери открыты, но там все понятно..
кто там из татар высоко сейчас? Хуснуллин?
+1
0
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