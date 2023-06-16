В Казани может появиться школа фигурного катания Алины Загитовой
Школа фигурного катания Алины Загитовой может открыться в Казани.
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с Загитовой в ходе Петербургского международного экономического форума и обсудил с ней проект создания школы.
Олимпийская чемпионка рассказала о проекте, который предполагает обучение фигурному катанию талантливых детей.
«Вы хороший пример для нашей молодежи. В республике уже есть опыт создания спортивных школ по разным направлениям. Мы готовы распространить его и на другие виды спорта, в том числе на фигурное катание», – сказал Минниханов.
На встрече была достигнута договоренность о том, что Загитова в ближайшее время приедет в Казань для более детальной презентации и обсуждения проекта.
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Надо было ещё про хейтеров, завистников и диван, добавить.
Там будут давать второй шанс отходам?
А можно и не посещать, и дипломчик получить, и чтоб не отчислили?
Впрочем, она говорила о своих больших связях..
Видимо очень важная для них тема которую продвигали они "Спорт без пола" получила критику.