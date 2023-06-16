Путин принял решение о проведении Игр дружбы в сентябре 2024 года. Подготовка к ним началась

Теги Владимир Путин Министерство спорта России Политика Матч ТВ Игры дружбы Легкая атлетика

Президент России Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы в 2024 году.

О решении президента было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме-2023 в рамках сессии «Суверенитет в спорте». 

«Владимиром Путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года Игр дружбы, подготовка началась.

Прорабатывается программа соревнований, планируется участие лучших спортсменов мира.

Это не разовое мероприятие. Планируется проведение раз в четыре года», – заявил секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов. 

Игры дружбы – комплексные международные соревнования под эгидой Министерства спорта России

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94 комментария

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Ебздрогыч
Жаль, что мы ни с кем не дружим
+110
-15
+95
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Francesc Fàbregas
дружба-84.
через несколько лет совок загнулся.
+66
-9
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Gagarin --- Tugarin
А Зимбабве приедет?
+47
-7
+40
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Человек_Легенда
О лучшие спортсмены мира из России и Белоруссии будут выступать на первенстве водокачки, но призовые будут, как за олимпиаду)
+41
-3
+38
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4 shizzle ma nizzle
Ответ 4 shizzle ma nizzle
никто)
но за деньги да
+33
-2
+31
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Ебздрогыч
Скажи мне кто твой друг...
+38
-8
+30
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Ебздрогыч
Скажи мне кто твой друг...
никто)
+27
-4
+23
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Ivan Sokolov
Ответ Павел Мельников
Когда у нас перестанут использовать имя президента для таких событий, возможно, в стране что-то наконец будет лучше.
Возможно станет лучше вообще без такого президента
+22
-1
+21
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СынМилосердова
С нетерпением ждём талибов и эритрейцев. Суперстатусные соревнования!
+23
-5
+18
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Damien King
Кому они заливают про лучших спортсменов мира? Какие лучшие спортсмены сразу после Олимпиады вместо отдыха перед новым сезоном поедут на непонятные Игры Дружбы?
+18
0
+18
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Георгий Рыженков
Надо ж на чём-то пилить дружкам
+19
-4
+15
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SadButTrue
В сентябре 2024 конечно никаких игр дружбы Путин не откроет.
+15
-2
+13
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Stivi M.D.
Ответ Gagarin --- Tugarin
А Зимбабве приедет?
Главное чтобы аборигены из Свазиленда почтили нас своим присутствием
+21
-8
+13
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Алексей Виноградов
Ответ Francesc Fàbregas
дружба-84. через несколько лет совок загнулся.
не сглазьте!
+15
-3
+12
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Глеб Саратов
Ответ Stivi M.D.
Главное чтобы аборигены из Свазиленда почтили нас своим присутствием
Только Свазиленда лет пять уже как не существует)
+12
-1
+11
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Вечно в бане
Ответ keen4eg
мысль понятна, конечно же. но большая часть земного шара, это всё-таки не никто)
Мысль понятна, конечно же. Но «продаём ресурсы со скидкой и даём бабки в долг, которые возвращать не нужно, а нам за это в лицо не плюют», это все-таки не «дружим».
+14
-4
+10
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Алексей Виноградов
Ответ Павел Мельников
Когда у нас перестанут использовать имя президента для таких событий, возможно, в стране что-то наконец будет лучше.
лучше будет когда вспоминать его имя станет дурным тоном.
и когда имя Владимир в целом станет вызывать ассоциации как Адольф сейчас.
не называйте детей Владимирами. и Ладами не называйте заодно. ;-)
+10
0
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Stivi M.D.
Ответ keen4eg
мысль понятна, конечно же. но большая часть земного шара, это всё-таки не никто)
бОльшая часть))))) это тебе кто сказал?)
+20
-11
+9
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Bakhtiyar89
Ждем команду Талибана по новым дисциплинам: Стрельба из АК-47 и Стрельба из РПГ
+9
-1
+8
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ДудьСдулся
Ответ Francesc Fàbregas
дружба-84. через несколько лет совок загнулся.
Всё так.
Дружбы-88 уже не было.
+8
-1
+7
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Atsuktuvas
Другими словами - еще минимум полтора года ничего принцпиально не изменится...
+8
-2
+6
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Орыс-орыс онбаган
кто там приедет то? венесуэла, никарагуа, да казахи с белорусами. Разгромят всех и отрапортуют дедушке что со спортом все замечательно.
+7
-1
+6
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leningrad
Против кого теперь будем дружить?
+8
-3
+5
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Алексей Виноградов
Ответ Человек_Легенда
О лучшие спортсмены мира из России и Белоруссии будут выступать на первенстве водокачки, но призовые будут, как за олимпиаду)
главное чтобы там хоккея не было, а то опять второе место займём.
ну и футбола тоже на всякий случай. ;-)
+5
0
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ДудьСдулся
А в это время Европа отборочные на ЧЕ-2024 играет...
+6
-1
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