Путин принял решение о проведении Игр дружбы в сентябре 2024 года. Подготовка к ним началась

Президент России Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы в 2024 году.

О решении президента было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме-2023 в рамках сессии «Суверенитет в спорте».

« принято решение о проведении в сентябре 2024 года Игр дружбы, подготовка началась.

Прорабатывается программа соревнований, планируется участие лучших спортсменов мира.

Это не разовое мероприятие. Планируется проведение раз в четыре года», – заявил секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

Игры дружбы – комплексные международные соревнования под эгидой .