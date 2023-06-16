Путин принял решение о проведении Игр дружбы в сентябре 2024 года. Подготовка к ним началась
Президент России Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы в 2024 году.
О решении президента было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме-2023 в рамках сессии «Суверенитет в спорте».
«Владимиром Путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года Игр дружбы, подготовка началась.
Прорабатывается программа соревнований, планируется участие лучших спортсменов мира.
Это не разовое мероприятие. Планируется проведение раз в четыре года», – заявил секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.
Игры дружбы – комплексные международные соревнования под эгидой Министерства спорта России.
через несколько лет совок загнулся.
и когда имя Владимир в целом станет вызывать ассоциации как Адольф сейчас.
не называйте детей Владимирами. и Ладами не называйте заодно. ;-)
Дружбы-88 уже не было.
ну и футбола тоже на всякий случай. ;-)