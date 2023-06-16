Михаил Мамиашвили: «В Париж нам надо ехать на танках, если нас хотят видеть на Олимпиаде командой беженцев. Другого варианта нет»

Михаил Мамиашвили предложил «послать» тех, кто выдвигает условия допуска россиян к ОИ-2024.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет ( ) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

«У меня нет других комментариев по этому поводу, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место.

Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в нам надо ехать на танках. Другого варианта нет», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.

Российских спортсменов допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев («Весь спорт»)