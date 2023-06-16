Михаил Мамиашвили: «В Париж нам надо ехать на танках, если нас хотят видеть на Олимпиаде командой беженцев. Другого варианта нет»

Теги МОК Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 Борьба

Михаил Мамиашвили предложил «послать» тех, кто выдвигает условия допуска россиян к ОИ-2024.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. 

«У меня нет других комментариев по этому поводу, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место.

Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России. 

Российских спортсменов допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев («Весь спорт»)

Материалы по теме

67 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NertyAndr
Вы уже в Киев за три дня въехали
+90
-9
+81
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирковский Александр
Ну если считать что Бахмут на танках проезжали 8 месяцев, то до Парижа году так к 2158 он возможно и доедет. Хотя сейчас пока в другую сторону едут.
+61
-5
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A K
Через Бахмут езжайте как обычно, чтоб побыстрее.
+43
-4
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pikachu Pikachu
На каких танках? Тут за 15 месяцев ни одного обл.центра на Украине не взято, а собрался Париж брать
+41
-5
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Pivovarov
Понимаете, и эти клоуны каждый день угрожающие кому-то насилием, иногда массовым уничтожением, искренне не понимают почему их выставили на мороз. Не хотят с ними соревноваться, руку им жать, видеть их флаг в ряду сотен других флагов.

Дома посидишь, йопта. На Т-54 покатаешься во дворе.
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shtrek
Господи , да где же уже дно ?????
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stanislav Stepanov
Едьте
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Томинов
ЗАКРЫВАЙТЕ ДУРДОМ ПЛОТНЕЕ!!!
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nnn4404
Ответ quznez
Кто так сказал? Можно источники увидеть?
скабеиха
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banchik1
У Миши женщины рядом закончились, что ли, которых он бьет, что он решил на танки переключиться?
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Pikachu Pikachu
На каких танках? Тут за 15 месяцев ни одного обл.центра на Украине не взято, а собрался Париж брать
у него только девушек из своей команды бить получается... ну а если он, как официальное лицо, угрожает Франции танками, то правильно делают, что такого чудика не пускают
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Jones
Вот это существо, которое только и может женщин лупить, и надо срочно в танк на фронт. Зачем его вообще постите?
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vdvbill.e1.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Миша, ты дурак
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кондаша42
Миша, это тебя послали в другое место и ты уже там находишься.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergio19882007
Вы хотя бы до Днепра доедьте)
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
Ответ Pikachu Pikachu
На каких танках? Тут за 15 месяцев ни одного обл.центра на Украине не взято, а собрался Париж брать
ну так Париж не областной центр, так что шансы высоки.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fbd
Бензин закончится где-нибудь в Авдеевке
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
Ответ A K
Через Бахмут езжайте как обычно, чтоб побыстрее.
через Угледар короче и колея протоптана
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колодин
Какой смешной Мамиашвили! Он не помнит чем закончилась поездка до Киева?
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CherenkovF
Кому нам?
Ехать придется простым пацанам, преодолевая вражеское сопротивление, под обстрелами, рискуя жизнью.
А вы, толстые воры, даже в танк не влезете.
Вы будете сидеть в замках (может даже и в том же Париже) и оттуда подгонять. Дави на газ русский Ваня, барин хочет весь мир напугать и растоптать. За то что он толстого, глупого барина не уважает, ты должен их уничтожить...
Только почему я? У тебя комплексы и обидки, значит похудей, и п###й в танк. А я покомандую.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Акимов
В твой родной Конотоп Сумской области уже приехали на танках, а ты всё это поддержал. Теперь в Париж собрался. Можешь WOT запустить, там есть карта "Париж".
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maks44
Посадить бы их всех в танки и космос запустить как Маск свою теслу.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artemm9
Ответ nnn4404
скабеиха
Ну если верить говорящей голове,то и снаряды уже год как кончились
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
feelnosorry
Предлагаю выдать ему танк, пускай едет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eld_14
Грузинские танки в Париже - это уже что-то интересное
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий