Михаил Мамиашвили: «В Париж нам надо ехать на танках, если нас хотят видеть на Олимпиаде командой беженцев. Другого варианта нет»
Михаил Мамиашвили предложил «послать» тех, кто выдвигает условия допуска россиян к ОИ-2024.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.
«У меня нет других комментариев по этому поводу, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место.
Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.
Российских спортсменов допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев («Весь спорт»)
Дома посидишь, йопта. На Т-54 покатаешься во дворе.
Ехать придется простым пацанам, преодолевая вражеское сопротивление, под обстрелами, рискуя жизнью.
А вы, толстые воры, даже в танк не влезете.
Вы будете сидеть в замках (может даже и в том же Париже) и оттуда подгонять. Дави на газ русский Ваня, барин хочет весь мир напугать и растоптать. За то что он толстого, глупого барина не уважает, ты должен их уничтожить...
Только почему я? У тебя комплексы и обидки, значит похудей, и п###й в танк. А я покомандую.