У Мудрика 2 ассиста в игре с Северной Македонией – его первые результативные действия за 8 матчей. Украина отыгралась с 0:2

Теги Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия высшая лига Северная Македония квалификация Евро-2024 Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик отдал две голевые передачи в матче с Северной Македонией.

Это первые результативные действия вингера «Челси» и сборной Украины за 8 матчей.

Стоит отметить, что Украина в матче с Северной Македонией в отборе на Евро-2024 отыгралась, проигрывая 0:2 к 62-й минуте. Сейчас счет 3:2.

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47 комментариев

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Спартак Уокер
Мудрик молодец удачи ему в следующем сезоне в Челси
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ksamax
Топ сыграл в обоих случаях: в первом порвал фланг и прострелил под удар, а во втором набросил в центр штрафной в стиле Де Брейне.
+39
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+31
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The Best
Ответ GuruFutbola
Нашел достойного соперника
Сборная Македонии обыгрывала Италию)
Это хорошая сборная,да и если бы ты видел эти два асиста то не писал бы такой ерунды.
+36
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Ann Tretiakova
ой 0)что сейчас будет ))))
ща снова начнут рассказывать что все специально сливают украине )))

так еще и мудрик молодец )))

двойной "анти -джек-пот" для местный экспертов )))))) ща пуканы гореть будут ...
+32
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Recreated
Ребров не физрук.
+14
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Recreated
Камбечище, молодцы.
+15
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CriminalJoint62
Призрак Киева взялся за свое. Остановите эту машину!
+17
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Мікалай Ланец
По факту- хорош парень!)
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NickN
Посмотрим, как Мудрик сыграет на U21. Перспективно - может стать хорошим игроком. Но ценник, конечно, все портит
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NottinghamForest79
не игрок а мощь.. вундеркинд
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NottinghamForest79
не игрок а сказка
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Criptonit
Легенда!!!
+3
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Vitto
Ответ Direct free kick
Когда забьёт 3 гола на ЕВРО, тогда можно будет порассуждать
Когда травмат перейдет в нормальный клуб, тогда поговорим. (То есть никогда)
+3
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Nuwanda
Ответ Los Galácticos
Комментарий удален модератором
красавчики. незламна нація, незламна команда! все адекватные русские за вас
+13
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Сергей Ямковой
Ответ Тюменский медвежонок
Комментарий удален модератором
Так у него нет Z-тки на аве!
За чего его банить?
+7
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bad_bear
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Ответ Nuwanda
красавчики. незламна нація, незламна команда! все адекватные русские за вас
🖕, 🐽
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Олег Ковальчук
Проход и первый ассист просто конфетка. Видно за что дают 70 лямов, но нужно почувствовать уверенность в клубе
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Александр Скворцов
Мудрик молодец!
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napoli_14
Может, дело все же было не в Мудрике, а в том бардаке, что творился в "Челси" весь сезон?...
Посмотрим. Надеюсь, в новом сезоне покажет все-таки за что отдали столько денег.
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Mikas7
Ответ saravar@yandex.ru
Слив от Македонии
потому полезли в драку
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NickN
Ответ Mikas7
Ник кто то есть дороже?на всем чемпионате ?с Германией он привез , перекачался,эмоционально он плох (объективно говорю)я не его фан
Я немножко не так выразился, моя ошибка. Я имел ввиду, что на U21 он может показать хорошую игру, набрать форму, эмоционально разгрузиться - в целом, оставить приятное впечатление после никакущего сезона. А про ценник - это немного о другом. О том, что слишком большая цена покупки игрока автоматически начинает на него давить. Мудрик не первый, и не последний, кто от такого страдает.
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kidd32
Отпустите уже Мудрика. что нет других футболистов украинских ?
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R Air
Ответ saravar@yandex.ru
Я смотрел матч. После перерыва Македония встала. Второй тайм максимально странный.
"Македония встала"
за пивом?
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Гномович!
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Проигрывали 2-0, потом звонок с угрозами Миротворцем и митингами в Европе краской между ног, и сразу красная и камбэк.
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Тюменский медвежонок
Ответ Los Galácticos
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