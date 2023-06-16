Михаил Мудрик отдал две голевые передачи в матче с Северной Македонией.

Это первые результативные действия вингера « » и сборной Украины за 8 матчей.

Стоит отметить, что в матче с Северной Македонией в отборе на Евро-2024 отыгралась, проигрывая 0:2 к 62-й минуте. Сейчас счет 3:2.