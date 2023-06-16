У Мудрика 2 ассиста в игре с Северной Македонией – его первые результативные действия за 8 матчей. Украина отыгралась с 0:2
Михаил Мудрик отдал две голевые передачи в матче с Северной Македонией.
Это первые результативные действия вингера «Челси» и сборной Украины за 8 матчей.
Стоит отметить, что Украина в матче с Северной Македонией в отборе на Евро-2024 отыгралась, проигрывая 0:2 к 62-й минуте. Сейчас счет 3:2.
Это хорошая сборная,да и если бы ты видел эти два асиста то не писал бы такой ерунды.
ща снова начнут рассказывать что все специально сливают украине )))
так еще и мудрик молодец )))
двойной "анти -джек-пот" для местный экспертов )))))) ща пуканы гореть будут ...
За чего его банить?
Посмотрим. Надеюсь, в новом сезоне покажет все-таки за что отдали столько денег.
за пивом?