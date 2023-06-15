Сезон АПЛ-2023/24 стартует 11 августа – «Сити» сыграет с «Бернли». «Челси» примет «Ливерпуль» в 1-м туре

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Опубликован календарь сезона АПЛ-2023/24.

Чемпионат Англии стартует 11 августа матчем действующих чемпионов – «Манчестер Сити» – против «Бернли» на выезде. Закончится розыгрыш турнира 19 мая. 

После 30 декабря в лиге предусмотрен перерыв. Матчи возобновятся 13 января. 

В первом туре состоятся следующие матчи:

Пятница, 11 августа

«Бернли» – «Манчестер Сити»

Суббота, 12 августа

«Арсенал» – «Ноттингем «Форест»

«Борнмут» – «Вест Хэм»

«Брайтон» – «Лутон»

«Эвертон» – «Фулхэм»

«Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас»

«Ньюкасл» – «Астон Вилла»

Воскресенье, 13 августа

«Брентфорд» – «Тоттенхэм»

«Челси» – «Ливерпуль»

Понедельник, 14 августа

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»

38 комментариев

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DolJun
главная интрига первого тура: забьют ли челси и ливерпуль хоть один гол на двоих в этот раз
+54
-5
+49
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Акира_1
Отличный календарь. Уже в первом туре посмотрим на что способен Почеттино и если что сразу искать замену. 👍
+10
-1
+9
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S H A R K
Ответ DolJun
главная интрига первого тура: забьют ли челси и ливерпуль хоть один гол на двоих в этот раз
Нет...
+7
-2
+5
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Фанат Лионеля Месси
синий бус начнёт сезон с поражения:)
+9
-5
+4
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Илья Ворошилов
Ответ DolJun
главная интрига первого тура: забьют ли челси и ливерпуль хоть один гол на двоих в этот раз
Это относится кривоногим из челси)))
+4
-1
+3
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Pucheslav
Ответ Stewart D.
Ливерпуль один из самых забивающих клубов прошлого сезона 🤡🤡
оба матча в прошлом сезоне закончились ничьёй без голов
+3
0
+3
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vladimir.kostrichko
Ответ DolJun
главная интрига первого тура: забьют ли челси и ливерпуль хоть один гол на двоих в этот раз
Уже 420 минут не могут забить друг-другу.
+2
0
+2
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GuruFutbola
Синебус сходу на родное 12 место получается)
+5
-3
+2
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Спартак Уокер
Интересно будет посмотреть на Ньюкасл и Астон Виллу в следующем сезоне
+2
0
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Любезный Коссутий
Ответ Alexander Yavriantz
Кто знает когда опубликуют распределение игр по дням остальных уикэндов кроме первого?
https://www.premierleague.com/news/2646764
+1
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tropatoni
ого, на новогодние не играют получается
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Rishot Baxtiyor
Ливерпуль перед
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Плеймейкер87
Надеюсь Гриллиш успеет восстановиться к этому времени)
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red_devils
первый же тур и сразу топ матч. без раскачки.. однако
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Игорь Климов
Ман.Сити в следующем сезоне отправится за очередным титулом АПЛ во главе с Гвардиолой!
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Bishkek Reds
Почему Сити участвует в новом сезоне?

Я думал 115 нарушений футбола аннулируют мешок в сторону чемпионшипа.
Это какой-то цирк получается: 19 клубов соблюдают правила ФФП, а 1 клуб не соблюдает их и нарушает многочисленно.

Удивительно просто.
+4
-4
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Alexander Yavriantz
Кто знает когда опубликуют распределение игр по дням остальных уикэндов кроме первого?
0
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Неразлучник Фишера
Челси - Ливерпуль, отличный подарок на день рождения!
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United_LP
Что за прикол с МЮ и Вулвз?!
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Golden Valley
Сможет ли Челси и Ливерпуль вернут былое величие? Вопрос десятилетия
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Liquidozz
Ответ DolJun
главная интрига первого тура: забьют ли челси и ливерпуль хоть один гол на двоих в этот раз
Голы это для слабаков
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Николай Нуштайкин
опять 0:0 скатают в 1 же туре
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damondiamond
с 13 по 20 января перерыв
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Спартак пичинен
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Это точно верная инфа, с 30 декабря по 13 января перерыв?🤔 Так матчи в этот период всегда были!
ну а сейчас не будет, че сложного
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Ivan 22
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Это точно верная инфа, с 30 декабря по 13 января перерыв?🤔 Так матчи в этот период всегда были!
Будет Кубок Англии
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