Сезон АПЛ-2023/24 стартует 11 августа – «Сити» сыграет с «Бернли». «Челси» примет «Ливерпуль» в 1-м туре
Опубликован календарь сезона АПЛ-2023/24.
Чемпионат Англии стартует 11 августа матчем действующих чемпионов – «Манчестер Сити» – против «Бернли» на выезде. Закончится розыгрыш турнира 19 мая.
После 30 декабря в лиге предусмотрен перерыв. Матчи возобновятся 13 января.
В первом туре состоятся следующие матчи:
Пятница, 11 августа
«Бернли» – «Манчестер Сити»
Суббота, 12 августа
«Арсенал» – «Ноттингем «Форест»
«Борнмут» – «Вест Хэм»
«Брайтон» – «Лутон»
«Эвертон» – «Фулхэм»
«Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас»
«Ньюкасл» – «Астон Вилла»
Воскресенье, 13 августа
«Брентфорд» – «Тоттенхэм»
«Челси» – «Ливерпуль»
Понедельник, 14 августа
«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»
Я думал 115 нарушений футбола аннулируют мешок в сторону чемпионшипа.
Это какой-то цирк получается: 19 клубов соблюдают правила ФФП, а 1 клуб не соблюдает их и нарушает многочисленно.
Удивительно просто.