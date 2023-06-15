О новом сезоне Мбаппе снимут сериал: с предсезонкой, Евро и выбором клуба (Sports Zone)

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция телевидение Килиан Мбаппе Евро-2024 Футбол

Килиану Мбаппе будет посвящен новый сериал.

Как сообщает Sports Zone, съемочная группа начнет работу во время предсезонной подготовки форварда «ПСЖ» и будет следить за его выступлениями на Олимпиаде и на Евро-2024. Также будет показан выбор клуба, который футболист надеется сделать летом 2024 года.

Выпуск сериала состоится в августе 2024-го или даже позже. Бывший директор Canal+ входит в шорт-лист претендентов на должность исполнительного продюсера.

В случае трансфера Мбаппе в «Реал» летом 2023 года производство сериала будет поставлено под угрозу, но не обречено.

«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим

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37 комментариев

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Streetbor
Мбаппе должен сыграть Петров, ну на крайний случай Козловский.
+16
-2
+14
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blaugrano
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Про Безрукова забыл
Безруков сыграет Макрона.
+12
0
+12
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Теннисный абсолют
Я вообще слабо представляю какие люди смотрят подобные документалки
Я даже о любимых спортсменах и командах не смотрю
+5
0
+5
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Этот Райола хочет денег
Да его уже снимают, прямо на Спортсе!))
+5
-2
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Jan Paskel
на спортсе снимают пиратскую версию
Импортозамещение
+4
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Streetbor
Мбаппе должен сыграть Петров, ну на крайний случай Козловский.
Про Безрукова забыл
+4
-1
+3
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HI MARS
Надоел если честно уже
+2
0
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Акира_1
Название должно быть "Илюзия обмана", учитывая как Мбаппе раз за разом создаёт шумиху об уходе в Реал, чтоб доить ПСЖ.
+2
0
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Н.Ф.
Ответ Streetbor
Мбаппе должен сыграть Петров, ну на крайний случай Козловский.
А его личного тренера Э.Макрона — Сергей Безруков.
+1
0
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FC.Barcelona
Ответ Streetbor
Мбаппе должен сыграть Петров, ну на крайний случай Козловский.
Если сериал от нетфликс, его должна сыграть чёрная лесбиянка
+1
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savik-A.M.
Ответ Streetbor
Мбаппе должен сыграть Петров, ну на крайний случай Козловский.
А Безрукова что ты сразу отшил ?)
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Роман
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Миронов в Гальтье. Дмитрий Назаров в Аль Хелаифи. Петров в Неймара а на роль Месси Кастинг
Про Месси скоро выйдет фильм "Разрушитель".
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Алексей Даценко
Ответ blaugrano
Безруков сыграет Макрона.
Гениально 😁
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benjamin92
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Миронов в Гальтье. Дмитрий Назаров в Аль Хелаифи. Петров в Неймара а на роль Месси Кастинг
Хелаифи будет болеть за спартак и кричать на Неймара, что он инвалид 😄
+2
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ibra207
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Про Безрукова забыл
Кильян Чёрный и его Парижская бригада
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ blaugrano
Безруков сыграет Макрона.
Миронов в Гальтье. Дмитрий Назаров в Аль Хелаифи. Петров в Неймара а на роль Месси Кастинг
+1
0
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Andrew Kolevatykh
Ответ Khairba4i
Не понимаю, зачем сейчас снимать сериалы молодых футболистов. У Вини например, документалка будет, хотя ему всего лишь 23-24. Мбаппе тоже самое. Лучше снять после завершения карьеры, тем более про Мбаппе все будут с интересом смотреть.
Как раз поэтому сейчас и снимают, так как вдруг через 2-3 года сдуется по какой-либо причине, и к концу карьеры в условные лет 35-37 уже мало кому он будет интересен. Пока есть популярность, игра, интересные поводы (трансфер в Реал), то у фильма будет больше аудитория. И все это лишь для большего заработка.
Но я понимаю прекрасно тебя. Снимать документалки про каждого 23-24-летнего игрока, сыгравшего 2-4 сезона на высоком уровне - это странно, мягко говоря. О клубе и его истории, истории отдельных команд, о тренерах, о сборных, о конкретных сезонах лиг - это интереснее, потому что тема масштабнее.
+1
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Jan Paskel
Ответ Этот Райола хочет денег
Да его уже снимают, прямо на Спортсе!))
на спортсе снимают пиратскую версию
+2
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Flavius
Будет забавно, если Мбаппе так и не получит ни одного Золотого Мяча. Куколды вроде Макрона будут через 10 лет этот сериал пересматривать ))
+1
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Flavius
Ответ Streetbor
Мбаппе должен сыграть Петров, ну на крайний случай Козловский.
Надеюсь всё же, что его сыграет Вупи Голдберг
+1
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Denis Fomin
Олид глава комиссии по расизму без образования, второй сериал про себя снимает, и это будущие футбола?? Это какое де....мо!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Flavius
Будет забавно, если Мбаппе так и не получит ни одного Золотого Мяча. Куколды вроде Макрона будут через 10 лет этот сериал пересматривать ))
Ну если сериал интересный, то конечно будут пересматривать. Игру Престолов даже сейчас смотрят
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Воздушный Змей
Мбаппе могут снимать 24/7/365, потому что он бог футбола.
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svft
что, кроме Безрукова актеров нет? вот Светлаков, например, и этот еще, Харламов
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Алексей Даценко
Гениально 😁
А роль Путина?
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