О новом сезоне Мбаппе снимут сериал: с предсезонкой, Евро и выбором клуба (Sports Zone)
Килиану Мбаппе будет посвящен новый сериал.
Как сообщает Sports Zone, съемочная группа начнет работу во время предсезонной подготовки форварда «ПСЖ» и будет следить за его выступлениями на Олимпиаде и на Евро-2024. Также будет показан выбор клуба, который футболист надеется сделать летом 2024 года.
Выпуск сериала состоится в августе 2024-го или даже позже. Бывший директор Canal+ входит в шорт-лист претендентов на должность исполнительного продюсера.
В случае трансфера Мбаппе в «Реал» летом 2023 года производство сериала будет поставлено под угрозу, но не обречено.
«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим
Я даже о любимых спортсменах и командах не смотрю
Но я понимаю прекрасно тебя. Снимать документалки про каждого 23-24-летнего игрока, сыгравшего 2-4 сезона на высоком уровне - это странно, мягко говоря. О клубе и его истории, истории отдельных команд, о тренерах, о сборных, о конкретных сезонах лиг - это интереснее, потому что тема масштабнее.