О новом сезоне Мбаппе снимут сериал: с предсезонкой, Евро и выбором клуба (Sports Zone)

Килиану Мбаппе будет посвящен новый сериал.

Как сообщает Sports Zone, съемочная группа начнет работу во время предсезонной подготовки форварда « » и будет следить за его выступлениями на Олимпиаде и на . Также будет показан выбор клуба, который футболист надеется сделать летом 2024 года.

Выпуск сериала состоится в августе 2024-го или даже позже. Бывший директор Canal+ входит в шорт-лист претендентов на должность исполнительного продюсера.

В случае трансфера в «Реал» летом 2023 года производство сериала будет поставлено под угрозу, но не обречено.

«Моя цель – остаться в «ПСЖ». Так Мбаппе уходит или нет – следим