Ретроматч. «Зенит» сыграет против сборной России на «Газпром Арене». Аршавин, Погребняк, Титов и Аленичев в старте

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2008 результаты телевидение Матч ТВ ретро Футбол

Легенды «Зенита» и сборной России сыграют между собой в ретро-матче.

Матч пройдет в рамках спортивной программы ПМЭФ в Санкт-Петербурге и будет посвящен победе «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям сборной России на Евро-2008.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч ТВ».

Ретроматч

«Зенит» – Россия – 20:00

«Зенит» (1-й тайм): Малафеев, Зырянов, Игонин, Вьештица, Цветков, Широков, Денисов, Жирков, Файзулин, Аршавин, Погребняк.

Тренер – Александр Медведев.

Россия (1-й тайм): Габулов, Шишкин, Колодин, Алдонин, Янбаев, Семшов, Каряка, Аленичев, Титов, Билялетдинов, Кириченко.

Тренер – Александр Бородюк.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Дима Билан выступит на ретро-матче «Зенита» и сборной России на «Газпром Арене» 15 июня

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34 комментария

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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Сижу на факсах Барселоны
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Ну я с удовольствием посмотрю на эту показуху)
+17
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юра георгиевский
Мне лично интересно будет посмотреть эту игру, вспомнить тех футболистов. Даже приятно буду наблюдать этих кудесников российского футбола. .///. Другие болельщики могут не смотреть, это их дело, хотя если они настоящие любители футбола, то обязательно будут смотреть в оба 👁 👁.
+16
-6
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Красная стрела
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Причем здесь показуха? В мире подобные ретро матчи постоянно происходят. Перед Лч той же был с легендами турнир. Хорошое мероприятие, которое позволяет клубам зарабатывать. Люди ходят и отдыхают на футболе. И это главное.
+15
-6
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форест
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Удаляй.
+7
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инок
15 лет еврокубкам Зенита и бронзе сборной на Евро - по настоящему весомый повод для проведения таких матчей.
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Владислав Бондарчук
Ждём покер аршавина
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Красная стрела
Ответ Далгат Мамаев
как надоело это слово "Ретро" можно пожалуйста что то связанное с настоящим Сколько можно форсить прошлое....
Подрастешь , поймешь.
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форест
Ответ Alex Rhea
Получается, кроме Вьештицы, которого в 2008 даже не было, никто из легов не приехал? А писали, что чуть ли не все будут из состава 2008! Даже Хиддинк с Адвокатом не приехали.
Я думаю не нужно всё сводить к политике.
Кто то не в форме,кто то не хочет,чтобы его видели обрюзгшим и растолстевшим
+5
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Сергей Жарковский
Интересно будет посмотреть на наших легенд! Надеюсь что есть ещё порох в пороховницах!За Зенит!👏👏👏
+3
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форест
Ответ Alex Rhea
в моих словах не было о политике, я понимаю, что Текке или Домингесу вообще плевать на всё это, я к тому, что просто жаль, что не приехали.
Тут ты прав.Причём Домингес приезжал,но от матча почему то отказался.
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Verhovn
Посмотрим на легенд. Уверен, будет интересно)
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юра георгиевский
Нашим спатачам не нравится этот матч, потому что на этом стадионе у них было очень много страшных поражений, в том числе 7:1 рекордное поражение за всю историю матчей Зенит-Спартак. .///.. И у них нет такого великолепного и великого стадиона, который может функционировать круглый год, даже зимой, при больших морозах в России, в чаше арены стабильно будет не меньше 20 градусов тепла. Спасибо большое.
+5
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Alex Rhea
Ответ форест
Я думаю не нужно всё сводить к политике. Кто то не в форме,кто то не хочет,чтобы его видели обрюзгшим и растолстевшим
в моих словах не было о политике, я понимаю, что Текке или Домингесу вообще плевать на всё это, я к тому, что просто жаль, что не приехали.
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Docentr9
Ответ Красная стрела
Ну так лавры Ротенберга покоя многим не дают. Смотри еще станет тренером основного Зенита 🤪😂
Хоть бы хоть бы)
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Красная стрела
Ответ юра георгиевский
Правильно ты сказал, что люди приходят на стадион, отдыхать на футболе и наблюдать зрелище. Такие ретро-матчи бывают в каждой стране, это можно сказать традиция большого футбола.
Это парень русофоб по ходу. Ему лишь бы набросить было🤷‍♂️ а ретро футбол нужно развивать. Куда интереснее так то медиалиги. И плюс надо ловить момент. Наверное это последнее поколение, которое так интересно смотреть🤷‍♂️ дальше наших российских игроков и команд всё меньше и меньше, которые хочется помнить.
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Onion
Ответ Владислав Бондарчук
Заманили вьештицу как то, тренера никто не поехал к нам нормальный, поставили медведива «фейспалм»
У вас там какой-то полный пипец, понятно, что никто не поедет
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Lux_Vid Александров
Отлично, будет повод сходить лишний раз на прекрасный стадион
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юра георгиевский
Ответ Красная стрела
Причем здесь показуха? В мире подобные ретро матчи постоянно происходят. Перед Лч той же был с легендами турнир. Хорошое мероприятие, которое позволяет клубам зарабатывать. Люди ходят и отдыхают на футболе. И это главное.
Правильно ты сказал, что люди приходят на стадион, отдыхать на футболе и наблюдать зрелище. Такие ретро-матчи бывают в каждой стране, это можно сказать традиция большого футбола.
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Саша Котляров
Ответ Lux_Vid Александров
Отлично, будет повод сходить лишний раз на прекрасный стадион
Ну да
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Бронислав Каминский
Увидеть еще раз Денисова в футболке Зенита - бесценно))
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Спартак Уокер
По моему у Зенита состав выглядит помощнее
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antiginer
Не успел Зинченко привести Денисова в пример,а он сегодня играть выходит.Сидит щас Саня посреди улицы где то в Манчестере и снова плачет)))
+2
-2
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Alex Rhea
Получается, кроме Вьештицы, которого в 2008 даже не было, никто из легов не приехал?
А писали, что чуть ли не все будут из состава 2008! Даже Хиддинк с Адвокатом не приехали.
+3
-3
0
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Сижу на факсах Барселоны
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