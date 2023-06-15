Ретроматч. «Зенит» сыграет против сборной России на «Газпром Арене». Аршавин, Погребняк, Титов и Аленичев в старте
Легенды «Зенита» и сборной России сыграют между собой в ретро-матче.
Матч пройдет в рамках спортивной программы ПМЭФ в Санкт-Петербурге и будет посвящен победе «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям сборной России на Евро-2008.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч ТВ».
Ретроматч
«Зенит» – Россия – 20:00
«Зенит» (1-й тайм): Малафеев, Зырянов, Игонин, Вьештица, Цветков, Широков, Денисов, Жирков, Файзулин, Аршавин, Погребняк.
Тренер – Александр Медведев.
Россия (1-й тайм): Габулов, Шишкин, Колодин, Алдонин, Янбаев, Семшов, Каряка, Аленичев, Титов, Билялетдинов, Кириченко.
Тренер – Александр Бородюк.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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