Ретроматч. «Зенит» сыграет против сборной России на «Газпром Арене». Аршавин, Погребняк, Титов и Аленичев в старте

Легенды «Зенита» и сборной России сыграют между собой в ретро-матче.

Матч пройдет в рамках спортивной программы ПМЭФ в Санкт-Петербурге и будет посвящен победе «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям сборной России на Евро-2008.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч ТВ».

Ретроматч

«Зенит» – Россия – 20:00

«Зенит» (1-й тайм): Малафеев, Зырянов, Игонин, Вьештица, Цветков, Широков, Денисов, Жирков, Файзулин, Аршавин, Погребняк.

Тренер – Александр Медведев.

Россия (1-й тайм): Габулов, Шишкин, Колодин, Алдонин, Янбаев, Семшов, Каряка, Аленичев, Титов, Билялетдинов, Кириченко.

Тренер – Александр Бородюк.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Дима Билан выступит на ретро-матче «Зенита» и сборной России на «Газпром Арене» 15 июня