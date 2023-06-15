Беллингем взял 5-й номер в «Реале» – как у Зидана. Вальехо будет играть под 24-м

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан игровая форма Хесус Вальехо стиль Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем будет играть в «Реале» под 5-м номером.

Мадридский клуб проводит презентацию английского полузащитника в качестве своего игрока. 19-летний футболист взял 5-й номер. 

Ранее под этим номером в «Реале» играл Зинедин Зидан. В прошлом сезоне номер принадлежал Хесусу Вальехо, защитник согласился сменить его на 24-й. 

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии». Немецкий клуб получит 103 млн евро и бонусные выплаты – до 30% от суммы трансфера.

Фото: twitter.com/realmadrid

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52 комментария

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corazón blanco
Даже не сомневался в этом, особенно после недавней встречи со своим кумиром в Германии. Надеюсь дополнительная ответственность поможет Джуду, потенциал огромнейший.
+55
-7
+48
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Arthurino
Ответ D
4-0)
Действительно хороший матч получился, особенно гол Бензема с фантастического паса Вини, который был в окружении обороны. Спасибо, что напомнил про это унижение на спотифае
+46
-8
+38
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ corazón blanco
Даже не сомневался в этом, особенно после недавней встречи со своим кумиром в Германии. Надеюсь дополнительная ответственность поможет Джуду, потенциал огромнейший.
Азара ответственность за 7-й номер ничуть не смутила :)
+32
-4
+28
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Нурболат Дуйсенов
Добро пожаловать в лучший клуб мира!
+34
-14
+20
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rachidibrahimov
Ответ FootyfanaticRM
Только щас допёрло что Вальехо играл под номером Зидана
В случае Вальехо, он играл под номером Варана)
+19
0
+19
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vzi
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Азара ответственность за 7-й номер ничуть не смутила :)
Азара не 7 номер смутил, а общая неготовность к игре за Мадрид, плюс неспособность наладить режим.
+15
-1
+14
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FootyfanaticRM
Только щас допёрло что Вальехо играл под номером Зидана
+12
0
+12
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el52el5353
правильно.и похож по игре на зизу.краУсавчик!!!!!!!!!!будем наслаждаться его игрой надеюсь многие годы.он совсем мальчишка еще.
+11
-2
+9
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GGlushkov
Пятёрка в центре поля "Реала" - это красиво
+8
-1
+7
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corazón blanco
Ответ иц а мэн
Комментарий удален модератором
99% процентов в мире футболистов хотели бы играть также «бездарно», как это делал Зидан. Эталон.
+9
-2
+7
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Xxx zzz
Ответ Arthurino
Действительно хороший матч получился, особенно гол Бензема с фантастического паса Вини, который был в окружении обороны. Спасибо, что напомнил про это унижение на спотифае
😆😆😆очень сильно
+4
0
+4
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Геннадий Чеботарев
Ответ el52el5353
правильно.и похож по игре на зизу.краУсавчик!!!!!!!!!!будем наслаждаться его игрой надеюсь многие годы.он совсем мальчишка еще.
ЗиЗу кумир у него. и это много говорит о парне.
+4
-1
+3
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Re{FRIGE}r@toR
Походу Рюдигер зажал для Джуда номер 22
+3
0
+3
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Данил Попов
Удачи Джуду.Какой же перспективный центр поля складывается у Мадрида. Беллингем+Тчуамени+Камавинга+Вальверде.Просто невероятно.
+3
0
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S. A.
Вальехо будет играть? Вот это да
+3
0
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Xxx zzz
Ответ Mr. Galacticos
взял номер Зидана...хочет быть новым ЗиЗу?
Видимо да )) читал что Зидан даже приглашал посмотреть с ним матч,те встретились и Джуд говорил о том какой он невероятный и какое от него влияние
+2
0
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Ashton Berezin
Ответ D
4-0)
8-2
+2
0
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Александр Колосов
Это будет новый Зидан для Реала! Потенциал у парня вообще невероятный!
+2
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Xxx zzz
Ответ rachidibrahimov
В случае Вальехо, он играл под номером Варана)
Недооценивайте так Варана )
+2
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kotopandych
Ответ corazón blanco
Даже не сомневался в этом, особенно после недавней встречи со своим кумиром в Германии. Надеюсь дополнительная ответственность поможет Джуду, потенциал огромнейший.
Какая ответственность? Это просто номер.
+2
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mr kovalsky
Ответ Isa Babaev
Унижение это когда с огромным отрывом проигрываешь чемпионство главному конкуренту и пропускаешь 4 в полуфинале лч
А когда вылетаешь из 1/4 ле от айнтрахта на спотифае при болельщиках Айнтрахта это что? Позорнейший клуб 21 века?
+2
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весёлый роджер
Вальехо будет не играть под 24-м*
+1
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Алексей Марков
Ответ Isa Babaev
Унижение это когда с огромным отрывом проигрываешь чемпионство главному конкуренту и пропускаешь 4 в полуфинале лч
А как называется когда 8 в одном матче пропускаешь?
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Mr. Galacticos
взял номер Зидана...хочет быть новым ЗиЗу?
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mr kovalsky
Ответ Arthurino
Действительно хороший матч получился, особенно гол Бензема с фантастического паса Вини, который был в окружении обороны. Спасибо, что напомнил про это унижение на спотифае
Чел хорош
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