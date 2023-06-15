Беллингем взял 5-й номер в «Реале» – как у Зидана. Вальехо будет играть под 24-м

Джуд Беллингем будет играть в «Реале» под 5-м номером.

Мадридский клуб проводит презентацию английского полузащитника в качестве своего игрока. 19-летний футболист взял 5-й номер.

Ранее под этим номером в « » играл . В прошлом сезоне номер принадлежал , защитник согласился сменить его на 24-й.

перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии». Немецкий клуб получит 103 млн евро и бонусные выплаты – до 30% от суммы трансфера.

Фото: twitter.com/realmadrid