Загитова о шоу-программах: «Интересный формат. Мужчина и женщина сталкиваются лбами, и тут очень интересно, кто будет сильнее»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Загитова заявила, что турнир шоу-программ интересен «столкновением мужчин и женщин лбами».

Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступила на Петербургском международном экономическом форуме.

– Если говорить про эксперименты, про нововведения. Мы видели их в фигурном катании – новые программы, новые турниры – допустим, по прыжковой программе. Как вы это оцениваете? Насколько это удачные эксперименты?

– Новый формат ввелся для того, чтобы было больше зрелищности в фигурном катании. Хотя, казалось бы, куда еще. Но есть куда, как оказалось.

Чтобы не только прыжки определяли итоговый результат, но и артистизм, умение держать зрителя внутри программы, повышать «скейтинг скиллз», то есть работать над катанием. Также дополнительно к программам у нас идут костюмы и музыка.

Также у нас ввели сейчас новые соревнования между мужчиной и женщиной (турнир шоу-программ – Sports.ru). Очень интересный формат, так как сталкиваются два вида разных. Не спорта, а... то есть мужчина и женщина сталкиваются лбами, и тут очень интересно, насколько они будут соревноваться, кто будет сильнее. Потому что в настоящее время пока непонятно.

В мировом фигурном катании, наверное, оно уже сформировалось. И в качестве шоу-программ возможно – но только если с нашими фигуристами, – сказала Загитова в рамках сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту».

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22 комментария

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Бедоносец
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Когда же этот фонтан незамутнённого разума иссякнет? 🙆🤦
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
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И так ума кот наплакал...
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Мистер Уайт
Просто прелесть какая глупенькая.
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Семен Петров
Ответ Бедоносец
Когда же этот фонтан незамутнённого разума иссякнет? 🙆🤦
Сейчас домохозяйки забьют тебя поварешками
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Владислав Никонов
Говорящая рыбка.
Будущая жена депутата/олигарха.
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Marina Niskanen
Она точно в универе учится? Не на курсах ораторского мастерства имени Черномырдина у Кличко?
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Вольга
Будущий журналист...
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Флер де Лис
Ответ Маргарита Михайловна
Огромное количество людей собралось в зале ради Алины! Все затаив дыхание ловили каждое её слово! Так слушают обычно только президента.
🤣🤣🤣
+3
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Aleks Romanoff
Было бы интересно столкнуть её с Мостовым). Кто сильнее)
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Mi Vi
Про пары забыла, всё-таки четыре вида было
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Pentrak
Ей лучше молчать. Живое воплощение того мема с Гомером Симпсоном и обезьянкой с тарелочками у него в мозгу.
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Pelageya_20
Ответ Маргарита Михайловна
Огромное количество людей собралось в зале ради Алины! Все затаив дыхание ловили каждое её слово! Так слушают обычно только президента.
Марго, переигрываете
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Lana-shu
Ответ Мистер Уайт
Просто прелесть какая глупенькая.
И в чем конкретно глухости ? Какие вопросы, такие ответы.
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Ольга Ив
Хейт.. ры открыли методички, а то утром облом вышел, выступления не было
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Lana-shu
Ответ Владислав Никонов
Говорящая рыбка. Будущая жена депутата/олигарха.
Не завидуй. Кроме того, рыбы не говорят. Или ты о жене - рыбе мечтаешь?
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