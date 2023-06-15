Загитова о шоу-программах: «Интересный формат. Мужчина и женщина сталкиваются лбами, и тут очень интересно, кто будет сильнее»

Загитова заявила, что турнир шоу-программ интересен «столкновением мужчин и женщин лбами».

Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступила на Петербургском международном экономическом форуме.

– Если говорить про эксперименты, про нововведения. Мы видели их в фигурном катании – новые программы, новые турниры – допустим, по прыжковой программе. Как вы это оцениваете? Насколько это удачные эксперименты?

– Новый формат ввелся для того, чтобы было больше зрелищности в фигурном катании. Хотя, казалось бы, куда еще. Но есть куда, как оказалось.

Чтобы не только прыжки определяли итоговый результат, но и артистизм, умение держать зрителя внутри программы, повышать «скейтинг скиллз», то есть работать над катанием. Также дополнительно к программам у нас идут костюмы и музыка.

Также у нас ввели сейчас новые соревнования между мужчиной и женщиной (турнир шоу-программ – Sports.ru). Очень интересный формат, так как сталкиваются два вида разных. Не спорта, а... то есть мужчина и женщина сталкиваются лбами, и тут очень интересно, насколько они будут соревноваться, кто будет сильнее. Потому что в настоящее время пока непонятно.

В мировом фигурном катании, наверное, оно уже сформировалось. И в качестве шоу-программ возможно – но только если с нашими фигуристами, – сказала Загитова в рамках сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту».